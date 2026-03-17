"Immer wieder" Transfer-Anfragen: Ein "Musterbeispiel" ist beim FC Bayern wohl endgültig unverkäuflich

In der laufenden Saison schickt sich Stanisic an, diesen Wert deutlich zu übertreffen. Aktuell steht er bei drei Toren und sechs Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Auch eine Knieverletzung zu Saisonbeginn und eine Kapselverletzung im Sprunggelenk im Januar brachten ihn nicht aus dem Tritt. Für Trainer Vincent Kompany ist er aktuell und spätestens aufgrund des erneuten Ausfalls von Alphonso Davies unersetzlich.

"Stani hat ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt ist er da und hat sich in eine wichtige Rolle gespielt", sagte Kompany nach dem 1:1 gegen Stanisics Ex-Klub Leverkusen am vergangenen Wochenende. Besonders auffällig in den vergangenen Wochen ist bei Stanisics beeindruckender Weiterentwicklung die Tatsache, wie oft sich der nominelle Rechtsverteidiger in die Offensive einschaltet.

Stanisic galt in München lange als eher defensivorientierter Außenverteidiger, in der Jugend spielte er viel in der Abwehrzentrale. Begünstigt durch Kompanys mutiges System erfindet er sich in der laufenden Saison aber neu. Das blieb auch der FCB-Führungsriege nicht verborgen. "Richtig gut" findet etwa Sportdirektor Christoph Freund Stanisics Entwicklung. "Er wird fußballerisch immer besser, traut sich auch nach vorne immer mehr zu, ist sehr aktiv."