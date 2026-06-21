Mit seinem fulminanten Doppelpack beim Sieg von Deutschland über die Elfenbeinküste hat sich Deniz Undav in die deutschen WM-Geschichtsbücher eingetragen. Der Stürmer des VfB Stuttgart steht durch seine zwei Treffer beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft nach zwei Gruppenspielen bereits bei drei Toren und insgesamt fünf Torbeteiligungen. Derart schlug für das DFB-Team bislang nur Andre Schürrle als Joker ein.
Ihm fehlt nur noch ein Tor! Deniz Undav winkt nach erneuter Joker-Gala für Deutschland ein WM-Rekord
Undav fehlt noch ein Joker-Tor - schon jetzt torgefährlichster deutscher Einwechselspieler
Der Flügelspieler war beim WM-Triumph in Brasilien ebenfalls an fünf deutschen Toren (drei Treffer, zwei Assists) direkt beteiligt, brauchte dafür aber sechs Einwechslungen. Undavs Torausbeute wird indes nur von Kameruns Legende Roger Milla bei der Weltmeisterschaft 1990 (vier Tore) überboten. Gleichauf liegt Ungarns Laszlo Kiss mit drei Toren im Jahr 1982.
Undav war gegen die Elfenbeinküste im Zuge eines Dreierwechsels in Minute 60 neben Nadiem Amiri und Jamie Leweling auf den Platz gekommen und drehte einen 0:1-Rückstand mit seinem Doppelpack, der durch das 0:0 von Ecuador und Curacao im Parallelspiel in der Nacht den deutschen Gruppensieg besiegelte. Beim 7:1-Kantersieg über Curacao bereitete er nach Einwechslung in Minute 64 zwei Tore vor und erzielte das zwischenzeitliche 6:1.
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Rotiert Undav jetzt in die Startelf? Nagelsmann weiß es noch nicht
"Er ist ein Vollblutstürmer", sagte Julian Nagelsmann anschließend und schwärmte: "Er hat einfach ein super Gen, gerade beim zweiten Tor, wie er sich im Rücken vom Verteidiger wegschleicht und kurz nicht greifbar ist. Er macht zwei Super-Tore. Der Kontakt von Deniz, ohne Nachdenken schießt er dann beim zweiten Kontakt. Das ist ein Stürmertyp, der weiß wo das Tor steht." Gleichwohl erklärte der Bundestrainer, in welchem Dilemma er nun steckt: "Jetzt geht bestimmt die Fragerei los, ob er irgendwann mal beginnt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber er erfüllt seine Rolle unfassbar gut."
Nagelsmann lieferte aber auch ein Argument, weiterhin auf Undav als Joker zu bauen. Man kann auch sagen, dass ich ihn in seinem Flow und seiner Rolle lasse, weil er darin Spiele zweimal mitentschieden hat", sagte er. Der Stuttgarter selbst kommentierte seine Gala nüchtern: "Ich stehe richtig. Ich versuche, mein Selbstbewusstsein auf den Platz zu bringen. Ich weiß, dass ich in jedem Spiel treffen kann, mit überragenden Mitspielern sowieso. Die machen es mir einfach. Ich versuche, einfach nur da zu sein." Nervosität kenne er gar nicht, "es ist nur ein Fußballspiel. Die Mannschaft macht es mir einfach, einfach nur Gas zu geben", so Undav weiter. Nun gelte: "Den Flow mitnehmen, die Positivität mitnehmen – und dann das nächste Spiel gewinnen."
Angesichts von Undavs herausragender Saison für den VfB war schon rund um die Testspiele Ende März großes Thema, ob der 29-Jährige bei der WM gesetzt sein sollte. Nagelsmann wiegelte die Diskussion um den zahlentechnisch besten deutschen Torjäger jedoch ab und betonte, auf seinen viel zitierten Rollengesprächen beharren zu wollen.
Nach umstrittenem Umgang: Nagelsmann bat Undav um Entschuldigung
Undavs Qualitäten als "Finisher" kämen schließlich zur Geltung, "wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss." Bei einem Zurückrudern könne er obendrein seine "Glaubwürdigkeit vergessen". Bezüglich Undavs Siegtreffer zum 2:1 gegen Ghana mäkelte Nagelsmann außerdem: "Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann." Auf einer Pressekonferenz folgte die mindestens unglückliche Aussage, dass sich Undav mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."
Mitte April entschuldigte sich Nagelsmann, auf Anraten seiner Ehefrau, dann bei Undav. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch", erklärte er: "Da habe ich gesagt: 'War blöd von mir, tut mir leid.'"
Am kommenden Donnerstag schließt Deutschland die Gruppenphase gegen Ecuador ab, ehe das Sechzehntelfinale folgt. Womöglich darf sich Undav im Duell mit den Südamerikanern dann schon testweise als Startspieler für die K.o.-Phase empfehlen.