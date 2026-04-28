In mehr als 30 Jahren Champions League ist das noch nie passiert! Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern geht in die Fußballgeschichte ein

Nie zuvor fielen in den ersten 45 Minuten eines Halbfinalspiels in der Champions League - seit 1992/93 existiert der Wettbewerb unter diesem Namen - fünf Tore. Aber das war noch nicht das einzige Novum in mehr als 30 Jahren UCL, für das PSG und Bayern am Dienstagabend sorgten: Denn schon mit Dayot Upamecanos Treffer zum zwischenzeitlichen 3:5 aus Münchener Sicht in der 65. Minute wurde die Partie auch insgesamt zur torreichsten Partie in einem Semifinale der Champions League.

Harry Kane hatte den Torreigen im Parc des Princes zu Paris in der 17. Minute per Elfmeter eröffnet. Zuvor war Bayerns Luis Diaz im französischen Strafraum von PSG-Innenverteidiger Willian Pacho gefoult worden.

PSG schüttelte sich kurz und schlug nur wenige Minuten später in Person von Khvicha Kvaratskhelia zurück, der FCB-Keeper Manuel Neuer mit einem schönen Schlenzer überwinden konnte. Die Hausherren hatten nun Oberwasser und gingen nach einer guten halben Stunde durch Joao Neves in Führung. Der portugiesische Mittelfeldspieler brachte den Ball nach einer Ecke per Kopf über die Linie.

Mehr und mehr entwickelte sich ein höchst turbulentes Spiel, bei dem es hin und her ging. Das nächste Glanzlicht war dabei Michael Olise vorbehalten, der in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 traf.