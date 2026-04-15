Barcelonas Offensivspieler Raphinha hat sich nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid heftig über die Schiedsrichterleistung beschwert.
"Ich würde gerne verstehen, warum die Schiedsrichter solche Angst davor haben, dass Barcelona gewinnt": Raphinha erhebt nach Barca-Aus schwere Vorwürfe
Raphinha schimpft nach Aus des FC Barcelona über "sehr schlechte" Schiedsrichter
"Sie haben uns das Spiel geklaut", schimpfte Raphinha, der sowohl das Hin- als auch das Rückspiel wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste, laut Fabrizio Romano nach dem Rückspiel am Dienstagabend.
Die Unparteiischen seien "sehr schlecht" gewesen, so Raphinha weiter. "Unglaublich, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Ich weiß nicht, wie viele Fouls Atletico heute begangen hat - und der Schiedsrichter zeigt ihnen nicht eine einzige Gelbe Karte ..."
Abgesehen von der fehlenden Verwarnung für Atleti, über die man hier und da hätte streiten können, machte Schiedsrichter Clement Turpin seine Sache beim Weiterkommen der Gastgeber im hitzigen Metropolitano ordentlich. Den vermeintlichen Treffer zum 3:1 für Barcelona durch Ferran Torres, der die Katalanen nach 90 Minuten in die Verlängerung gebracht hätte, erkannte er nach VAR-Eingriff richtigerweise wegen Abseits ab.
In der 80. Minute erhitzte dann der Platzverweis für Barcas Eric Garcia die Gemüter. Der Abwehrspieler brachte den kurz zuvor eingewechselten Atletico-Stürmer Alexander Sörloth zu Fall, um diesen am weiteren Lauf Richtung Tor zu hindern. Die Aktion als Notbremse auszulegen war insofern knifflig, da mit Jules Kounde ein weiterer Barcelona-Verteidiger möglicherweise noch hätte eingreifen und eine klare Torchance für Sörloth hätte verhindern können. Turpin wollte es auch zunächst bei Gelb für Garcia belassen - nach Eingriff des VAR schaute er sich die Szene aber noch einmal am Monitor an und stellte Garcia daraufhin zwar umstrittenerweise, aber letztlich auch noch vertretbar mit Rot vorzeitig vom Platz.
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Schon im Hinspiel ärgerte sich Barca: "Keine Ahnung, warum der VAR sich da nicht meldet"
Raphinha hatte bei seiner Schelte aber auch noch das Hinspiel im Kopf. "Es ist ja in Ordnung, in einem Spiel einen Fehler zu machen - aber gleich in zwei am Stück?! Das kann ich nicht verstehen. Ich würde wirklich gerne verstehen, warum die Schiedsrichter solche Angst davor haben, dass Barcelona gewinnt", fauchte der Brasilianer, der beide Partien tatenlos mit ansehen musste.
Bei der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel vergangene Woche war Barca ein möglicher Elfmeter verweigert worden. In der 54. Minute hatte Atleticos Torwart Juan Musso einen Abstoß vermeintlich schon ausgeführt und den Ball an den Rand des Fünfmeterraums zu Verteidiger Marc Pubill gepasst. Jener stoppte den Ball mit der Hand, legte ihn auf die Fünfmeterraum-Linie und führte erneut einen Abstoß aus.
Barca forderte daraufhin natürlich Handspiel und einen Elfmeter, Schiedsrichter Istvan Kovacs ließ das Spiel aber ohne Pfiff weiter laufen. Möglicherweise, da der Ball bei Mussos Pass den Fünfmeterraum nicht verlassen hatte und von den Unparteiischen deshalb noch nicht als Ausführung des Abstoßes gewertet wurde.
"Der Torwart spielt ihm den Ball zu und er berührt ihn mit der Hand. Komm schon, das ist glasklar. Ich habe keine Ahnung, warum der VAR sich da nicht meldet. Ich verstehe es nicht", polterte Barcelona-Trainer Hansi Flick im Nachgang bei DAZN.
Raphinha signalisiert Atletico Madrids Fans das Aus im Halbfinale
Zudem hatte die Rote Karte für Pau Cubarsi - ebenfalls wegen einer Notbremse - kurz vor dem Halbzeitpfiff für Ärger bei Barca gesorgt. Die Blaugrana reisten entsprechend wütend nach Madrid, um dort eine Aufholjagd zu starten.
Und das gelang zunächst auch, führte Barca nach frühen Toren von Lamine Yamal (4. Minute) und Ferran Torres (24.) nach nicht einmal einer halben Stunde doch bereits mit 2:0 und hatte das Hinspielergebnis schnell egalisiert. In der 31. Minute gelang Ademola Lookman allerdings der Treffer zum 1:2-Endstand, der Atletico letztlich reichte, um ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.
"Wenn man beide Spiele insgesamt betrachtet, waren wir deutlich besser als Atletico", ärgerte sich Flick hinterher über Barcelonas Ausscheiden. "Am Ende ist es eben so und wir müssen das akzeptieren."
Raphinha legte sich indes nach Abpfiff noch mit den feiernden Atletico-Fans an, indem er ihnen mit Gesten andeutete, dass sie im Halbfinale ohnehin ausscheiden würden. Wahrscheinlich bekommen es die Colchoneros in der nächsten Runde mit dem FC Arsenal zu tun, der als klarer Favorit in sein Viertelfinale gegen Sporting Lissabon ging und das Hinspiel in Portugal 1:0 gewonnen hat. Am Mittwochabend wollen die Gunners im Rückspiel vor heimischer Kulisse den Sack zumachen.
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Atletico-Torwart reagiert auf Raphinhas Kritik: "Verrückt, das so darzustellen"
Atletico-Keeper Musso reagierte indes noch auf Raphinhas brisante Aussagen. "Man kann einfach nicht davon sprechen, dass ihnen dieses Spiel gestohlen wurde. Es ist verrückt, das so darzustellen", betonte der 31-jährige Argentinier.
Musso führte aus: "Er tut so, als hätten sie drei Elfmeter und wir vier Rote Karten bekommen müssen. Wir haben das Ding auf dem Platz gewonnen und sie auswärts 2:0 geschlagen. Und als letzter Mann bekommt man im Fußball eben Rot", ließ er sich noch eine Spitze in Richtung der Barca-Proteste gegen ihre beiden Platzverweise entlocken.
Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht
Datum
Spiel
Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern oder Real Madrid
Mittwoch, 29. April
Atletico Madrid vs. FC Arsenal oder Sporting
Dienstag, 5. Mai
FC Arsenal oder Sporting vs. Atletico Madrid
Mittwoch, 6. Mai
FC Bayern oder Real Madrid vs. Paris Saint-Germain