In 60 Jahren WM war Deutschland in dieser Statistik noch nie so schlecht! Bitteres DFB-Aus mit erschreckenden Zahlen

In den vier Partien der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada entschied das DFB-Team laut Datenanbieter Opta im Schnitt lediglich 47 Prozent der Zweikämpfe für sich. Ein bitteres Novum, denn: Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung bei der WM 1966 hatte Deutschland im WM-Turnierdurchschnitt zuvor nie eine Zweikampfquote von unter 50 Prozent.

Deutschland schied am Montag überraschend im Sechzehntelfinale aus, unterlag Außenseiter Paraguay nach Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es zuvor 1:1 gestanden, Deutschland kam gegen die Südamerikaner auf eine Zweikampfquote von 45 Prozent.

Selbst beim 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao hatten Joshua Kimmich und Co. lediglich 48 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen, beim 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste waren es 47 Prozent und am besten schnitt das DFB-Team in dieser Hinsicht bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador zum Vorrundenabschluss ab, als 49 Prozent der Zweikämpfe gewonnen wurden.