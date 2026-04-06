"In England habe ich gelernt, dass Fußball hässlich sein kann": Ein ehemaliger Zweitligakicker kostet heute mehr als 30 Millionen Euro

Tzolis strahlt, während er die Trophäe von 2014 in seinen Händen wiegt. Die vielen noch greifbaren Erinnerungen machen dieses Kinderzimmer zu einem besonderen Ort. Tzolis war erst vier Jahre alt, als er als kleiner Junge zum ersten Mal Fußball spielte. Das tat er bei Doxa Pentalofos, einer kleinen Mannschaft etwas außerhalb von Thessaloniki. Er war der jüngste Spieler, der jemals für eine Mannschaft des Vereins gespielt hat.

Auf der Bank am Doxa-Platz fehlen vier blaue Plastikstühle. Auf der Tribüne fehlen noch mehr - und von der Überdachung über der Tribüne ist nur noch wenig übrig. Dennoch fühlt sich Tzolis hier zu Hause. "Hier habe ich meine ersten Schritte im Fußball gemacht", sagt er. "Ich habe hier einige wundervolle Momente erlebt."

Im Alter von vier bis acht Jahren spielte er für Doxa. Dann klopfte PAOK an und fragte, ob Tzolis in ihre Jugendakademie wechseln wolle. Natürlich wollte er seinen ersten Verein nicht so einfach verlassen. "PAOK hat mich unter Vertrag genommen, aber Doxa wollte, dass ich die Saison bei ihnen zu Ende spiele", erinnert sich der Stürmer in Het Laatste Nieuws.

"Also spielte ich samstags zuerst für PAOK und dann fuhren wir zum anderen Spiel. Die Pause zwischen den beiden Spielen war so kurz, dass ich mich im Auto umziehen musste." Seine Jugendjahre bei PAOK sind ihm für immer in Erinnerung geblieben - und ganz sicher wird er ein Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona nie vergessen. PAOK hatte eine Einladung des spanischen Spitzenklubs erhalten, nach Katalonien zu reisen. Selbst ein Jahrzehnt später spricht Tzolis noch immer begeistert davon. "Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen!"