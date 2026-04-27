Zuletzt hatte die englische Zeitung The Independent berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Ex-Leipzig-Stürmer Brian Brobbey vom AFC Sunderland als Option für einen Sommer-Transfer in Erwägung ziehe. Demnach hätten die Bayern den 24-jährigen Niederländer bereits unter Beobachtung gestellt. Nun hat Brobbey zu den Gerüchten Stellung bezogen.
"Immer schön": Überraschender Backup-Kandidat für Harry Kane reagiert auf Interesse des FC Bayern München
"Es ist immer schön, wenn ein so großer Verein Interesse zeigt, aber ich habe selbst noch nichts davon gehört. Ich weiß es also nicht", sagte Brobbey gegenüber dem TV-Sender Viaplay.
Brobbey hatte sich den Black Cats erst vor der laufenden Saison angeschlossen, als er für etwas mehr 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam. Nach Independent-Informationen wäre der Stürmer allerdings nicht gerade billig zu haben - rund 50 Millionen Euro müsste ein interessierter Verein wohl auf den Tisch legen.
Bei den Bayern könnte Brobbey künftig als Backup hinter dem unumstritten gesetzten Harry Kane fungieren. Diesen Kaderplatz nimmt derzeit noch Nicolas Jackson ein. Der vom FC Chelsea bis zum Saisonende ausgeliehene Senegalese wird über den Sommer hinaus aber nicht in München bleiben.
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Brobbey mit magerer Torquote in Sunderland
Um die in den Leihvertrag integrierte Kaufpflicht, die dem Vernehmen nach ab einer gewissen Anzahl von Startelfeinsätzen greift, kommen die Bayern aufgrund der überschaubaren Einsatzzeiten Jacksons herum. Medienberichten zufolge könnte es den 24-Jährigen stattdessen zur AC Milan in die Serie A ziehen.
Gleichwohl ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Bayern eine derart hohe Transfersumme für einen Mann in die Hand nimmt, der lediglich für die zweite Reihe eingeplant ist. Zumal Brobbey bei Sunderland in der aktuellen Saison keinerlei Bäume ausreißt- in 27 Premier-League-Partien stehen bei ihm sechs Tore und ein Assist zu Buche.
Darüber hinaus sollen die Münchner nach Sky-Infos eher nach Akteuren Ausschau halten, die ein etwas variableres Profil mit sich bringen als der klassische Mittelstürmer Brobbey. Denn vorwiegend sucht der Rekordmeister eigentlich einen Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel. Die Idealvorstellung: Ein Spieler soll kommen, der beide Positionen bekleiden kann.
FC Bayern: Kommt Gordon - oder doch El Mala?
Diesbezüglich kamen zuletzt zahlreiche übereinstimmende Berichte über ein "sehr konkretes" Interesse an Anthony Gordon von Newcastle United auf. Der englische Nationalspieler sei einem Sky-Bericht zufolge der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf Linksaußen hinter dem unersetzlichen Diaz.
Im Gegensatz zu Brobbey ist der 25-Jährige deutlich vielseitiger und kann neben einem Außenstürmer auch die zentrale Figur in der Spitze oder sogar den Zehner hinter einem Neuner wie Kane geben. Als Vorteil entpuppen könnte sich für den FCB zudem, dass Newcastle aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Financial Fairplay (FFP) möglicherweise auf den Verkauf einiger Spitzenspieler angewiesen ist.
Beim Kölner Shootingstar Said ElMala soll sich der FC Bayern zudem angeblich in Lauerstellung befinden.
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Brobbey wurde in Leipzig ein Transferflop
Bei Brobbey schwingt derweil noch ein anderes Risiko mit. Der Niederländer wurde einst bei RB Leipzig zu einer echten Transferenttäuschung. In 14 Spielen erzielte er keinen Treffer und ging letztlich für 16 Millionen Euro zurück zu Ausbildungsklub Ajax. Dort startete er dann endgültig durch, traf in 163 Spielen 56-mal und wechselte schließlich nach Sunderland.
Besonders Bayern-Innenverteidiger Jonathan Tah dürfte noch den einen oder anderen Tag an Brobbey gedacht haben, denn dieser bereitete ihm einst im September 2024 im Spiel der Nations League zwischen Deutschland und der Elftal riesige Probleme (2:2). Oft konnte er sich nur mit einem Foulspiel gegen Brobbey behelfen und musste nach zur Pause runter, um nicht Gelb-Rot zu sehen.
Brian Brobbey: Leistungsdaten beim AFC Sunderland
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 28 6 1 6