Der Reporter hatte Leweling nach dessen Einschätzung zu Sane gebeten, da der Offensivspieler von Galatasaray Istanbul in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit "etwas kritisch gesehen" werde. Auch fragte der Journalist hinsichtlich dessen nach einer möglichen Startelf-Rotation.
"Ihr habt immer etwas Schlechtes zu schreiben": DFB-Star weist Journalist wegen Frage nach Leroy Sane zurecht
"Das war genau die schlechteste Frage von allen", erwiderte Leweling zunächst. Als hörbare Reaktionen von Seiten der Pressevertreter zu vernehmen waren, führte er aus: "Ja ist doch so. Als würde ich jetzt etwas Schlechtes über ihn sagen. Es gibt ja auch nicht viel. Für Euch natürlich schon. Ihr habt immer etwas Schlechtes zu schreiben."
Und weiter: "Das ist nicht lustig, ich meine das ernst. Um auf die Frage zu antworten: Ich glaube Deutschland oder die Medien sollten nicht immer auf ein oder zwei Spieler gehen und versuchen, die dann schlecht zu machen. Wir sollten froh sein, dass er (Leroy Sane; Anm.d.Red.) für uns spielt. Natürlich ist er mein Konkurrent. Aber vor vier Jahren habe ich zu ihm aufgeschaut und nun ist er mein Konkurrent. Er hat eine gute Karriere bisher absolviert. Man kann von ihm viel lernen."
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Leweling entschuldigt sich: "Tut mir Leid, wenn das eben zu hart war"
Zum Abschluss der Pressekonferenz fand Leweling dann noch aber doch noch versöhnliche Worte in Richtung des geschassten Reporters: "Tut mir Leid, wenn das eben zu hart war."
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Sane in den beiden Gruppenspielen gegen Curacao und die Elfenbeinküste jeweils in die Startelf beordert, der ehemalige Spieler des FC Bayern München wusste in beiden Partien jedoch nur mäßig zu überzeugen. In der Folge regte Kritik an Nagelsmanns Entscheidung. Als mögliche Alternativen wurden eben Leweling und der stark aufspielende Deniz Undav ins Spiel gebracht.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".