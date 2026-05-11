Hansi Flick blickte mit feuchten Augen gen Himmel, als ein Feuerwerk über dem Camp Nou die große Meisterparty einläutete. Der Tod seines Vaters, der Titel mit dem FC Barcelona im Clásico - nach den wohl emotionalsten Stunden seines Lebens war der 61-Jährige schlicht überwältigt. "Es war ein harter Tag. Ein Tag, den ich nie vergessen werde", sagte Flick, als er wenig später über das Stadion-Mikrofon zu den jubelnden Fans sprach.
"Ich werde nie vergessen, wie sie reagiert haben!" Hansi Flick erlebt beim FC Barcelona die emotionalsten Stunden seines Lebens
Flick trauert und feiert mit dem FC Barcelona
Zuvor hatten die Barca-Stars um Lamine Yamal ihren Trainer bereits in die Luft geworfen. Die folgende Übergabe der Meister-Trophäe verfolgte Flick aber eher als Beobachter, auch wenn er immer wieder von den zahlreichen Gratulanten mitfühlend umarmt wurde. Schließlich trauerte und feierte der ganze Klub mit ihm. Barca sei "wie eine Familie für mich", sagte der ehemalige Bundestrainer.
Die ganze Geschichte dieses Tages erzählte Flick, der beim 2:0 gegen Real Madrid im schwarzen Pullover auf der Bank saß, erst auf der Pressekonferenz. "Heute Morgen hat mich meine Mutter angerufen und erzählt, dass mein Vater verstorben ist. Da habe ich überlegt: Soll ich es für mich behalten? Oder darüber sprechen?", sagte er. Wenig später informierte Flick erst die Spieler ("ich werde nie vergessen, wie sie reagiert haben"), dann die Öffentlichkeit - und blieb in Barcelona.
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Flick fliegen bei Barca die Herzen zu: "Er ist wie ein Vater für mich"
Spieler und Fans überhäuften Flick für diese Entscheidung mit Liebe. "Wir sagen oft, dass der Fußball einem eine große Familie schenkt. Für mich ist Flick wie ein Vater", sagte Raphinha. Teamkollege Pedri erklärte, die Mannschaft habe "den Titel für ihn" geholt. Die Meisterschaft sei "für die gesamte Familie Flick", sagte auch Innenverteidiger Pau Cubarsi.
Nach zwei Jahren in Barcelona war es für Flick schon die fünfte Trophäe, die Verlängerung seines Vertrags bis 2028 steht kurz bevor. "Der deutsche Trainer wird die Zuneigung, die ihm vom ersten Tag an in Barcelona zuteilwurde, niemals vergessen", schrieb die Zeitung El Mundo Deportivo. Auch die aus Madrid stammende Marca zog den Hut: "Flick prägt dank seiner Erfolge, seines Auftretens und seiner Persönlichkeit eine neue Ära. Er identifiziert sich voll und ganz mit dem Klub."
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Flick will die 100 Punkte holen: "Ich werde diesen Tag niemals vergessen"
Kein Wunder, denn auch am Sonntag stand der ganze Verein hinter ihm. Vor dem 264. Duell der Rivalen wurde im Stadion eine mit klassischer Musik unterlegte Gedenkminute abgehalten, beide Mannschaften spielten mit Trauerflor. Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen. So viel Liebe wie an diesem Tag habe er im Camp Nou "noch nie" gespürt, sagte er später.
Und genau deshalb hat Flick auch noch lange nicht genug. In dieser Saison wolle er mit drei Siegen noch die 100-Punkte-Marke knacken, sagte er, und kommendes Jahr versuchen, endlich auch die Champions League zu gewinnen. Erst aber musste Flick diesen so emotionalen 10. Mai verarbeiten. "Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Niemals. Ich bin wirklich glücklich hier in Barcelona", sagte Flick gegen Ende seiner Pressekonferenz: "Für mich ist das alles hier wie eine Familie."