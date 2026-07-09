Für den 60-Jährigen gibt es auf absolutem Topniveau keine Ausreden, was die Effizienz im Abschluss betrifft. Weiter führte er aus: "Wenn er da ist, hat er die Verantwortung zu treffen, daran führt kein Weg vorbei. Endricks verpasster Treffer war seine eigene Schuld. Wenn er dort ankommt, muss er sich darauf konzentrieren, zu treffen, denn es ist der entscheidende Ball, der das Spiel entscheiden wird. Ich mag ihn, ich glaube, er wird ein Spieler sein, der uns Freude bereiten wird, aber am Sonntag war er furchtbar."

Mindestens ebenso hart ging der ehemalige Weltfußballer mit Ancelotti ins Gericht. Romario forderte eine fristlose Demission des Italieners, ungeachtet vertraglicher Restlaufzeiten oder juristischer Hürden.

Ein Festhalten an dem Star-Trainer, der die Mannschaft nach einer längeren Hängepartie übernommen hatte, sei nach dieser Leistung unzumutbar. "Es kommt nicht in Frage, dass Ancelotti nach diesem Fiasko, dieser Schande, die er verursacht hat, weiterhin Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft bleibt. Ich würde diesen Vertrag zerreißen und ihm sagen, er solle mich verklagen", machte Romario deutlich.