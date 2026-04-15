"In München werden die Bäume brennen": Herausragende Choreo der Fans des FC Bayern vor Duell mit Real Madrid

Die Anhänger des FC Bayern München haben mit einer beeindruckenden Choreografie im Vorfeld des Viertelfinal-Rückspiels gegen Real Madrid für Aufsehen gesorgt.
Beim Einlaufen der Mannschaften war im Block ein gigantisches Bayern-Trikot über alle drei Ränge zu sehen, aus dem zwei Hände schlüpften, die einen Champions-League-Ball festhielten. Darunter stand "Alles in unserer Hand" geschrieben.
Besonderer Support vor besonderem Spiel
Bereits 45 Minuten vor Spielbeginn hatte die organisierte Fanszene mit dem Support und ohrenbetäubenden Gesangseinlagen - allerdings nicht über die komplette Zeit bis zum Anpfiff - begonnen. Die Stadiontore öffneten auch deshalb deutlich früher als sonst.
Bereits im Vorfeld hatte die spanische Marca darüber geschrieben, dass Real eine "deutsche Hölle" erwarte: "In München werden die Bäume brennen!" Die Marschroute dafür hatte besonders Joshua Kimmich vorgegeben und öffentlich alle Fans dazu aufgefordert, am Mittwochabend in Rot ins Stadion zu kommen.
"Servus liebe Fans! Jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt. Wir Spieler, ihr Fans, wir träumen doch alle von diesen Spielen. Deswegen: Wir brauchen euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit! Kommt alle in Rot und dann geben wir gemeinsam Gas!", lautete der Appell, den der auf dem offiziellen Account des Rekordmeisters aus sämtlichen Social-Media-Kanälen verbreitet wurde.
Werbung
AFP
Keine Veränderung in der Startelf des FC Bayern München
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.