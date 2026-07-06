"Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen", erklärte Haalands Vater Alf-Inge vor Norwegens WM-Achtelfinale gegen Brasilien bei DAZN.
"Im Fußball gibt es immer eine Chance": Berater von Erling Haaland bringt spektakulären Transfer ins Gespräch
Neben der Brasilianerin Rafaela Pimenta gehört Alf-Inge zum Beraterteam des 25-jährigen Angreifers. Dass er seinen Sohn dabei gerne einmal das königliche Trikot tragen sehen würde, bestreitet der 53-Jährige nicht: "Würde ich ihn gerne bei Real Madrid sehen? Vielleicht. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie."
Haaland war im Sommer 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Dort ist sein Vertrag noch bis 30. Juni 2034 datiert, die Skyblues befinden sich also in einer äußerst komfortablen Verhandlungsposition.
Gerüchte um ein Interesse der Madrilenen am norwegischen Stürmer hatte es in der Vergangenheit zuhauf gegeben. Im Präsidentschaftswahlkampf der Blancos hatte Florentino Perez' letztlich unterlegener Konkurrent Enrique Riquelme versprochen, im Falle eines Sieges den 25-Jährigen unter Vertrag nehmen zu wollen.
- Getty Images
Haaland bei der WM in herausragender Verfassung
Gleichwohl wurde es hinsichtlich eines Transfers nie wirklich konkret. Haaland und Real dementierten in der Folge vehement, dass der Norweger seine Zusage für einen Wechsel bereits erteilt habe.
Bei Manchester City gehörte Haaland in der zurückliegenden Saison zu den unumstrittenen Leistungsträgern. In wettbewerbsübergreifend 52 Spielen erzielte er 38 Tore, neun weitere Treffer bereitete er darüber hinaus per Assist vor.
In ähnlich starker Verfassung präsentiert sich der 25-Jährige auch bei der laufenden Weltmeisterschaft. Dort schoss er Norwegen mit nun sieben Toren in vier Einsätzen beinahe im Alleingang ins Viertelfinale. Dort wartet auf die Skandinavier nun England.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.