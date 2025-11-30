"Ich werde in den nächsten Tagen dort anrufen": BVB will in Bälde ersten Transfer für die neue Saison eintüten

Auch Trainer Niko Kovac äußerte sich nach der Partie über den 20-Jährigen und sagte bei Sky: "Ein Profi durch und durch. Ich liebe solche Spieler. Trotz seines Treffers hob er dessen Kernkompetenz hervor. "Verteidigen sollte die Nummer eins sein - und das macht er vorzüglich", so der 54-Jährige.

Anselmino, der bereits beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Villarreal in der Startelf gestanden hatte, sei "ein Zweikämpfer vor dem Herrn" und zeige immer vollen Einsatz. "Selbst im Kreisspiel gibt's bei dem nicht Larifari. Da wird dazwischengebügelt. Das ist schon einer, der wehtut, das brauchen wir auf dem Niveau", so Kovac.

Abseits des Platzes sei Anselmino eher introvertiert. "Das ist ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei einem Argentinier“, scherzte der Trainer.