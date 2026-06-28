In Dortmund hat er keine Perspektive mehr: Sorgenkind des BVB ist offenbar ins Visier eines Bundesligisten geraten

Wie Sky berichtet, beschäftigt sich Elversberg mit einer Verpflichtung von Cole Campbell. Der 20-Jährige kehrt nach seiner Leihe zur TSG Hoffenheim in den kommenden Tagen zum BVB zurück. Dem Bericht zufolge soll der Bundesliga-Aufsteiger eine feste Verpflichtung bevorzugen, alternativ käme aber auch ein Leihgeschäft infrage. Die Dortmunder sollen bereits informiert worden sein, die Gespräche zwischen den Parteien laufen demnach.

Neben Elversberg soll auch der schottische Rekordmeister Celtic Interesse am Flügelspieler zeigen.