"Ich würde gerne hierbleiben": Kehrt ein ausgeliehener 50-Millionen-Euro-Flop nie mehr zu Real Madrid zurück?

Als Endrick im Wintertransferfenster auf Leihbasis von Real Madrid kam, war Lyon noch weit von den Europapokalplätzen entfernt. Doch eine Wende unter Fonseca hat den Verein wieder ins Rennen um die Champions League gebracht. Was auch viel mt Endrick zu tun hat. Der Stürmer, der bei Real in der Vorrunde gerade mal elf Minuten in der La Liga spielen durfte, belebte die Offensive der Franzosen. Wettbewerbsübergreifend hat der Brasilianer, für den Real einst 50 Millionen Euro Ablöse bezahlte, in nur 19 Spielen acht Tore und sieben Assists geschafft.

Endrick fühlt sich wohl in Lyon. So sehr, dass er sogar längerfristig in Frankreich bleiben möchte? "Meine Zukunft? Ich fühle mich sehr wohl, ich bin hier sehr glücklich", sagte Endrick zu Ligue1+. "Ich bin zufrieden mit meinen Teamkollegen, und den Rest überlasse ich Gott. Wenn ich zu Real Madrid zurückkehren muss, werde ich zu Real Madrid zurückkehren. Wenn ich meinen Vertrag hier verlängern muss, wird das passieren. Wir werden sehen. Ich würde gerne hierbleiben; alle geben ihr Bestes, damit ich mich wohlfühle."