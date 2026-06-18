Im Geheimtraining bereits erprobt! Leroy Sane könnte für Deutschland gegen die Elfenbeinküste plötzlich andere Rolle einnehmen

Gleichzeitig erkennt Reif jedoch die Notwendigkeit, auf die Stärken des Gegners zu reagieren. Bezüglich der Idee mit der Fünferkette erklärte er: "Es ist klar, dass die Positionen fließend sein müssen und Sane gegen die Elfenbeinküste mehr nach hinten arbeiten muss. Ich glaube, dass er von Anfang an spielt. Von den Namen her glaube ich, dass es die gleiche Aufstellung wie gegen Curacao wird. Ich glaube, das macht auch Sinn."

Für Sane selbst steht am Samstagabend weit mehr auf dem Spiel als nur die Anpassung an eine neue taktische Rolle. Beim Schützenfest gegen Curacao stand der 30-Jährige deutlich im Schatten seiner Offensivkollegen. Trotz bester Torgelegenheiten blieb ihm ein eigener Treffer verwehrt, was ihm im Nachgang reichlich Kritik einbrachte.

Reif sieht den Angreifer daher bereits am Scheideweg des Turniers. "Ich glaube, dass das für Sane ein Prüfungsspiel ist. Wenn es da nicht wirklich gut läuft, dann gehen Nagelsmann die Argumente aus und dann muss man auch über Leweling oder Undav nachdenken oder andere Sachen machen", sagte er.