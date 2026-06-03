Ihm droht sogar die Tribüne nach Transfer-Desaster: Noah Atubolu hat sich beim SC Freiburg offenbar "komplett verzockt"

"Er hat sich komplett verzockt", urteilt die Sport Bild daher. Denn in Freiburg habe man Atubolu unmittelbar nach dem verloren gegangenen Europapokal-Endspiel gegen Aston Villa mitgeteilt, dass er in der Konsequenz der verweigerten Vertragsverlängerung kein Spiel mehr für die Breisgauer machen werde.

Für Ersatz hat der Sport-Club nämlich schon gesorgt. Als neue Nummer eins kommt Mio Backhaus von Werder Bremen für eine kolportierte Rekordablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro. Als Vertreter ist der besonders im DFB-Pokal stets zuverlässige Florian Müller eingeplant. Sollte Atubolu keinen neuen Klub finden, drohe ihm gar die Tribüne.

Für den SCF gebe es auch deshalb kein Zurück mehr in der Personalie, weil sich Atubolu in den sich ziehenden Vertragsgesprächen "zu wenig respektvoll" verhalten habe. So zumindest sei das vorherrschende Gefühl bei den Entscheidern. Besonders groß sei die Enttäuschung über Atubolu deshalb gewesen, weil sich der junge Keeper in seiner ersten Bundesligasaison 2023/24 noch einige grobe Patzer geleistet und der Verein sich aber stets schützend vor seinen Schlussmann gestellt hatte.