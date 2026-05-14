"Ich will keine Beziehung zu einem Klub haben, der Schiedsrichter bezahlt hat": Streit zwischen Real Madrid und FC Barcelona eskaliert weiter nach juristischen Drohungen

Perez ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und legte nach: "Die ganze Welt wartet darauf, dass der größte Korruptionsfall des Fußballs aufgeklärt wird. Es ist systematische Korruption, wie der Untersuchungsrichter sagte. Wollen wir einen ernsthaften Fußball? Hier geht es um systematische Korruption."

Real Madrid und der FC Barcelona sind die beiden größten Vereine Spaniens und nicht nur sportlich erbitterte Rivalen. Auch abseits des Platzes gilt das Verhältnis als tief zerrüttet, wie Perez zugab: "Die Beziehung ist komplett zerstört. Ich will keine Beziehung zu einem Klub haben, der zwei Jahrzehnte lang Schiedsrichter bezahlt hat. Ich will keine Beziehungen. Ich will, dass die Justiz in diesem Fall handelt wie in jedem anderen schweren Fall. Und genau das tut sie."

In der Saison 2025/26 hatte der FC Barcelona sportlich gesehen gegenüber die Hauptstädter stets die Nase vorn und sicherte sich neben der Meisterschaft auch die Supercopa gegen die Blancos. Für Real hingegen endet die Spielzeit wie schon im vergangenen Jahr ohne Titel und damit als große Enttäuschung.