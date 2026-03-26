Im Sommer sagte er offenbar dem FC Bayern ab! Debütiert ein noch 15-jähriges Toptalent bald in der Bundesliga?

Seit seinem Wechsel zu Union legte Güther eine beeindruckende Entwicklung hin. Nach überzeugenden Leistungen für die U17 rückte er zur U19 auf. Seit Anfang dieser Woche trainiert er bei den Profis mit. Um sich in der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart einzufinden, sagte Güther eine Teilnahme an den anstehenden U16-Länderspielen gegen Italien ab. In seinen bisherigen neun Einsätzen für die U16 erzielte er sieben Tore und lieferte zwei Assists.

Güther gilt als größtes deutsches Talent im Jahrgang 2010. Wegen seiner Spielintelligenz, Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor wird er bei Union laut Bild intern bereits mit Jamal Musiala verglichen. Nachwuchs-Geschäftsführer Lutz Munack sagt: "Mit seinen außerordentlichen Stärken im offensiven Eins-gegen-Eins und seinem Spielwitz kann er für besondere Momente auf dem Platz sorgen."

Am 8. April feiert Güther seinen 16. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt dürfte er theoretisch in der Bundesliga auflaufen, die erste Einsatzmöglichkeit wäre somit das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 11. April. Zum jüngsten Spieler der Bundesligageschichte kann er somit nicht avancieren: Diesen Rekord hält Youssoufa Moukoko, der 2020 am Tag nach seinem 16. Geburtstag für Borussia Dortmund debütierte.