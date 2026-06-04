"Immer dafür bewundert, wie der Klub geführt wird": Thierry Henry schwärmt von einem Verein aus der Bundesliga

Zur Entscheidung, den langjährigen City-Verteidiger 2024 zum Nachfolger Thomas Tuchels zu machen, gratulierte er den Münchenern: "Man muss der Bayern-Führung großen Respekt zollen, dass sie ihn trotz des Abstiegs mit Burnley verpflichtet haben, weil sie etwas in ihm gesehen haben, das zur Identität des Vereins passt. Das war eine kluge Entscheidung."

Weiter führte er aus: "Am Anfang dachten viele, dass er nicht der Richtige für diesen Job ist, doch er macht das herausragend. Wenn du jemanden wie ihn am richtigen Ort einsetzt – mit Menschen, die ihn verstehen –, bekommst du den FC Bayern von heute."

Hinter Kompany und den Roten liegt eine erfolgreiche Saison. Sie gewannen das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Champions League schnupperten sie am Einzug ins Finale, zogen allerdings im Halbfinale nach einem spektakulären Hinspiel gegen den späteren Titelträger PSG den Kürzeren.

Kompany bekam viel Lob für seine Arbeit und für Henry ist das wenig überraschend: "Ich habe mit ihm gearbeitet, als ich Co-Trainer von Belgien war. Da hat man schon gesehen, wie intelligent er ist. Er spricht viele Sprachen und ist sehr klar in dem, was er will. Er zögert nicht, und wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit und hat bewiesen, dass er liefern kann, wenn man ihm die richtigen Spieler gibt."