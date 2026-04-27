"Immer schön": Überraschender Backup-Kandidat für Harry Kane reagiert auf Interesse des FC Bayern München

"Es ist immer schön, wenn ein so großer Verein Interesse zeigt, aber ich habe selbst noch nichts davon gehört. Ich weiß es also nicht", sagte Brobbey gegenüber dem TV-Sender Viaplay.

Brobbey hatte sich den Black Cats erst vor der laufenden Saison angeschlossen, als er für etwas mehr 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam. Nach Independent-Informationen wäre der Stürmer allerdings nicht gerade billig zu haben - rund 50 Millionen Euro müsste ein interessierter Verein wohl auf den Tisch legen.

Bei den Bayern könnte Brobbey künftig als Backup hinter dem unumstritten gesetzten Harry Kane fungieren. Diesen Kaderplatz nimmt derzeit noch Nicolas Jackson ein. Der vom FC Chelsea bis zum Saisonende ausgeliehene Senegalese wird über den Sommer hinaus aber nicht in München bleiben.