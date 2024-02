Der Bayern-Trainer soll laut Sky nach der Leverkusen-Pleite ein ernüchtertes Fazit gezogen haben, was die Qualität seiner Mannschaft angeht.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Spieler nach der 0:3-Pleite in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen angeblich verbal heftig attackiert. Sky -Moderator Riccardo Basile zitierte in der Show "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" eine Quelle aus dem Bayern-Mannschaftskreis. Demnach sagte Tuchel in der Kabine: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen."