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Kaka GFX GOAL
Thomas Hindle

"Ich wollte sehen, wie sie trainierten, spielten und sich verhielten. Sie waren meine Lehrer": Diese WM-Stars waren die Vorbilder von Brasiliens Legende Kaka

Kaka
Brasilien
Neymar
FEATURES
Analysis
Vinicius Junior
Weltmeisterschaft
Real Madrid
José Mourinho
C. Ancelotti
AC Mailand

In einem Exklusivinterview mit GOAL spricht die brasilianische Fußballlegende Kaká über seinen Weltmeistertitel mit 20 Jahren, den Druck, unter dem Vini Jr. und Neymar derzeit stehen, und warum der Traum der Selecao vom sechsten Stern weiterlebt.

Kaka verbrachte einen Großteil der Weltmeisterschaft 2002 damit, den anderen zuzusehen. Er war 20 Jahre alt, kam gerade aus der Akademie von São Paulo und stand ein Jahr vor seinem Wechsel nach Italien, der seine Karriere prägen sollte.

Doch dort, in Südkorea und Japan, war er ein Schüler. Fast ein Vierteljahrhundert später gibt er zu, dass die Lehrer gar nicht so schlecht waren.

"Es waren Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno und Rivaldo. Ich habe sie jeden Tag beobachtet. Ich wollte sehen, wie sie trainierten, spielten und sich verhielten. Sie waren meine Lehrer", erzählte Kaka, der bei dieser WM in den USA als Botschafter des Lieferdiensts DoorDash fungiert, GOAL mit einem Lachen.

Es war eine starke Gruppe: drei Ballon d’Or-Gewinner, drei Superstars und der Titel von 2002. Kaka verbrachte 50 Tage in ihrem Schatten, lernte und saugte alles auf. Er kam in diesem Turnier nur 25 Minuten zum Einsatz. Aber er erinnert sich daran, wie es sich anfühlte, diesen Pokal in die Höhe zu stemmen. Mit einem Wort?

"Unglaublich".

Der brasilianische Fußball hat sich seitdem stark verändert, und Kaka erlebte diese Entwicklung aus nächster Nähe. Heute zählt er zu den Großen des modernen Spiels. Seine Karriere in der Selecao erreichte jedoch früh ihren Höhepunkt, und er kam danach nie wieder auf dieses Niveau. 24 Jahre nach dem Titel blickt er auf eine stark veränderte Mannschaft, die dennoch dieselbe Last trägt wie damals.

"Der Druck ist … Er ist unglaublich. Es ist schwer zu erklären. Es gibt nichts, was ich sagen könnte, das dem Druck, unter dem wir stehen, gleichkommt. Es ist etwas ganz Besonderes", sagt er.

  • Kaka 2002 World CupGetty

    Jeder erinnert sich an Kakás Erfolge auf Vereinsebene. Er gewann mit dem AC Mailand zweimal die Champions League. 2007 erhielt er zu Recht den Ballon d’Or. Er ist einer von zehn Spielern, die Weltmeisterschaft, Champions League und Ballon d’Or gewonnen haben. Er zählt zu den besten Fußballern aller Zeiten. Für einen Brasilianer bedeutet Fußball aber mehr als Titel mit Milan, Real Madrid oder São Paulo.

    Wer dort spielt, soll die Weltmeisterschaft gewinnen. Kaká schaffte das als 20-Jähriger – und kam diesen Höhen nie wieder nahe. Mit 28 bestritt er sein letztes Turnier. Er spielte 2006 und 2010, doch Brasilien schied beide Male im Viertelfinale aus.

    "Es ist seltsam, weil man das nicht trainieren kann. Ich kann nicht trainieren, um bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Ich kann mich bestmöglich vorbereiten: emotional, körperlich, technisch und all diese Dinge, aber ich kann mich nicht darauf vorbereiten, in einem vollen Stadion gegen Argentinien, Frankreich oder wen auch immer zu spielen", sagte er. "Man weiß nie, wie man mit der Situation umgehen wird."

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  • Kaka 2010 World CupGetty

    Kaka spielte mit 28 Jahren schon seine letzte WM

    Das soll aber nicht heißen, dass es ihm jemals an Selbstvertrauen gemangelt hätte. 2006 hätte es wieder einmal Brasiliens Jahr werden können. Ein Blick auf die Aufstellung zeigt, dass kaum ein Offensivquartett so stark war wie das von Ronaldo, Ronaldinho, Adriano und Kaká.

    Er glaubte fest daran, dass sie den Pokal erneut holen würden – so viel Erfahrung steckte in dieser Mannschaft.

    "Ja, die Erwartung war, 2006 und 2010 erneut zu gewinnen. Aber was für mich wirklich wichtig war, war zu verstehen, wie schwer es ist, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, denn ich war 2002 dabei, 20 Jahre alt. In meinem Kopf ist es wirklich einfach, einfach hinzugehen und die Weltmeisterschaft zu gewinnen", sagte Kaká.

