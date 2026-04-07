In dieser Saison nicht mehr so gut? Spanische Presse mit Bedenken bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer

Auch beim letzten direkten Duell zwischen den Blancos und den Bayern hatte Neuer im Mittelpunkt gestanden. Damals war der FCB nach einem 2:2 im Hinspiel im Rückspiel dank starker Paraden des 40-Jährigen mit 1:0 in Führung gelegen, ehe er wenige Minuten vor Schluss einen eigentlich recht harmlosen Schuss von Vinicius Junior abprallen ließ. Real-Stürmer Joselu bedankte sich und schob zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Wenige Minuten später erzielte der Spanier dann sogar noch den Siegtreffer.

Trainer Vincent Kompany stellte sich allerdings jüngst demonstrativ hinter seine Nummer eins und betonte, Neuer nach wie vor "auf höchstem Niveau" zu sehen. "Mit 40 ist man noch jung. Entscheidend ist der Hunger", erklärte der Belgier.

In der laufenden Saison fiel Neuer immer wieder aufgrund längerer Verletzungen aus, in der Regel übernahm Ersatzmann Jonas Urbig für den 40-Jährigen. Dieser musste zuletzt aber selber wegen einer Kapselverletzung passen, die er sich bei der deutschen Nationalmannschaft zugezogen hatte.