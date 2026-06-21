Ihm fehlt nur noch ein Tor! Deniz Undav winkt nach erneuter Joker-Gala für Deutschland ein WM-Rekord

"Er ist ein Vollblutstürmer", sagte Julian Nagelsmann anschließend und schwärmte: "Er hat einfach ein super Gen, gerade beim zweiten Tor, wie er sich im Rücken vom Verteidiger wegschleicht und kurz nicht greifbar ist. Er macht zwei Super-Tore. Der Kontakt von Deniz, ohne Nachdenken schießt er dann beim zweiten Kontakt. Das ist ein Stürmertyp, der weiß wo das Tor steht." Gleichwohl erklärte der Bundestrainer, in welchem Dilemma er nun steckt: "Jetzt geht bestimmt die Fragerei los, ob er irgendwann mal beginnt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber er erfüllt seine Rolle unfassbar gut."

Nagelsmann lieferte aber auch ein Argument, weiterhin auf Undav als Joker zu bauen. Man kann auch sagen, dass ich ihn in seinem Flow und seiner Rolle lasse, weil er darin Spiele zweimal mitentschieden hat", sagte er. Der Stuttgarter selbst kommentierte seine Gala nüchtern: "Ich stehe richtig. Ich versuche, mein Selbstbewusstsein auf den Platz zu bringen. Ich weiß, dass ich in jedem Spiel treffen kann, mit überragenden Mitspielern sowieso. Die machen es mir einfach. Ich versuche, einfach nur da zu sein." Nervosität kenne er gar nicht, "es ist nur ein Fußballspiel. Die Mannschaft macht es mir einfach, einfach nur Gas zu geben", so Undav weiter. Nun gelte: "Den Flow mitnehmen, die Positivität mitnehmen – und dann das nächste Spiel gewinnen."

Angesichts von Undavs herausragender Saison für den VfB war schon rund um die Testspiele Ende März großes Thema, ob der 29-Jährige bei der WM gesetzt sein sollte. Nagelsmann wiegelte die Diskussion um den zahlentechnisch besten deutschen Torjäger jedoch ab und betonte, auf seinen viel zitierten Rollengesprächen beharren zu wollen.