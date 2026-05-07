In fast jedem Liga-Spiel einen Scorerpunkt: FC Bayern wohl mit Interesse an Ajax-Flügelspieler

Bei Hollands Rekordmeister ist ein Spieler so produktiv wie kein anderer Akteur aus der Liga. Das interessiert auch den FC Bayern.
Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Offensiv-Verstärkungen angeblich Mika Godts von Ajax Amsterdam auf dem Zettel. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach interessiert sich der deutsche Rekordmeister grundsätzlich für den 20-jährigen Belgier, zu den Top-drei-Kandidaten für die Planstelle auf dem linken Flügel neben Luis Diaz gehöre Godts allerdings nicht.
Auch Manchester United und Manchester City verfolgen Mika Godts angeblich genau
Die Bayern schätzen Mika Godts als guten Spieler ein und damit auch als eine Option für die Zukunft, doch aktuell bestehe bei ihm aus FCB-Sicht kein Handlungsbedarf. Neben dem FC Bayern sollen auch beide Klubs aus Manchester, United und City, den Ajax-Star im Auge haben.
Godts spielte in der Jugend erst für den RSC Anderlecht und dann für KRC Genk. Mit 17 Jahren wechselte er dann zu Ajax. Dort schaffte er nach einigen Einsätzen in der zweiten Mannschaft den Durchbruch. Im März debütierte er für die belgische Nationalmannschaft.
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Kein Spieler der Eredivisie hat mehr Scorerpunkte als Mika Godts
In einer erneut enttäuschenden Saison der Amsterdamer liefert Godts starke Zahlen: In 30 Duellen in der Eredivisie kommt er auf 17 Tore und zwölf Vorlagen. Damit führt er das Liga-Ranking bei den Scorerpunkten vor Ayase Ueda (27, Feyenoord Rotterdam) und Ismael Saibari (23, PSV Eindhoven) an. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2029, sein Marktwert liegt aktuell bei 25 Millionen Euro. Damit wäre er für den FC Bayern eine deutlich kostengünstige Alternative im Vergleich zu Anthony Gordon.
Der Spielplan des FC Bayern:
09.05., 18.30 Uhr: Wolfsburg - FC Bayern
16.05., 15.30 Uhr: FC Bayern - Köln
23.05., 20 Uhr: FC Bayern - Stuttgart (DFB-Pokal-Finale)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.