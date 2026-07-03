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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

"Ihr hättet viel mehr verdient gehabt": DFB verkündet Trennung von Julian Nagelsmann - Jürgen Klopp soll Nachfolger werden

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann
Jürgen Klopp

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer. Sein Abgang hatte sich nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko abgezeichnet

Der DFB teilte die Trennung am Freitagmit. Der Vertrag des 38-Jährigen wäre ursprünglich noch bis nach der Europameisterschaft 2028 gelaufen, aufgrund des frühen Ausscheidens des DFB-Teams im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay war er aber nicht mehr zu halten.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte: "Der Deutsche Fußball-Bund bedankt sich ausdrücklich bei Julian Nagelsmann für die seit September 2023 geleistete Arbeit."

  • Nagelsmann selbst sagte: "Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient."

    Er ergänzte: "Ein besonderer Dank gilt auch den Fans. Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt!"

    Gegen den krassen Außenseiter aus Südamerika war die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend nach 120 Minuten nicht über ein 1:1-Remis hinausgekommen. Im anschließenden Elfmeterschießen scheiterten mit Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah drei DFB-Schützen vom Punkt, während Paraguay nur zweimal vergab.

    Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatte Nagelsmann einen Rücktritt noch ausgeschlossen. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen”, sagte er bei MagentaTV. Rückendeckung bekam er daraufhin noch von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der betonte, den 38-Jährigen nach wie vor für einen ausgezeichneten Trainer zu halten.

    Am Freitag erklärte Völler nun: "Nach dem für ausnahmslos alle enttäuschenden WM-Aus verdient Julians Entscheidung unseren Respekt. Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde, und die Nationalmannschaft als Ganzes über die eigene Person stellt. Natürlich hätten wir uns alle einen anderen Ausgang des Turniers und eine überzeugendere Leistung unserer Mannschaft gewünscht. Aber Julian ist und bleibt ein exzellenter Trainer, und ich bin überzeugt, dass er seinen Weg weiter erfolgreich gehen wird. Ich bin Julian aufrichtig dankbar für die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit."

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    Auch Nagelsmanns Assistenten müssen beim DFB gehen

    In den Tagen nach dem Aus verdichteten sich jedoch immer mehr die Anzeichen für eine vorzeitige Trennung. Die Bild berichtete, dass DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig sich dazu durchgerungen hätten, Nagelsmann vor die Tür zu setzen.

    Das Quartett wollte vor einer Entscheidung jedoch noch einmal das Gespräch mit dem Bundestrainer suchen. Darin sollte Nagelsmann die Ursachen des Scheiterns aus seiner Sicht darstellen. Seine Argumente für eine Weiterbeschäftigung seien nicht überzeugend genug gewesen.

    Die Rede war von einer "Goldene Brücke", die dem 38-Jährigen gebaut werden sollte, damit dieser freiwillig und erhobenen Hauptes sein Amt niederlegen könne. Eine Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts sollte Nagelsmann den vollzogenen Ausstieg schmackhaft machen. Die Rede ist von sieben Millionen Euro. 

    Auch Nagelsmanns Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner verlassen den DFB.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp soll Nachfolger von Julian Nagelsmann werden

    Als Favorit auf die Nachfolge fiel in den vergangenen Tagen immer wieder der Name Jürgen Klopp. Der 59-Jährige stand seit seinem Rücktritt als Trainer des FC Liverpool im Sommer 2024 nicht mehr an der Seitenlinie. Derzeit ist er als Experte bei MagentaTV im Einsatz, darüber hinaus arbeitet er als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH.

    Der DFB teilte dazu mit: "Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert."

    In Klopps Vertrag bei Red Bull soll sich laut Sky zudem eine "Exit-Option" eingebaut haben, um im Falle der Fälle sofort verfügbar zu sein, sollte der DFB mit dem Wunsch auf ihn zukommen, dass er das Bundestrainer-Amt übernehmen soll.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".