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Perez & LaportaIMAGO / NurPhoto
Marko Brkic

"Ich will keine Beziehung zu einem Klub haben, der Schiedsrichter bezahlt hat": Streit zwischen Real Madrid und FC Barcelona eskaliert weiter nach juristischen Drohungen

La Liga
Real Madrid
Barcelona

Real-Präsident Florentino Perez zeigt sich von Klage-Drohungen des FC Barcelona im Nachgang seiner Pressekonferenz unbeeindruckt.

Die Pressekonferenz von Real Madrids Präsident Florentino Perez am Dienstag hat in Spanien hohe Wellen geschlagen. Dabei fielen auch einige Aussagen, die dem großen Erzrivalen FC Barcelona nicht gefielen, der sogar mit einer Klage drohte. Perez jedoch zeigt sich davon unbeeindruckt.

  • "Wenn sie glauben, sie müssten uns verklagen... Hier ist es leichter, eine Champions League zu gewinnen als eine Liga. Vom Negreira-Fall habe ich erst vor drei Jahren erfahren. Dieses Verfahren wurde nicht von Madrid eingeleitet, sondern von der Steuerbehörde, die darin etwas Verdächtiges sah. Dann wurde ein Strafverfahren eröffnet und der erste Geschädigte, er sich meldete, war Real Madrid. Barca hat selbst zugegeben, dieses Geld an den Schiedsrichter-Vizepräsidenten gezahlt zu haben", sagte der 79-Jährige im Interview mit dem Fernsehsender LA SEXTA.

    Perez hatte bei seinem umfassenden Rundumschlag am Dienstag unter anderem auch gegen Barcelona ausgeteilt und dem Klub im sogenannten einmal mehr Negreira-Fall Korruption vorgeworfen. Die Blaugrana werden beschuldigt zwischen 2001 und 2018 an Jose Maria Enriquez Negreira, in dieser Zeit Vizepräsident des spanischen Schiedsrichterausschusses, Zahlungen geleistet zu haben. Der frisch gekrönte spanische Meister reagierte auf Perez' Aussagen mit einer Stellungnahme und kündigte an, dass die Rechtsabteilung die Aussagen und Vorwürfe des Real-Präsidenten prüfen werde.

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    Florentino Perez: "Hier geht es um systematische Korruption"

    Perez ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und legte nach: "Die ganze Welt wartet darauf, dass der größte Korruptionsfall des Fußballs aufgeklärt wird. Es ist systematische Korruption, wie der Untersuchungsrichter sagte. Wollen wir einen ernsthaften Fußball? Hier geht es um systematische Korruption."

    Real Madrid und der FC Barcelona sind die beiden größten Vereine Spaniens und nicht nur sportlich erbitterte Rivalen. Auch abseits des Platzes gilt das Verhältnis als tief zerrüttet, wie Perez zugab: "Die Beziehung ist komplett zerstört. Ich will keine Beziehung zu einem Klub haben, der zwei Jahrzehnte lang Schiedsrichter bezahlt hat. Ich will keine Beziehungen. Ich will, dass die Justiz in diesem Fall handelt wie in jedem anderen schweren Fall. Und genau das tut sie."

    In der Saison 2025/26 hatte der FC Barcelona sportlich gesehen gegenüber die Hauptstädter stets die Nase vorn und sicherte sich neben der Meisterschaft auch die Supercopa gegen die Blancos. Für Real hingegen endet die Spielzeit wie schon im vergangenen Jahr ohne Titel und damit als große Enttäuschung.

  • LaLiga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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