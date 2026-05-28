Kaka verbrachte einen Großteil der Weltmeisterschaft 2002 damit, den anderen zuzusehen. Er war 20 Jahre alt, kam gerade aus der Akademie von São Paulo und stand ein Jahr vor seinem Wechsel nach Italien, der seine Karriere prägen sollte.

Doch dort, in Südkorea und Japan, war er ein Schüler. Fast ein Vierteljahrhundert später gibt er zu, dass die Lehrer gar nicht so schlecht waren.

"Es waren Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno und Rivaldo. Ich habe sie jeden Tag beobachtet. Ich wollte sehen, wie sie trainierten, spielten und sich verhielten. Sie waren meine Lehrer", erzählte Kaka, der bei dieser WM in den USA als Botschafter des Lieferdiensts DoorDash fungiert, GOAL mit einem Lachen.

Es war eine starke Gruppe: drei Ballon d’Or-Gewinner, drei Superstars und der Titel von 2002. Kaka verbrachte 50 Tage in ihrem Schatten, lernte und saugte alles auf. Er kam in diesem Turnier nur 25 Minuten zum Einsatz. Aber er erinnert sich daran, wie es sich anfühlte, diesen Pokal in die Höhe zu stemmen. Mit einem Wort?

"Unglaublich".

Der brasilianische Fußball hat sich seitdem stark verändert, und Kaka erlebte diese Entwicklung aus nächster Nähe. Heute zählt er zu den Großen des modernen Spiels. Seine Karriere in der Selecao erreichte jedoch früh ihren Höhepunkt, und er kam danach nie wieder auf dieses Niveau. 24 Jahre nach dem Titel blickt er auf eine stark veränderte Mannschaft, die dennoch dieselbe Last trägt wie damals.

"Der Druck ist … Er ist unglaublich. Es ist schwer zu erklären. Es gibt nichts, was ich sagen könnte, das dem Druck, unter dem wir stehen, gleichkommt. Es ist etwas ganz Besonderes", sagt er.