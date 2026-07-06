"Im Fußball gibt es immer eine Chance": Berater von Erling Haaland bringt spektakulären Transfer ins Gespräch

Neben der Brasilianerin Rafaela Pimenta gehört Alf-Inge zum Beraterteam des 25-jährigen Angreifers. Dass er seinen Sohn dabei gerne einmal das königliche Trikot tragen sehen würde, bestreitet der 53-Jährige nicht: "Würde ich ihn gerne bei Real Madrid sehen? Vielleicht. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie."

Haaland war im Sommer 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Dort ist sein Vertrag noch bis 30. Juni 2034 datiert, die Skyblues befinden sich also in einer äußerst komfortablen Verhandlungsposition.

Gerüchte um ein Interesse der Madrilenen am norwegischen Stürmer hatte es in der Vergangenheit zuhauf gegeben. Im Präsidentschaftswahlkampf der Blancos hatte Florentino Perez' letztlich unterlegener Konkurrent Enrique Riquelme versprochen, im Falle eines Sieges den 25-Jährigen unter Vertrag nehmen zu wollen.