So war der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters Thema eines Features in der spanischen Sportzeitung Marca mit dem Titel: "Neuer lässt in seiner Wachsamkeit nach". Dort hieß es unter anderem, dass der 40-Jährige "mit vielen Fragezeichen im Gepäck nach Madrid" reise.
In dieser Saison nicht mehr so gut? Spanische Presse mit Bedenken bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer
Für das Aufeinandertreffen in der Königsklasse am Dienstagabend steht Neuer in der Startelf der Bayern, obwohl er in der laufenden Saison immer mal wieder eine unglückliche Figur abgegeben hatte.
Bei seiner Rückkehr nach überstandener Verletzung am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg patzte er etwa beim zwischenzeitlichen 2:0 der Gastgeber, als er einen Eckball nur unzureichend abwehrte und direkt vor die Füße von Gegenspieler Lucas Höler klärte. Nur aufgrund einer starken Schlussphase konnten die Münchner den Rückstand noch in einen 3:2-Sieg ummünzen.
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Manuel Neuer mit schlechten Erinnerungen an Real Madrid
Auch beim letzten direkten Duell zwischen den Blancos und den Bayern hatte Neuer im Mittelpunkt gestanden. Damals war der FCB nach einem 2:2 im Hinspiel im Rückspiel dank starker Paraden des 40-Jährigen mit 1:0 in Führung gelegen, ehe er wenige Minuten vor Schluss einen eigentlich recht harmlosen Schuss von Vinicius Junior abprallen ließ. Real-Stürmer Joselu bedankte sich und schob zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Wenige Minuten später erzielte der Spanier dann sogar noch den Siegtreffer.
Trainer Vincent Kompany stellte sich allerdings jüngst demonstrativ hinter seine Nummer eins und betonte, Neuer nach wie vor "auf höchstem Niveau" zu sehen. "Mit 40 ist man noch jung. Entscheidend ist der Hunger", erklärte der Belgier.
In der laufenden Saison fiel Neuer immer wieder aufgrund längerer Verletzungen aus, in der Regel übernahm Ersatzmann Jonas Urbig für den 40-Jährigen. Dieser musste zuletzt aber selber wegen einer Kapselverletzung passen, die er sich bei der deutschen Nationalmannschaft zugezogen hatte.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.