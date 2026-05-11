"Ich werde nie vergessen, wie sie reagiert haben!" Hansi Flick erlebt beim FC Barcelona die emotionalsten Stunden seines Lebens

Zuvor hatten die Barca-Stars um Lamine Yamal ihren Trainer bereits in die Luft geworfen. Die folgende Übergabe der Meister-Trophäe verfolgte Flick aber eher als Beobachter, auch wenn er immer wieder von den zahlreichen Gratulanten mitfühlend umarmt wurde. Schließlich trauerte und feierte der ganze Klub mit ihm. Barca sei "wie eine Familie für mich", sagte der ehemalige Bundestrainer.

Die ganze Geschichte dieses Tages erzählte Flick, der beim 2:0 gegen Real Madrid im schwarzen Pullover auf der Bank saß, erst auf der Pressekonferenz. "Heute Morgen hat mich meine Mutter angerufen und erzählt, dass mein Vater verstorben ist. Da habe ich überlegt: Soll ich es für mich behalten? Oder darüber sprechen?", sagte er. Wenig später informierte Flick erst die Spieler ("ich werde nie vergessen, wie sie reagiert haben"), dann die Öffentlichkeit - und blieb in Barcelona.