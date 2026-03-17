Der FC Bayern hat Josip Stanisic nach Angaben des kicker intern offenbar als unverkäuflich erklärt. Demnach seien beim deutschen Rekordmeister "immer wieder" Anfragen für den polyvalenten Defensivspieler eingeflattert, diese seien jedoch sowohl für den Klub, als auch für Stanisic selbst von keinerlei Bedeutung mehr.
"Immer wieder" Transfer-Anfragen: Ein "Musterbeispiel" ist beim FC Bayern wohl endgültig unverkäuflich
Juventus wollte Stanisic im Sommer - FC Bayern legte Preisschild fest
Übereinstimmenden Berichten zufolge soll beispielsweise im Sommer Juventus Turin ernsthaft eine Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers geprüft haben, damals habe der Rekordmeister Stanisic noch ein Preisschild in Höhe von 50 Millionen Euro verpasst. Das behauptete zumindest Fabrizio Romano im September des vergangenen Jahres.
Um das Angebot attraktiver zu gestalten, sollen die Münchner anschließend den mittlerweile zu Galatasaray zurückgekehrten Sacha Boey als Tauschobjekt ins Spiel gebracht haben. Doch auch dieses Angebot sei in Turin abgelehnt worden. Trotz allem bleibe Stanisic weiterhin ein Kandidat in Juves künftige Planungen, hatte Romano damals behauptet. Doch das Unterfangen dürfte sich nun für die Alte Dame als unmöglich herausstellen.
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Stanisic beim FC Bayern Vorreiter für Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic
Einerseits ziehe es den gebürtigen Münchner mit Vertrag bis 2029 nicht weg. Andererseits werde er neben Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic intern nun als "Musterbeispiel" dafür angesehen, wie auch beim hoch ambitionierten Rekordmeister Talente aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung zu den Profis schaffen können.
Dafür war Stanisic jedoch einen kleinen Umweg gegangen. Die Saison 2023/24 verbrachte er auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen und schrieb mit der Werkself als ungeschlagener Meister sogar Bundesliga-Geschichte. In Leverkusen mauserte sich der heute 25-Jährige unter dem damaligen Trainer Xabi Alonso besonders in der Rückrunde zum Stammspieler und kam insgesamt auf 38 Spiele, in denen er vier Tore erzielte und sechs vorbereitete.
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Kompany adelt Stanisic: "Hat sich in eine wichtige Rolle gespielt"
In der laufenden Saison schickt sich Stanisic an, diesen Wert deutlich zu übertreffen. Aktuell steht er bei drei Toren und sechs Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Auch eine Knieverletzung zu Saisonbeginn und eine Kapselverletzung im Sprunggelenk im Januar brachten ihn nicht aus dem Tritt. Für Trainer Vincent Kompany ist er aktuell und spätestens aufgrund des erneuten Ausfalls von Alphonso Davies unersetzlich.
"Stani hat ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt ist er da und hat sich in eine wichtige Rolle gespielt", sagte Kompany nach dem 1:1 gegen Stanisics Ex-Klub Leverkusen am vergangenen Wochenende. Besonders auffällig in den vergangenen Wochen ist bei Stanisics beeindruckender Weiterentwicklung die Tatsache, wie oft sich der nominelle Rechtsverteidiger in die Offensive einschaltet.
Stanisic galt in München lange als eher defensivorientierter Außenverteidiger, in der Jugend spielte er viel in der Abwehrzentrale. Begünstigt durch Kompanys mutiges System erfindet er sich in der laufenden Saison aber neu. Das blieb auch der FCB-Führungsriege nicht verborgen. "Richtig gut" findet etwa Sportdirektor Christoph Freund Stanisics Entwicklung. "Er wird fußballerisch immer besser, traut sich auch nach vorne immer mehr zu, ist sehr aktiv."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.