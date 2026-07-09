Nach dem vorzeitigen WM-Aus Brasiliens gegen Norwegen fordert Ikone Romario die sofortige Entlassung von Nationaltrainer Carlo Ancelotti. Zudem kritisiert der Ex-Weltmeister Angreifer Endrick bei Romario TV scharf. Der einstige Sturmstar, der sein Heimatland 1994 im Finale von Los Angeles zum vierten Weltmeistertitel geschossen hatte, sorgt mit seiner Generalabrechnung für großes Aufsehen.
"Ich würde diesen Vertrag zerreißen": Brasilien-Ikone teilt mit heftigem Rundumschlag gegen Carlo Ancelotti und Endrick aus
Im Zentrum seines Unmuts steht dabei insbesondere Talent Endrick, dessen unglücklicher Auftritt beim Turnier-K.o. den Zorn des Idols auf sich zog. In der 58. Spielminute des Achtelfinal-Duells vergab der 19-Jährige nach einer Vorarbeit von Vinicius Junior die Riesenchance auf den Ausgleichstreffer, als er freistehend vor dem Gehäuse der Skandinavier scheiterte.
Den in Fan- und Medienkreisen häufig angeführten Welpenschutz für den Teenager lässt der streitbare Ex-Nationalspieler dabei nicht gelten. "Viele Leute sagen: 'Ach, aber er ist ja noch jung.' Scheiß drauf, dass er jung ist, er muss das verdammte Tor schießen. Jung, mittelmäßig, alt - scheiß drauf", polterte Romario.
- AFP
Romario fordert Entlassung von Carlo Ancelotti
Für den 60-Jährigen gibt es auf absolutem Topniveau keine Ausreden, was die Effizienz im Abschluss betrifft. Weiter führte er aus: "Wenn er da ist, hat er die Verantwortung zu treffen, daran führt kein Weg vorbei. Endricks verpasster Treffer war seine eigene Schuld. Wenn er dort ankommt, muss er sich darauf konzentrieren, zu treffen, denn es ist der entscheidende Ball, der das Spiel entscheiden wird. Ich mag ihn, ich glaube, er wird ein Spieler sein, der uns Freude bereiten wird, aber am Sonntag war er furchtbar."
Mindestens ebenso hart ging der ehemalige Weltfußballer mit Ancelotti ins Gericht. Romario forderte eine fristlose Demission des Italieners, ungeachtet vertraglicher Restlaufzeiten oder juristischer Hürden.
Ein Festhalten an dem Star-Trainer, der die Mannschaft nach einer längeren Hängepartie übernommen hatte, sei nach dieser Leistung unzumutbar. "Es kommt nicht in Frage, dass Ancelotti nach diesem Fiasko, dieser Schande, die er verursacht hat, weiterhin Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft bleibt. Ich würde diesen Vertrag zerreißen und ihm sagen, er solle mich verklagen", machte Romario deutlich.
Romario: Vinicius Junior hätte Elfmeter schießen sollen
Neben dem Trainer und dem glücklosen Endrick geriet auch Vinicius Junior in den Fokus von Romario. Hierbei bezog sich das Idol auf eine Szene aus der ersten Halbzeit, als Mittelfeldakteur Bruno Guimaraes einen Strafstoß für Brasilien vergab.
Dass der defensive Mittelfeldspieler vom Punkt antrat, lag an der internen Vorgabe des Trainerstabs - für Romario ein Beleg für ein fehlerhaftes Hierarchieverständnis auf dem Platz. Der Topstar der Mannschaft hätte in diesem Moment die Initiative ergreifen müssen.
"Ich habe bezüglich des Elfmeters gehört und gelesen, dass Bruno Guimaraes besser sei als er, dass Bruno Elfmeter besser schießt. Deshalb lautete die Anweisung, dass er ihn schießen sollte. Alles in Ordnung, alles gut, er hat die Anweisung des Trainers respektiert", sagte Romario: "Aber, Bruder, man muss Charakter zeigen. Vini Jr. ist der Protagonist, er ist der Beste, den wir in der Nationalmannschaft haben. Nimm den verdammten Ball, schieß den Elfmeter, und die Sache ist erledigt."
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Hat Carlo Ancelotti eine Zukunft als Trainer von Brasilien?
Während die lautstarke Kritik der Legende die Stimmung im Land weiter anheizt, herrscht in der Chefetage des brasilianischen Verbandes Uneinigkeit über die zukünftige Ausrichtung. Ein Teil der Funktionäre plädiert trotz des Rückschlags dafür, die Zusammenarbeit mit Ancelotti langfristig im Hinblick auf die WM 2030 fortzusetzen.
Demgegenüber steht ein erheblicher interner Druck, der nach der als demütigend empfundenen Niederlage gegen Norwegen einen Neuanfang einfordert. Die sportliche Zukunft der Selecao bleibt somit bis auf Weiteres ein Politikum.
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Häufig gestellte Fragen
Carlo Ancelotti ist am 10. Juni 1959 in einer kleinen Gemeinde in der Emilia-Romagna namens Reggiolo zur Welt gekommen.
Ja – und das auf höchstem Niveau. Genauer gesagt als zentraler Mittelfeldspieler, der schon vor Jahrzehnten das Spiel aus dem Zentrum heraus verstanden hat.
Seine Karriere hat im Jugendbereich von der Reggiolo und Parma begonnen. Bei den "Ducali" hat er damals in der Serie C auch drei Jahre lang in der ersten Mannschaft gespielt, ehe es ihn jeweils fünf Saisons zum AS Roma und zum AC Milan verschlagen hat.
Carlo Ancelotti hat in jeder der fünf Top-Ligen die Meisterschaft geholt – das ist ihm konkret in Italien (Milan), England (Chelsea), Frankreich (PSG), Deutschland (Bayern) und Spanien (Real Madrid) gelungen. Weitere nationale Trophäen und eine ganze Reihe internationaler Erfolge sind in der Sammlung hinzugekommen.
Fünfmal als Trainer – das ist ein Rekord – sowie zuvor zweimal als Aktiver. Macht insgesamt sieben Siege in der Königsklasse. Kein anderer Coach kommt auch nur in die Nähe dieser Zahl.
Nur um einige Namen zu nennen: Ronaldo Luis Nazario de Lima, Cristiano Ronaldo, Kaka, Toni Kroos, Luka Modric, Vinícius Jr. und Didier Drogba.
Carlo Ancelottis Nettovermögen wird auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Sein aktuelles Jahresgehalt liegt bei etwa 10,5 Millionen US-Dollar – zudem würde er bei einem Titel bei der WM 2026 einen Bonus von fünf Millionen Euro erhalten.
Er hat zwei Kinder aus erster Ehe: Katia und Davide. Letzterer hat in den Jahren 2012 bis 2025 durchgehend im Trainerstab seines Vaters gearbeitet. Anschließend hat er erstmals als Chefcoach bei Botafogo unterschrieben.
Ancelotti ist mit der Kanadierin Mariann Barrena McClay verheiratet. Die beiden führen seit Jahren eine stabile und so gut es geht medienferne Partnerschaft.
Ja, und das mehrfach – unter anderem 2003, 2007, 2014 und 2022, jeweils durch die IFFHS.
Ja, gleich zwei, die unterschiedlicher kaum sein könnten – nämlich "Carletto" und "Dottore". Letzterer hängt mit einem Ehrendoktorat seitens der Universität Parma zusammen.