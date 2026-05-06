"In einem anderen Land würde man euch fertigmachen!" Heftige Sperre für Barca-Ikone Gerard Pique

Laut des Spielberichts von Schiedsrichter Alonso de Ena Wolf hatte Piqué bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Freitag gegen Albacete Balompié den Unparteiischen und weitere Offizielle sowohl in der Halbzeit als auch nach Spielende verbal attackiert und bedroht. Das Disziplinarkomitee der RFEF wertete das Verhalten als "leichte Gewalt gegen die Schiedsrichter".

Laut de Ena Wolf soll Pique unter anderem gesagt haben: "Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert" sowie "In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land".