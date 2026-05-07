In fast jedem Liga-Spiel einen Scorerpunkt: FC Bayern wohl mit Interesse an Ajax-Flügelspieler

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Offensiv-Verstärkungen angeblich Mika Godts von Ajax Amsterdam auf dem Zettel. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach interessiert sich der deutsche Rekordmeister grundsätzlich für den 20-jährigen Belgier, zu den Top-drei-Kandidaten für die Planstelle auf dem linken Flügel neben Luis Diaz gehöre Godts allerdings nicht.

Wunschspieler der Münchner für die Außenposition ist Anthony Gordon von Newcastle United, der mit von den Magpies aufgerufenen 90 Millionen Euro aktuell dem FC Bayern allerdings deutlich zu teuer ist. Die beiden Vereine sollen bei ihrer Marktwerteinschätzung von Gordon bislang mehr als 20 Millionen Euro auseinander liegen.