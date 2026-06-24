"Ihr habt immer etwas Schlechtes zu schreiben": DFB-Star weist Journalist wegen Frage nach Leroy Sane zurecht

"Das war genau die schlechteste Frage von allen", erwiderte Leweling zunächst. Als hörbare Reaktionen von Seiten der Pressevertreter zu vernehmen waren, führte er aus: "Ja ist doch so. Als würde ich jetzt etwas Schlechtes über ihn sagen. Es gibt ja auch nicht viel. Für Euch natürlich schon. Ihr habt immer etwas Schlechtes zu schreiben."

Und weiter: "Das ist nicht lustig, ich meine das ernst. Um auf die Frage zu antworten: Ich glaube Deutschland oder die Medien sollten nicht immer auf ein oder zwei Spieler gehen und versuchen, die dann schlecht zu machen. Wir sollten froh sein, dass er (Leroy Sane; Anm.d.Red.) für uns spielt. Natürlich ist er mein Konkurrent. Aber vor vier Jahren habe ich zu ihm aufgeschaut und nun ist er mein Konkurrent. Er hat eine gute Karriere bisher absolviert. Man kann von ihm viel lernen."