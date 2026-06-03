Wie die Sport Bild berichtet, liege weder Atubolu noch dem SC Freiburg ein konkretes Angebot für den noch bis 2027 an den Europa-League-Finalisten gebundenen Torhüter vor. Dabei wollte der 24-Jährige nun eigentlich den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, im Idealfall in der Premier League. Doch daraus wird nach aktuellem Stand der Dinge offenbar erstmal nichts.
Ihm droht sogar die Tribüne nach Transfer-Desaster: Noah Atubolu hat sich beim SC Freiburg offenbar "komplett verzockt"
SC Freiburg offenbar bitter enttäuscht von Atubolus Verhalten
"Er hat sich komplett verzockt", urteilt die Sport Bild daher. Denn in Freiburg habe man Atubolu unmittelbar nach dem verloren gegangenen Europapokal-Endspiel gegen Aston Villa mitgeteilt, dass er in der Konsequenz der verweigerten Vertragsverlängerung kein Spiel mehr für die Breisgauer machen werde.
Für Ersatz hat der Sport-Club nämlich schon gesorgt. Als neue Nummer eins kommt Mio Backhaus von Werder Bremen für eine kolportierte Rekordablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro. Als Vertreter ist der besonders im DFB-Pokal stets zuverlässige Florian Müller eingeplant. Sollte Atubolu keinen neuen Klub finden, drohe ihm gar die Tribüne.
Für den SCF gebe es auch deshalb kein Zurück mehr in der Personalie, weil sich Atubolu in den sich ziehenden Vertragsgesprächen "zu wenig respektvoll" verhalten habe. So zumindest sei das vorherrschende Gefühl bei den Entscheidern. Besonders groß sei die Enttäuschung über Atubolu deshalb gewesen, weil sich der junge Keeper in seiner ersten Bundesligasaison 2023/24 noch einige grobe Patzer geleistet und der Verein sich aber stets schützend vor seinen Schlussmann gestellt hatte.
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Transfer-Domino in England als letzte Rettung für Atubolu?
Atubolu, der zwischenzeitlich das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen hatte, soll noch immer auf einen Wechsel in die Premier League schielen. Diesbezüglich hatte es nach Angaben der Sport Bild lange Zeit danach ausgesehen, als könne der 22-malige U21-Nationalspieler bei Newcastle United landen. Die Magpies sollen seit geraumer Zeit den Plan gefasst haben, sich im Sommer auf der Torhüterposition neu aufzustellen. Allerdings wurden zuletzt eher Robin Risser von RC Lens und Alexander Nübel vom FC Bayern mit dem kaufkräftigen Klub in Verbindung gebracht. Interesse an Atubolu bestehe zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr, heißt es in der Sport Bild.
Gänzlich ausgeschlossen ist ein versöhnliches Ende der Causa Atubolu aber noch nicht. Demnach müsse der 24-Jährige nun aber auf ein Torwartdomino in England warten. "In Liverpool gibt es Bewegung, bei Chelsea und auch bei Aston Villa. Die Nummer eins ist der Freiburger dort bisher nicht", heißt es in der Sport Bild weiter.
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Atubolus Dauer-Konkurrent Jonas Urbig hat längst die Nase vorn
Atubolu sei seinerseits vom Vorgehen und der "konsequenten Haltung" seines Noch-Arbeitgebers indes "sehr überrascht". Allerdings ist der mittlerweile finanziell äußerst solide und durchaus profitabel geführte Klub aus dem Breisgau schlichtweg finanziell nicht zwingend von einem Verkauf Atubolus abhängig. Dennoch dürfte es auch den Vereinsverantwortlichen nicht gefallen, wenn ihnen potenziell 25 Millionen Euro für Atubolu durch die Lappen gingen und er nach einem Jahr im Reservistendasein dann ablösefrei von dannen zieht.
Atubolu kann sich ein Jahr ohne jegliche Spielpraxis aber schlichtweg nicht leisten, will er mit Blick auf die EM 2028 und die WM 2030 ein Wörtchen um die Stammtorhüter-Position in der deutschen Nationalmannschaft mitreden. Seit Jahren gilt er als einer der größten Hoffnungsträger, wenn Manuel Neuer, Oliver Baumann und Marc-Andre ter Stegen in den nächsten Jahren abdanken.
Während sich für Atubolu ein nervenaufreibender Transfersommer anbahnt, weilt Bayern-Keeper Jonas Urbig, mit dem er schon bei der U21 konkurrierte und der ihn letztlich als Nummer eins altersbedingt ablöste, mit der A-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko.