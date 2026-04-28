Paris Saint-Germain und der FC Bayern München haben im spektakulären Halbfinalhinspiel Champions-League-Geschichte geschrieben.
In mehr als 30 Jahren Champions League ist das noch nie passiert! Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern geht in die Fußballgeschichte ein
Bayern und PSG sorgen für torreichstes Champions-League-Halbfinale aller Zeiten
Nie zuvor fielen in den ersten 45 Minuten eines Halbfinalspiels in der Champions League - seit 1992/93 existiert der Wettbewerb unter diesem Namen - fünf Tore. Aber das war noch nicht das einzige Novum in mehr als 30 Jahren UCL, für das PSG und Bayern am Dienstagabend sorgten: Denn schon mit Dayot Upamecanos Treffer zum zwischenzeitlichen 3:5 aus Münchener Sicht in der 65. Minute wurde die Partie auch insgesamt zur torreichsten Partie in einem Semifinale der Champions League.
Harry Kane hatte den Torreigen im Parc des Princes zu Paris in der 17. Minute per Elfmeter eröffnet. Zuvor war Bayerns Luis Diaz im französischen Strafraum von PSG-Innenverteidiger Willian Pacho gefoult worden.
PSG schüttelte sich kurz und schlug nur wenige Minuten später in Person von Khvicha Kvaratskhelia zurück, der FCB-Keeper Manuel Neuer mit einem schönen Schlenzer überwinden konnte. Die Hausherren hatten nun Oberwasser und gingen nach einer guten halben Stunde durch Joao Neves in Führung. Der portugiesische Mittelfeldspieler brachte den Ball nach einer Ecke per Kopf über die Linie.
Mehr und mehr entwickelte sich ein höchst turbulentes Spiel, bei dem es hin und her ging. Das nächste Glanzlicht war dabei Michael Olise vorbehalten, der in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 traf.
- AFP
PSG oder FC Bayern: Wer zieht ins Finale der Champions League ein?
Als es dann schon auf ein Unentschieden zur Pause hinauszulaufen schien, bekam PSG nach VAR-Eingriff noch einen durchaus fragwürdigen Handelfmeter zugesprochen. In der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs übernahm Ousmane Dembele die Verantwortung und netzte zum 3:2-Pausenstand für Paris ein.
Auch nach dem Seitenwechsel ging es intensiv weiter, Kvaratskhelia erhöhte die PSG-Führung nach 56 Minuten auf 4:2. Kurz darauf schnürte dann auch Dembele einen Doppelpack, der Neuer mit einem Abschluss auf das kurze Eck überraschte. Bayern gab sich längst nicht auf, in Minute 65 verkürzte Upamecano auf 3:5. Und tatsächlich kam der deutsche Rekordmeister kurz danach noch einmal ganz dicht heran, als Diaz das 4:5 und damit das neunte Tor des Spiels besorgte (69.).
Die endgültige Entscheidung fällt ohnehin erst kommende Woche, wenn Paris zum Halbfinalrückspiel nach München muss. Der Sieger trifft im Champions-League-Endspiel Ende Mai in Budapest entweder auf den FC Arsenal oder Atletico Madrid.
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