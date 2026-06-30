"Ihr wollt doch keine bösen Jungs": Antonio Rüdiger ätzt nach provokante Frage gegen Reporter

Unter anderem leistete er sich während des spanischen Pokalfinals mit seinem Klub Real Madrid gegen den FC Barcelona in der vergangenen Saison (2:3 n.V.) einen kompletten Ausraster, bei dem er den Schiedsrichter beleidigte und mit einer Tape-Rolle bewarf.

Von Nagelsmann und auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler folgten deshalb klare Ansagen. "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte der Bundestrainer damals.

"Das geht nicht. Schon gar nicht als deutscher Nationalspieler", betonte Völler: "Toni ist ein klasse Spieler - aber Klasse muss er als Nationalspieler auch bei seinem Verhalten zeigen. Er fordert zu Recht Respekt für sich ein, diesen Respekt muss er ohne Ausnahme auch anderen entgegenbringen."

Rüdiger hatte sich in den Monaten danach einsichtig und gar reumütig gegeben. "Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin. Ich nehme seriös und sachlich vorgetragene Kritik ernst, weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", erklärte er.