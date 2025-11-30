Aaron Anselmino hat beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Leverkusen am Samstagabend für die Führung seines Teams gesorgt, es war sein erster Treffer im Trikot des BVB. Der Abwehrspieler hat in kurzer Zeit auf sich aufmerksam gemacht - und soll langfristig bei den Westfalen bleiben.
"Ich werde in den nächsten Tagen dort anrufen": BVB will in Bälde ersten Transfer für die neue Saison eintüten
BVB will Anselmino halten
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach dem Auswärtserfolg unterm Bayer-Kreuz in der Mixed Zone über den Leihspieler des FC Chelsea, für den die Borussia keine Kaufoption aushandeln konnte: "Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea."
Kehl machte dabei die Intention der Dortmunder unmissverständlich deutlich: "Wir hoffen, dass Aaron noch weiter bleibt, na klar!"
- AFP
Auch Kovac lobt Anselmino
Auch Trainer Niko Kovac äußerte sich nach der Partie über den 20-Jährigen und sagte bei Sky: "Ein Profi durch und durch. Ich liebe solche Spieler. Trotz seines Treffers hob er dessen Kernkompetenz hervor. "Verteidigen sollte die Nummer eins sein - und das macht er vorzüglich", so der 54-Jährige.
Anselmino, der bereits beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Villarreal in der Startelf gestanden hatte, sei "ein Zweikämpfer vor dem Herrn" und zeige immer vollen Einsatz. "Selbst im Kreisspiel gibt's bei dem nicht Larifari. Da wird dazwischengebügelt. Das ist schon einer, der wehtut, das brauchen wir auf dem Niveau", so Kovac.
Abseits des Platzes sei Anselmino eher introvertiert. "Das ist ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei einem Argentinier“, scherzte der Trainer.
Anselmino fehlte Dortmund lange verletzt
Anselmino stand dem BVB zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung, die er sich bei seinem vielversprechenden Debüt gegen Union Berlin zugezogen hatte, mehrere Wochen lang nicht zur Verfügung. In dieser Zeit waren erste Gerüchte aufgetaucht, wonach es intern Zweifel an einer Zusammenarbeit über die Saison hinaus gebe. Die Bild hatte berichtet, Verhandlungen mit den Blues seien "aufgrund der Verletzungsanfälligkeit zunehmend fraglich".
Auf dem Platz jedoch überzeugt Anselmino seit seiner Rückkehr. Der Argentinier spielt ein ums andere Mal abgeklärt und unaufgeregt. Seine Stärken kommen stets zur Geltung: die Zweikampfführung und -härte, seine gute Antizipation, die Ruhe am Ball. "Er ist sehr robust und ein Spieler, der sich selbst nie irgendwo rausnimmt. Wenn es sein muss, haut er auch den Kopf dorthin, wo keiner seinen Kopf hinhalten würde. Das taugt mir. Ein toller Fußballer", sagte Kovac zuletzt schon über ihn.
Anselmino muss nach aktuellem Stand im kommenden Sommer wieder in London aufschlagen. Bei Chelsea besitzt er noch einen Vertrag bis 2031.
Anselminos Leistungsdaten für den BVB
- Pflichtspiele: 7
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 1
- Einsatzzeit: 397 Minuten