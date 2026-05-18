"Ich würde ihn nicht mal in die Nähe des Stadions lassen": Verhalten von Liverpools Mohamed Salah sorgt für Entsetzen bei Wayne Rooney

Im Frühjahr 2025 hatte Salah seinen Vertrag an der Anfield Road eigentlich um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Nachdem er sich bereits im Dezember zwischenzeitlich mit Trainer Slot überworfen hatte, zeichnete sich aber immer mehr ab, dass der Ägypter den Reds schon diesen Sommer den Rücken kehrt. Ende März verkündete Salah dann, dass er Liverpool nach Saisonende verlässt.

Salah konnte in dieser Saison nicht mehr die Zahlen auflegen, die man von ihm gewohnt ist. Bisher stehen in wettbewerbsübergreifend 40 Einsätzen zwölf Tore und neun Assists zu Buche. Im letzten Spiel für seinen langjährigen Verein am Sonntag gegen Brentford geht es für Salah und Co. noch darum, Platz fünf und damit die Teilnahme an der Champions League zu verteidigen.

Wie es für Salah nach seinem Abschied aus Liverpool weiter geht, ist noch offen. Gerüchten zufolge erscheint vor allem ein Wechsel nach Saudi-Arabien als wahrscheinlich. Neben der Klärung seiner Zukunft steht für den ägyptischen Nationalspieler im Sommer noch die WM an. Mit den Nordafrikanern trifft er in der Gruppenphase auf Belgien, Iran und Neuseeland.