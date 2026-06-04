Der ehemalige Weltklassestürmer Thierry Henry hat den FC Bayern gelobt. Zum einen schwärmte der Franzose von der Philosophie des Klubs und lobte im Speziellen auch seinen ehemaligen Weggefährten Vincent Kompany.
"Immer dafür bewundert, wie der Klub geführt wird": Thierry Henry schwärmt von einem Verein aus der Bundesliga
In einem Interview mit Sport Illustrated Deutschland erklärte Henry: "Wenn man Spieler wie Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry und Joshua Kimmich sieht, ist das ein Genuss. Ich habe den FC Bayern immer dafür bewundert, wie der Klub geführt wird."
Dafür sorgten laut Henry auch die Erzählungen mehrerer französischer Landsmänner, die einst für den FCB die Stiefel schnürten. "Ehemalige Spieler wie Franck Ribery, Willy Sagnol oder Bixente Lizarazu sprachen in den höchsten Tönen von Bayern, vom Verein, den Fans und der Mentalität – eigentlich von allem", so der einstige Welt- und Europameister.
Henry spielte in seiner Laufbahn lange für den FC Arsenal und später für den FC Barcelona sowie die New York Red Bulls. Nach seiner Laufbahn arbeitete der heutige TV-Experte unter anderem als Assistenztrainer der belgischen Nationalmannschaft.
Von 2016 bis 2018 betreute der 48-Jährige dabei unter anderem den heutigen Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany, gemeinsam landeten sie bei der WM-Endrunde in Russland auf dem dritten Platz.
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Henry lobt Bayerns Kompany-Verpflichtung
Zur Entscheidung, den langjährigen City-Verteidiger 2024 zum Nachfolger Thomas Tuchels zu machen, gratulierte er den Münchenern: "Man muss der Bayern-Führung großen Respekt zollen, dass sie ihn trotz des Abstiegs mit Burnley verpflichtet haben, weil sie etwas in ihm gesehen haben, das zur Identität des Vereins passt. Das war eine kluge Entscheidung."
Weiter führte er aus: "Am Anfang dachten viele, dass er nicht der Richtige für diesen Job ist, doch er macht das herausragend. Wenn du jemanden wie ihn am richtigen Ort einsetzt – mit Menschen, die ihn verstehen –, bekommst du den FC Bayern von heute."
Hinter Kompany und den Roten liegt eine erfolgreiche Saison. Sie gewannen das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Champions League schnupperten sie am Einzug ins Finale, zogen allerdings im Halbfinale nach einem spektakulären Hinspiel gegen den späteren Titelträger PSG den Kürzeren.
Kompany bekam viel Lob für seine Arbeit und für Henry ist das wenig überraschend: "Ich habe mit ihm gearbeitet, als ich Co-Trainer von Belgien war. Da hat man schon gesehen, wie intelligent er ist. Er spricht viele Sprachen und ist sehr klar in dem, was er will. Er zögert nicht, und wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit und hat bewiesen, dass er liefern kann, wenn man ihm die richtigen Spieler gibt."