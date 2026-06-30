Deutschland hat bei der enttäuschenden WM 2026 eine zuvor nie dagewesene Horrorstatistik aufgestellt.
In 60 Jahren WM war Deutschland in dieser Statistik noch nie so schlecht! Bitteres DFB-Aus mit erschreckenden Zahlen
Deutschland gewann bei der WM 2026 erstmals weniger als 50 Prozent seiner Zweikämpfe
In den vier Partien der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada entschied das DFB-Team laut Datenanbieter Opta im Schnitt lediglich 47 Prozent der Zweikämpfe für sich. Ein bitteres Novum, denn: Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung bei der WM 1966 hatte Deutschland im WM-Turnierdurchschnitt zuvor nie eine Zweikampfquote von unter 50 Prozent.
Deutschland schied am Montag überraschend im Sechzehntelfinale aus, unterlag Außenseiter Paraguay nach Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es zuvor 1:1 gestanden, Deutschland kam gegen die Südamerikaner auf eine Zweikampfquote von 45 Prozent.
Selbst beim 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao hatten Joshua Kimmich und Co. lediglich 48 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen, beim 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste waren es 47 Prozent und am besten schnitt das DFB-Team in dieser Hinsicht bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador zum Vorrundenabschluss ab, als 49 Prozent der Zweikämpfe gewonnen wurden.
- AFP
WM 2026: Deutschland wird reguläres Tor gegen Paraguay aberkannt
"Mir fehlen ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Wir sind natürlich alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen", sagte Havertz nach der dritten schwachen WM in Folge. 2018 und 2022 war Deutschland jeweils in der Vorrunde ausgeschieden, nun war erneut noch vor dem Achtelfinale Endstation.
Julio Enciso hatte leidenschaftlich verteidigende Paraguayer kurz vor der Halbzeitpause in Führung gebracht, in der 54. Minute glich Havertz per Kopf aus. Deutschland hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, ließ aber die Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. "Wenn du gegen eine solche Mannschat spielst, musst du auf mehr Torchancen kommen. Das war von unserer Seite aus zu wenig", analysierte Torhüter Manuel Neuer, der für die WM ins DFB-Tor zurückgekehrt war und nach dem frühen Aus nun erneut zurücktritt, im ZDF.
Sehr bitter aus deutscher Sicht: In der Verlängerung war ein eigentlich reguläres Tor von Jonathan Tah zum vermeintlichen 2:1 zurückgenommen worden, weil Schiedsrichter Jalal Jayed nach VAR-Eingriff und Ansicht der Videobilder in der Entstehung ein Foul von DFB-Verteidiger Waldemar Anton an Paraguays Keeper Orlando Gill gesehen hatte. "Das ist ein Witz. Keine Ahnung, was er da gesehen hat", schimpfte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei MagentaTV.
DFB-Team: Julian Nagelsmann schließt Rücktritt aus
Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer läuft noch bis nach der EM 2028. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen", schloss der 38-Jährige einen Rücktritt nach der Pleite gegen Paraguay aus.
Dennoch begannen unmittelbar nach der nächsten enttäuschenden WM die Diskussionen über eine mögliche Entlassung von Nagelsmann. "Auf Verantwortlichen-Seite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen", stieß unter anderem Weltmeister Mats Hummels die Debatte als TV-Experte bei MagentaTV an. "Das kann ich nicht anders sagen. Wir hatten die Heim-EM, Heim-Nations-League und das Turnier hier mit dem großen Teilnehmerfeld. Die Heim-EM wird mir immer noch zu gut geredet. Die beiden anderen Turniere waren jeweils enttäuschend. Deswegen muss das ein Thema sein, sowohl vom Bundestrainer selbst aus als auch vom Verband. Zumindest Gespräche darüber muss es geben", so Hummels.
Eine eigentlich für Dienstag vor der Abreise aus dem WM-Quartier in den USA angesetzte Pressekonferenz sagt der DFB wohl ab. Das lässt Raum für Spekulationen darüber, wie es auf der Trainerposition nun weiter geht.
- Getty Images Sport
Deutschlands Zweikampfquote bei der WM 2026
Spiel
Gewonnene Zweikämpfe
Deutschland vs. Curacao 7:1
48 %
Deutschland vs. Elfenbeinküste 2:1
47 %
Deutschland vs. Ecuador 1:2
49 %
Deutschland vs. Paraguay 1:1 n.V., 3:4 i.E.
45 %
Durchschnitt
47 %
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".