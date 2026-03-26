Mit Filip Pavic und Erblin Osmani verhalf Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern zuletzt zwei 16-jährigen Toptalenten zu ihren Profidebüts. Bei Union Berlin drängt derweil ein erst 15-Jähriger in den Vordergrund, um den sich die Münchner übereinstimmenden Berichten von Bild und tz zufolge im Sommer vergeblich bemühten: Linus Güther.
Im Sommer sagte er offenbar dem FC Bayern ab! Debütiert ein noch 15-jähriges Toptalent bald in der Bundesliga?
Der Linksaußen stammt aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus, damals plante er seinen nächsten Karriereschritt. Der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen sich ein Wettbieten geliefert haben, ehe völlig überraschend Union Berlin den Zuschlag bekam.
Ein wichtiger Faktor bei dem Transfer sei Unions Nachwuchs-Chefscout Tom Lohmann gewesen, der bereits seit dessen 12. Lebensjahr gute Kontakte zu Güther pflegt. Damals spielte er noch für den Spremberger SV, sein Heimatort liegt etwa eineinhalb Autostunden südöstlich von Berlin.
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Linus Güther trainiert seit Anfang dieser Woche bei den Profis mit
Seit seinem Wechsel zu Union legte Güther eine beeindruckende Entwicklung hin. Nach überzeugenden Leistungen für die U17 rückte er zur U19 auf. Seit Anfang dieser Woche trainiert er bei den Profis mit. Um sich in der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart einzufinden, sagte Güther eine Teilnahme an den anstehenden U16-Länderspielen gegen Italien ab. In seinen bisherigen neun Einsätzen für die U16 erzielte er sieben Tore und lieferte zwei Assists.
Güther gilt als größtes deutsches Talent im Jahrgang 2010. Wegen seiner Spielintelligenz, Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor wird er bei Union laut Bild intern bereits mit Jamal Musiala verglichen. Nachwuchs-Geschäftsführer Lutz Munack sagt: "Mit seinen außerordentlichen Stärken im offensiven Eins-gegen-Eins und seinem Spielwitz kann er für besondere Momente auf dem Platz sorgen."
Am 8. April feiert Güther seinen 16. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt dürfte er theoretisch in der Bundesliga auflaufen, die erste Einsatzmöglichkeit wäre somit das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 11. April. Zum jüngsten Spieler der Bundesligageschichte kann er somit nicht avancieren: Diesen Rekord hält Youssoufa Moukoko, der 2020 am Tag nach seinem 16. Geburtstag für Borussia Dortmund debütierte.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.