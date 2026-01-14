"Inakzeptabler Vorgang": Fan-Ausschluss in England wegen Fehler von Künstlicher Intelligenz

Grundlage waren unter anderem Hinweise auf angebliche Ausschreitungen bei früheren Spielen - darunter ein angebliches Duell zwischen West Ham United und Maccabi, das nie stattgefunden hat.

"Ich möchte mich für diesen Fehler zutiefst entschuldigen", wurde Craig Guildford, Chef der West Midlands Police, am Mittwoch in einem Schreiben zitiert. Die falsche Informationen sei durch die Nutzung eines KI-Tools entstanden.