"Das ist die bittere Wahrheit die wir annehmen müssen. Mit der Elfenbeinküste, Ecuador oder heute Paraguay ... das waren nicht Spanien, Argentinien oder sonst wer. Da müssen wir einiges hinterfragen", rechnete der Innenverteidiger im Anschluss an die 3:4-Pleite zunächst schonungslos mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft ab.
"Ihr wollt doch keine bösen Jungs": Antonio Rüdiger ätzt nach provokante Frage gegen Reporter
Als sich von Reporter-Seite daraufhin nach der Stimmung innerhalb der Mannschaft erkundigt wurde - inklusive der vorsichtigen Nachfrage, ob es angesichts der schwachen Leistung gegen die Südamerikaner möglicherweise mehr "böse Jungs" im Team brauche -, wurde Rüdiger schließlich ganz ernst.
"Ihr wollt doch keine bösen Jungs, oder?", entgegnete er mit finsterer Miene. Der Einwand, dass "Spieler, die dagegenhalten" der Mannschaft sicherlich guttäten, entlockte dem 33-Jährigen nur ein süffisantes Lächeln. Dann richtete er sich wieder direkt an den Reporter: "Du weißt selbst, was vorher los war. Böse Jungs..."
Rüdigers Nominierung in den 26-Mann-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann war im Vorfeld der WM auf breite Kritik gestoßen. Grund dafür waren mehrere Entgleisungen des Innenverteidigers in der Vergangenheit auf und neben dem Platz.
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Rüdiger rastet im Derby zwischen Real Madrid und Barcelona aus
Unter anderem leistete er sich während des spanischen Pokalfinals mit seinem Klub Real Madrid gegen den FC Barcelona in der vergangenen Saison (2:3 n.V.) einen kompletten Ausraster, bei dem er den Schiedsrichter beleidigte und mit einer Tape-Rolle bewarf.
Von Nagelsmann und auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler folgten deshalb klare Ansagen. "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte der Bundestrainer damals.
"Das geht nicht. Schon gar nicht als deutscher Nationalspieler", betonte Völler: "Toni ist ein klasse Spieler - aber Klasse muss er als Nationalspieler auch bei seinem Verhalten zeigen. Er fordert zu Recht Respekt für sich ein, diesen Respekt muss er ohne Ausnahme auch anderen entgegenbringen."
Rüdiger hatte sich in den Monaten danach einsichtig und gar reumütig gegeben. "Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin. Ich nehme seriös und sachlich vorgetragene Kritik ernst, weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", erklärte er.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".