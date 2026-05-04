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endrick(C)Getty Images
Yosua Arya

"Ich würde gerne hierbleiben": Kehrt ein ausgeliehener 50-Millionen-Euro-Flop nie mehr zu Real Madrid zurück?

Endrick
Lyon
Real Madrid
Lyon - Rennes
Frankreich Ligue 1
La Liga

Der von Real Madrid ausgeliehene Endrick knüpfte mit seinem Tor beim 4:2-Sieg von Olympique Lyon gegen Rennes an seine starke Form an und überraschte mit einer Aussage über seine Zukunftswünsche.

  • Der immer noch erst 19 Jahre alte Endrick führte Olympique Lyon am Freitagabend zum 4:2-Erfolg über Stade Rennes in der Ligue 1. Der brasilianische Stürmer erzielte sein fünftes Saisontor in der Liga und half dem Team von Trainer Paulo Fonseca im Kampf um de Teilnahme and er Champions League.

    Durch den Sieg kletterte Lyon zwei Spieltage vor Saisonende auf Rang drei. Im Rennen um den letzten Champions-League-Platz liegt das Team nun zwei Punkte vor Lille.

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    Endrick fühlt sich in Frankreich wohl

    Als Endrick im Wintertransferfenster auf Leihbasis von Real Madrid kam, war Lyon noch weit von den Europapokalplätzen entfernt. Doch eine Wende unter Fonseca hat den Verein wieder ins Rennen um die Champions League gebracht. Was auch viel mt Endrick zu tun hat. Der Stürmer, der bei Real in der Vorrunde gerade mal elf Minuten in der La Liga spielen durfte, belebte die Offensive der Franzosen. Wettbewerbsübergreifend hat der Brasilianer, für den Real einst 50 Millionen Euro Ablöse bezahlte, in nur 19 Spielen acht Tore und sieben Assists geschafft.

    Endrick fühlt sich wohl in Lyon. So sehr, dass er sogar längerfristig in Frankreich bleiben möchte? "Meine Zukunft? Ich fühle mich sehr wohl, ich bin hier sehr glücklich", sagte Endrick zu Ligue1+. "Ich bin zufrieden mit meinen Teamkollegen, und den Rest überlasse ich Gott. Wenn ich zu Real Madrid zurückkehren muss, werde ich zu Real Madrid zurückkehren. Wenn ich meinen Vertrag hier verlängern muss, wird das passieren. Wir werden sehen. Ich würde gerne hierbleiben; alle geben ihr Bestes, damit ich mich wohlfühle."

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    Zwei entscheidende Spiele stehen noch aus

    Lyon steht vor einem wichtigen Auswärtsspiel in Toulouse, bevor am letzten Spieltag Lens zu Gast ist. Diese Partien entscheiden über einen Platz unter den ersten drei. Halten Endrick seine Torquote und Lyon die Champions-League-Qualifikation, könnte der Klub den Stürmer über den Sommer hinaus behalten, obwohl der Brasilianer noch bis 2030 bei Real unter Vertrag steht.

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