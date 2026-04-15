"In München werden die Bäume brennen": Herausragende Choreo der Fans des FC Bayern vor Duell mit Real Madrid

Bereits 45 Minuten vor Spielbeginn hatte die organisierte Fanszene mit dem Support und ohrenbetäubenden Gesangseinlagen - allerdings nicht über die komplette Zeit bis zum Anpfiff - begonnen. Die Stadiontore öffneten auch deshalb deutlich früher als sonst.

Bereits im Vorfeld hatte die spanische Marca darüber geschrieben, dass Real eine "deutsche Hölle" erwarte: "In München werden die Bäume brennen!" Die Marschroute dafür hatte besonders Joshua Kimmich vorgegeben und öffentlich alle Fans dazu aufgefordert, am Mittwochabend in Rot ins Stadion zu kommen.

"Servus liebe Fans! Jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt. Wir Spieler, ihr Fans, wir träumen doch alle von diesen Spielen. Deswegen: Wir brauchen euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit! Kommt alle in Rot und dann geben wir gemeinsam Gas!", lautete der Appell, den der auf dem offiziellen Account des Rekordmeisters aus sämtlichen Social-Media-Kanälen verbreitet wurde.