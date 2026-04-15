"Ich würde gerne verstehen, warum die Schiedsrichter solche Angst davor haben, dass Barcelona gewinnt": Raphinha erhebt nach Barca-Aus schwere Vorwürfe

"Sie haben uns das Spiel geklaut", schimpfte Raphinha, der sowohl das Hin- als auch das Rückspiel wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste, laut Fabrizio Romano nach dem Rückspiel am Dienstagabend.

Die Unparteiischen seien "sehr schlecht" gewesen, so Raphinha weiter. "Unglaublich, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Ich weiß nicht, wie viele Fouls Atletico heute begangen hat - und der Schiedsrichter zeigt ihnen nicht eine einzige Gelbe Karte ..."

Abgesehen von der fehlenden Verwarnung für Atleti, über die man hier und da hätte streiten können, machte Schiedsrichter Clement Turpin seine Sache beim Weiterkommen der Gastgeber im hitzigen Metropolitano ordentlich. Den vermeintlichen Treffer zum 3:1 für Barcelona durch Ferran Torres, der die Katalanen nach 90 Minuten in die Verlängerung gebracht hätte, erkannte er nach VAR-Eingriff richtigerweise wegen Abseits ab.

In der 80. Minute erhitzte dann der Platzverweis für Barcas Eric Garcia die Gemüter. Der Abwehrspieler brachte den kurz zuvor eingewechselten Atletico-Stürmer Alexander Sörloth zu Fall, um diesen am weiteren Lauf Richtung Tor zu hindern. Die Aktion als Notbremse auszulegen war insofern knifflig, da mit Jules Kounde ein weiterer Barcelona-Verteidiger möglicherweise noch hätte eingreifen und eine klare Torchance für Sörloth hätte verhindern können. Turpin wollte es auch zunächst bei Gelb für Garcia belassen - nach Eingriff des VAR schaute er sich die Szene aber noch einmal am Monitor an und stellte Garcia daraufhin zwar umstrittenerweise, aber letztlich auch noch vertretbar mit Rot vorzeitig vom Platz.