    Doch Brasilien agierte unausgewogen und flog im Viertelfinale raus. 2010 stellte der Schiedsrichter ihn im zweiten Gruppenspiel nach einer umstrittenen zweiten Gelben Karte vom Platz. Wieder schieden sie im Viertelfinale aus, obwohl Kaká das Turnier mit drei Vorlagen beendete. Mit 28 Jahren hatte Kaká seine letzte Weltmeisterschaft gespielt. Er bestritt danach nur noch zehn Länderspiele – ein Opfer der Umgestaltung des brasilianischen Kaders, durch die eine neue Generation gefördert wurde.

    "Jedes Jahr wurde mir bewusst, wie schwer es ist, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen und eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, und wie bedeutend es ist, eine Weltmeisterschaft in meiner, in meiner Erfolgsbilanz zu haben", sagte er.

  • Kaka - NeymarKINGS LEAGUE MENA

    "Es ist wichtig, dass Neymar im Kader steht"

    Die brasilianische Nationalmannschaft von 2026 steht Woche für Woche unter demselben Druck. Die Seleção steht in diesem Jahr an einem Scheideweg. Es ist eine andere Mannschaft, die der legendäre Trainer Carlo Ancelotti anführt. In letzter Zeit war sie nicht sehr erfolgreich; den letzten großen Titel holte sie 2019 mit dem Gewinn der Copa América (für ihre Verhältnisse eine lange Durststrecke). 2024 sagte Ronaldinho, man könne ihnen nicht zusehen.

    Ancelotti will das ändern. Der Italiener setzt auf eine solide Abwehr, ist schwer zu schlagen und hat viel Turniererfahrung. Kaká kennt ihn gut; unter seiner Leitung gewann er beim AC Mailand den Ballon d’Or.

    "Mit Carlo hatte ich die beste Zeit meiner Karriere, die Phase, in der ich wirklich gut gespielt habe", sagte er.

    Brasilien reist mit mehreren Verletzten zum Turnier. Rodrygo fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Eder Militao verpasst das Turnier wegen einer Muskelverletzung.

    Die größte Debatte drehte sich jedoch um die Nominierung von Neymar. Seine besten Tage als offensiver Mittelfeldspieler liegen wohl hinter ihm, trotzdem nahm Ancelotti ihn in den 26-Mann-Kader auf. Kaká hält diese Entscheidung für richtig.

    "Für mich ist es wichtig, dass er im Kader ist. Er hilft auf dem Platz und daneben. Er ist reif. Es ist seine vierte WM. Er weiß, wie es läuft, wie man sich verhält und wie man spielt. Für mich ist es schön, ihn bei der WM dabei zu haben", sagte er.

    Neymars Rolle ist noch offen. Ancelotti nannte ihn einen "wichtigen Spieler", wollte dem nach einer Muskelverletzung in dieser Woche um seine Spielfitness kämpfenden Angreifer aber keinen Stammplatz zusichern.

  • Vinicius Jr Real Madrid HICGetty

    Kaka über sein Verhältnis zu Jose Mourinho

    Stattdessen ruhen die Erwartungen auf Vinicius Jr. Der Madrider Flügelspieler ist ein großes Talent, das 2024 den Ballon d’Or knapp verpasste – Rodri von Manchester City hatte die Nase vorn. In letzter Zeit kritisierten ihn viele, auch wegen seiner offensichtlichen mangelnden Chemie mit seinem Star-Teamkollegen Kylian Mbappé.

    Kaka betonte, solche Zweifel seien ungerechtfertigt, vor allem nach einer Saison mit 21 Toren und 10 Vorlagen in 50 Spielen für den Brasilianer.

    "Vinicius hat eine gute Saison gespielt. Bei Real Madrid zählt nur der Titel. Wer nicht gewinnt, hat eine schlechte Saison. Vinicius hat 21 Tore erzielt und zehn Vorlagen geliefert, trotzdem blieb Madrid ohne Pokal", sagte Kaka. "Darum halten viele seine Saison für einen Reinfall."

    Los Blancos reagierten auf die enttäuschende Saison und verpflichteten einen weiteren ehemaligen Chef von Kaká: José Mourinho. Der Portugiese übernahm 2010 erstmals das Amt in Madrid und lieferte sich einen öffentlichen Streit mit der Vereinsführung, bevor er 2013 ging.

    Kaka gehörte während der gesamten dreijährigen Amtszeit zum Kader, kam aber nie regelmäßig zum Einsatz – obwohl Florentino Pérez im Sommer zuvor fast 80 Millionen Dollar für ihn ausgegeben hatte. Kaka gibt heute zu, dass es eine schwierige Zeit war.

    "Die drei Jahre mit ihm in Madrid waren interessant, anspruchsvoll und auch schön. Ich habe mich weiterentwickelt. Er hat mir viele hilfreiche Tipps gegeben. Ich habe alles gegeben, um öfter und in mehr Situationen unter ihm zu spielen, aber ich wünsche ihm alles Gute", sagte er.

    Mourinho übernimmt nach der Weltmeisterschaft. Kaka ist gespannt auf die Entwicklung.

    „In dieser zweiten Phase in Madrid hat er viele Brasilianer: Vinicius, andere Spieler. Es wird wirklich interessant sein, Madrid mit Mourinho in der nächsten Saison zu sehen“, sagte Kaka.