Nach dem furiosen WM-Auftakt bastelt Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar an einer taktischen Überraschung: Laut Bild könnte Leroy Sane gegen die Elfenbeinküste in eine völlig neue Rolle schlüpfen. In der Sendung "Reif ist Live" hieß es dazu wörtlich: "Unsere Reporter konnten enthüllen, dass eine Variante im Geheimtraining des DFB trainiert wurde, über die Julian Nagelsmann wohl ernsthaft nachdenkt." Im Zentrum dieser Gedankenspiele steht ausgerechnet Sane, der nach einem unglücklichen Auftritt im ersten Gruppenspiel gegen Curacao ohnehin unter besonderer Beobachtung steht.
Im Geheimtraining bereits erprobt! Leroy Sane könnte für Deutschland gegen die Elfenbeinküste plötzlich andere Rolle einnehmen
Der konkrete Plan sieht demnach vor, dass der nominelle rechte Flügelspieler in der Rückwärtsbewegung weit nach hinten rückt. Sobald der Gegner den Ball hat, soll Sane die rechte Abwehrseite absichern und die bestehende Viererkette so zu einer Fünferkette erweitern.
Diese taktische Anpassung hätte eine Kettenreaktion im System zur Folge: Jamal Musiala würde aus dem Zentrum nach rechts rücken, um gemeinsam mit Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha ein Vierer-Mittelfeld aufzubauen. Vor dieser Reihe bliebe Kai Havertz als einzige Sturmspitze positioniert.
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Deutschland will wohl Gefahr durch Diomande bändigen
Statt des etablierten 4-2-3-1-Systems würde die Nationalmannschaft im Verteidigungsmodus somit in einem 5-4-1 agieren. Ein deutliches Signal, dass Nagelsmann dem Kontrahenten mit großem Respekt begegnet.
Die Elfenbeinküste verfügt über pfeilschnelle Außenbahnspieler, allen voran den 19-jährigen Yan Diomande von RB Leipzig, der im defensiven Umschaltspiel der Deutschen für erhebliche Probleme sorgen könnte. Der Respekt vor dieser Konterstärke zwingt den Bundestrainer offenbar zum Umdenken in Richtung kontrollierte Defensive.
Experte und Ex-Kommentator Marcel Reif blickt derweil mit einer gesunden Portion Skepsis auf das potenzielle Taktik-Experiment. In seiner Sendung sagte der 76-Jährige, die Grundordnung von Anfang an im Spiel sei ohnehin nicht so wichtig. Er fügte zudem fügte, er "wisse zudem nicht, ob Sane wirklich ein Abwehrspieler sei".
Reif glaubt an Prüfungsspiel für Sane
Gleichzeitig erkennt Reif jedoch die Notwendigkeit, auf die Stärken des Gegners zu reagieren. Bezüglich der Idee mit der Fünferkette erklärte er: "Es ist klar, dass die Positionen fließend sein müssen und Sane gegen die Elfenbeinküste mehr nach hinten arbeiten muss. Ich glaube, dass er von Anfang an spielt. Von den Namen her glaube ich, dass es die gleiche Aufstellung wie gegen Curacao wird. Ich glaube, das macht auch Sinn."
Für Sane selbst steht am Samstagabend weit mehr auf dem Spiel als nur die Anpassung an eine neue taktische Rolle. Beim Schützenfest gegen Curacao stand der 30-Jährige deutlich im Schatten seiner Offensivkollegen. Trotz bester Torgelegenheiten blieb ihm ein eigener Treffer verwehrt, was ihm im Nachgang reichlich Kritik einbrachte.
Reif sieht den Angreifer daher bereits am Scheideweg des Turniers. "Ich glaube, dass das für Sane ein Prüfungsspiel ist. Wenn es da nicht wirklich gut läuft, dann gehen Nagelsmann die Argumente aus und dann muss man auch über Leweling oder Undav nachdenken oder andere Sachen machen", sagte er.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".