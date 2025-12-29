Es läuft die Schlussphase des Champions-League-Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Bayern München, als die Hausherren im De Kuip beim Stand von 2:0 noch einmal zu einem Konter ansetzen. Ayase Ueda joggt zentral mit, auf den Steckpass lauernd, Dayot Upamecano in seinem Rücken, auf exakt gleicher Höhe mit dem auf dem Flügel verteidigenden Raphael Guerreiro. Das Zuspiel kommt. Ueda nimmt den Ball an und schiebt ihn lässig am herauslaufenden Manuel Neuer vorbei ins rechte untere Eck des Bayern-Tores. 89. Minute. 3:0 gegen die deutschen Giganten. Rotterdam steht Kopf.
In einer Kategorie können ihm sogar Harry Kane und Erling Haaland nicht das Wasser reichen! Europas treffsicherster Angreifer ist ein Spätberufener
Die Szene am 7. Spieltag der vergangenen Königsklassen-Saison war aus heutiger Sicht ein Sinnbild für Uedas Karriere, der aktuell in einer Reihe mit Erling Haaland, Harry Kane und Kylian Mbappe zu den gefährlichsten Torjägern Europas zählt - und wenn man nur Tore aus dem Spiel heraus berücksichtigt die Statistik sogar anführt. Denn der Japaner, der erst fünf Minuten vorher von der Bank gekommen war, bewies Geduld, wartete auf den richtigen Moment und schlug dann zu - gnadenlos und effizient.
Der mittlerweile 27-Jährige hat einen ungewöhnlichen Weg in den europäischen Profi-Fußball hingelegt. Rund dreieinhalb Jahre ist es her, als Ueda wenige Wochen vor seinem 24. Geburtstag den (recht späten) Abschied aus Japan wagte und für 1,3 Millionen Euro von den Kashima Antlers zu Cercle Brügge wechselte.
- Getty Images
Schalkes Miron Muslic förderte Ueda einst
Der Start in Belgien gestaltete sich alles andere als einfach. Zwar setzte Coach Dominik Thalhammer von Beginn an auf den Neuzugang, doch Ueda gelangen in seinen ersten neun Spielen nur zwei Tore. Gleichzeitig rutschte die Mannschaft in der Tabelle der Jupiler Pro League in den Tabellenkeller.
Nach einem 2:2 am 9. Spieltag gegen den KV Oostende, bei dem Ueda das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, zog der Klub die Reißleine und entließ Thalhammer. Der ehemalige Co-Trainer Miron Muslic, mittlerweile nicht nur Fans des FC Schalke 04 bestens bekannt, wurde zum Hauptübungsleiter befördert. Ein Segen für Ueda.
Unter Muslic blühte der Mittelstürmer auf. Wettbewerbsübergreifend traf Ueda in den restlichen 33 Saison-Spielen unter Muslic 21-mal, legte zwei weitere Tore auf und hatte großen Anteil daran, dass Brügge trotz des schwachen Saisonstarts noch in die nationalen Play-offs um die Teilnahme an der Conference League einzog.
- Getty Images
Ueda versechsfacht seine Ablöse
Der Goalgetter nutzte die Gunst der Stunde und entschied sich im Sommer 2023 für einen Wechsel zu Feyenoord Rotterdam. Dabei lag die Ablöse bereits bei acht Millionen Euro – eine Versechsfachung dessen, was Brügge ein Jahr zuvor nach Japan überwiesen hatte.
Uedas steiler Aufstieg erhielt in den Niederlanden allerdings einen Dämpfer. Bei Feyenoord wurde der Rechtsfuß in seinem ersten Jahr meistens eingewechselt, da Coach Arne Slot auf den Mexikaner Santiago Gimenez setzte. Erneut übte sich Ueda in Geduld und belohnte sich mit drei Toren und zwei Vorlagen, als Slot ihm in den finalen vier Saisonspielen zu seinen Startelfeinsätzen zwei bis fünf in der Eredivisie verhalf.
Slot verließ Rotterdam im folgenden Sommer in Richtung des FC Liverpool. Die Zeit unter dessen Amtsnachfolger Brian Priske wurde Ueda erneut zur Probe. Anfänglich wieder zur Jokerrolle verdammt, nutzte der Japaner eine Verletzung von Gimenez in der Hinrunde zu vier Toren in fünf Spielen, bevor er ab Ende Oktober selbst mit einer schweren Muskelverletzung für rund zweieinhalb Monate ausfiel.
- Getty Images
Ueda-Durchbruch unter van Persie
So schwierig das Jahresende 2024 gewesen war, umso besser gestaltete sich Uedas Start ins Jahr 2025. Mitte Januar feierte er gegen Willem II sein Comeback nach seiner langen Pause. Vier Tage später folgte der Treffer gegen die Bayern, bevor knapp zwei Wochen danach die Weichen für seinen endgültigen Durchbruch in Rotterdam gestellt wurden.
Gimenez, gegen den deutschen Rekordmeister selbst mit zwei Toren erfolgreich gewesen, verabschiedete sich Anfang Februar zur AC Milan und kurz darauf übernahm Stürmer-Ikone Robin van Persie für den zu oft glücklosen Priske als Cheftrainer. Eine erneute Muskelblessur brachte Ueda zwar zwischenzeitlich erneut aus dem Tritt, was sich auch nach seiner Rückkehr bemerkbar machte, doch seit der aktuellen Spielzeit ist der Neuner in einer bestechenden Form.
18 Tore aus den ersten 17 Ligaspielen stehen für ihn gegenwärtig zu Buche. Anfang Dezember steuerte er vier Treffer und einen Assist zum 6:1 gegen PEC Zwolle bei. Es sind Partien wie diese, die einerseits deutlich machen, wie sehr Ueda von van Persie profitiert, und die andererseits zeigen, dass er sich mit viel Geduld zu einem Spieler entwickelt hat, der längst bei einigen Bundesliga-Klubs auf dem Zettel stehen sollte, auch wenn es eine mögliche Ablöse in sich haben dürfte.
18 Tore aus 17 Spielen - und das ohne einen einzigen Elfmeter
In den europäischen Top-Ligen waren bisher nur Harry Kane und Erling Haaland (beide 19 Tore) öfter erfolgreich als Ueda. Sogar Kylian Mbappe weist mit 18 Toren aus 18 Liga-Partien eine schlechtere Torquote auf als der Shootingstar. Besonders bemerkenswert: Ueda hat anders als die genannten Superstars noch keinen einzigen Strafstoß verwandelt. Rechnet man die Elfmeter heraus, stehen seine 18 Treffer deutlich vor Kane (13) und Mbappe (13).
Nur Haaland kann ihm mit ebenfalls 18 Treffern aus 17 Partien noch das Wasser reichen. Ob Ueda seine Torquote wirklich bis zum Saisonende auf diesem Niveau wird halten können, ist natürlich fraglich. In den beiden jüngsten Partien vor der Winterpause gegen Ajax Amsterdam (0:2) und Twente Enschede (1:1) blieb er torlos.
Angesichts seiner bisherigen Karriere ist es allerdings kaum vorstellbar, dass Ueda nicht auch dann die Ruhe behält, falls sich diese Serie im neuen Jahr fortsetzt - Geduld ist schließlich (s)eine Tugend.
Ayase Ueda: Leistungsdaten für Feyenoord Rotterdam
- Pflichtspiele: 25
- Tore: 19
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 2036
- Minuten pro Torbeteiligung: 102