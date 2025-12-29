In einer Kategorie können ihm sogar Harry Kane und Erling Haaland nicht das Wasser reichen! Europas treffsicherster Angreifer ist ein Spätberufener

So schwierig das Jahresende 2024 gewesen war, umso besser gestaltete sich Uedas Start ins Jahr 2025. Mitte Januar feierte er gegen Willem II sein Comeback nach seiner langen Pause. Vier Tage später folgte der Treffer gegen die Bayern, bevor knapp zwei Wochen danach die Weichen für seinen endgültigen Durchbruch in Rotterdam gestellt wurden.

Gimenez, gegen den deutschen Rekordmeister selbst mit zwei Toren erfolgreich gewesen, verabschiedete sich Anfang Februar zur AC Milan und kurz darauf übernahm Stürmer-Ikone Robin van Persie für den zu oft glücklosen Priske als Cheftrainer. Eine erneute Muskelblessur brachte Ueda zwar zwischenzeitlich erneut aus dem Tritt, was sich auch nach seiner Rückkehr bemerkbar machte, doch seit der aktuellen Spielzeit ist der Neuner in einer bestechenden Form.

18 Tore aus den ersten 17 Ligaspielen stehen für ihn gegenwärtig zu Buche. Anfang Dezember steuerte er vier Treffer und einen Assist zum 6:1 gegen PEC Zwolle bei. Es sind Partien wie diese, die einerseits deutlich machen, wie sehr Ueda von van Persie profitiert, und die andererseits zeigen, dass er sich mit viel Geduld zu einem Spieler entwickelt hat, der längst bei einigen Bundesliga-Klubs auf dem Zettel stehen sollte, auch wenn es eine mögliche Ablöse in sich haben dürfte.