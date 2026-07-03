"Ihr hättet viel mehr verdient gehabt": DFB verkündet Trennung von Julian Nagelsmann - Jürgen Klopp soll Nachfolger werden

Nagelsmann selbst sagte: "Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient."

Er ergänzte: "Ein besonderer Dank gilt auch den Fans. Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt!"

Gegen den krassen Außenseiter aus Südamerika war die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend nach 120 Minuten nicht über ein 1:1-Remis hinausgekommen. Im anschließenden Elfmeterschießen scheiterten mit Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah drei DFB-Schützen vom Punkt, während Paraguay nur zweimal vergab.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatte Nagelsmann einen Rücktritt noch ausgeschlossen. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen”, sagte er bei MagentaTV. Rückendeckung bekam er daraufhin noch von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der betonte, den 38-Jährigen nach wie vor für einen ausgezeichneten Trainer zu halten.

Am Freitag erklärte Völler nun: "Nach dem für ausnahmslos alle enttäuschenden WM-Aus verdient Julians Entscheidung unseren Respekt. Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde, und die Nationalmannschaft als Ganzes über die eigene Person stellt. Natürlich hätten wir uns alle einen anderen Ausgang des Turniers und eine überzeugendere Leistung unserer Mannschaft gewünscht. Aber Julian ist und bleibt ein exzellenter Trainer, und ich bin überzeugt, dass er seinen Weg weiter erfolgreich gehen wird. Ich bin Julian aufrichtig dankbar für die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit."