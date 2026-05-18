Hinsichtlich Salahs jüngster Aussagen über die Spielweise der Reds unter Trainer Arne Slot finde er es "traurig, dass seine Zeit bei Liverpool nach all dem, was er für den Verein geleistet hat, so endet. Er hat kein Recht dazu, eine weitere Spitze in Richtung Arne Slot zu setzen", wurde Rooney in der Wayne Rooney Show deutlich.
"Ich würde ihn nicht mal in die Nähe des Stadions lassen": Verhalten von Liverpools Mohamed Salah sorgt für Entsetzen bei Wayne Rooney
Wayne Rooney rechnet mit Mohamed Salah ab
Salah hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er die Herangehensweise unter Slot indirekt kritisierte und zwischen den Zeilen die Zeit mit dessen Vorgänger Jürgen Klopp an der Seitenlinie zurück sehnte: "Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder die mutige Offensivmannschaft wird, die Gegner fürchten, und wieder eine Mannschaft, die Titel gewinnt", sagte der 33-Jährige, der Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen wird.
"Wenn ich Arne Slot wäre, würde ich ihn beim letzten Spiel nicht mal in die Nähe des Stadions lassen", betonte Rooney mit Blick auf den Saisonabschluss gegen Brentford vor heimischer Kulisse am Sonntag. Der frühere englische Nationalspieler stellte in Frage, ob Salah den von ihm zurück gewünschten Heavy-Metal-Fußball überhaupt noch leisten könnte: "Ich glaube nicht, dass Salah zu dieser Art von Fußball noch in der Lage ist. Er hat nicht mehr die Beine dafür, in diesem Tempo und dieser Intensität zu spielen", so Rooney.
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Wohin zieht es Mohamed Salah nach dem Abschied aus Liverpool?
Im Frühjahr 2025 hatte Salah seinen Vertrag an der Anfield Road eigentlich um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Nachdem er sich bereits im Dezember zwischenzeitlich mit Trainer Slot überworfen hatte, zeichnete sich aber immer mehr ab, dass der Ägypter den Reds schon diesen Sommer den Rücken kehrt. Ende März verkündete Salah dann, dass er Liverpool nach Saisonende verlässt.
Salah konnte in dieser Saison nicht mehr die Zahlen auflegen, die man von ihm gewohnt ist. Bisher stehen in wettbewerbsübergreifend 40 Einsätzen zwölf Tore und neun Assists zu Buche. Im letzten Spiel für seinen langjährigen Verein am Sonntag gegen Brentford geht es für Salah und Co. noch darum, Platz fünf und damit die Teilnahme an der Champions League zu verteidigen.
Wie es für Salah nach seinem Abschied aus Liverpool weiter geht, ist noch offen. Gerüchten zufolge erscheint vor allem ein Wechsel nach Saudi-Arabien als wahrscheinlich. Neben der Klärung seiner Zukunft steht für den ägyptischen Nationalspieler im Sommer noch die WM an. Mit den Nordafrikanern trifft er in der Gruppenphase auf Belgien, Iran und Neuseeland.