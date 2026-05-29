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Six battles Champions League final Arsenal PSG GFXGOAL
Mark Doyle

"Ich weiß wirklich nicht, was er gegen ihn tun kann": Diese sechs Schlüsselduelle werden das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain entscheiden

Analysis
Champions League
FC Arsenal
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
M. Arteta
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
J. Timber
Vitinha
D. Rice
M. Lewis-Skelly
B. Saka
N. Mendes
A. Hakimi
Gabriel
W. Saliba
FEATURES

Das mit Spannung erwartete Champions-League-Finale am Samstag zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain ist auch ein Duell der Spielstile. Arsenal hat die beste Abwehr des Wettbewerbs. Die große Frage ist jedoch: Können Mikel Artetas Spieler eine der stärksten Offensivreihen der europäischen Fußballgeschichte stoppen?

Der FC Arsenal kassierte die wenigsten Gegentore (sechs) im ganzen Wettbewerb und blieb häufiger ohne Gegentor (neun Mal) als jede andere Mannschaft. Der Fußball von Mikel Arteta war maximal pragmatisch. PSG dagegen zielte auf absolute Spektakel ab Das irre 5:4 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München ist jetzt schon legendär und wird garantiert zum Klassiker der Klubfußball-Geschichte. PSG erzielte auf dem Weg nach Budapest 44 Tore.

Im letzten Finale in München zerlegte der Titelträger die Abwehr von Inter. Auch deshalb geht der amtierende Meister als Favorit ins Spiel gegen einen Klub, der die Champions League noch nie gewonnen hat.

Doch auch Arsenal reist mit Selbstvertrauen nach Ungarn, immerhin beendeten die Gunners ihre 22 Jahre lange Titel-Durststrecke in Premier League. Diese Last ist nun weg, und die Mannschaft verlor in dieser Champions-League-Saison noch kein Spiel.

Die Weichen für ein faszinierendes Endspiel sind also gestellt - aber wo wird es entschieden? GOAL zeigt sechs Schlüsselduelle, die darüber bestimmen, ob PSG am Samstag seinen zweiten Champions-League-Titel holt, oder ob Arsenal der historische Titelcoup glückt.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    Bukayo Saka gegen Nuno Mendes

    Arsenals Bukayo Saka hat keine besonders beeindruckende Saison hinter sich – Verletzungen haben dabei eine Rolle gespielt –, aber Arsenal ist im Angriff ein anderes Kaliber, wenn der Superstar voll fit und in Topform ist. 

    Saka ist technisch stark. Zwei Eigenschaften machen ihn besonders wertvoll: Er geht mutig ins Risiko und läuft Verteidigern in die Parade. Außerdem ist er defensiv stark, weshalb ihn sein Trainer schon als Rechtsverteidiger einsetzte. 

    Deshalb gibt es nur wenige Spieler, die Nuno Mendes zugleich unter Druck setzen und sein Offensivpotenzial bremsen können. Ob Saka dieses Doppelmatch gewinnt, bleibt offen. 

    Mendes ist vermutlich aktuell der beste Linksverteidiger der Welt – das zeigte er im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern. Michael Olise bereitete ihm in Paris zunächst Probleme, doch der Portugiese bekam den Franzosen im Rückspiel sehr gut in den Griff. 

    Saka tröstet sich damit, dass er im Rückspiel des letztjährigen Halbfinals in Paris gegen PSG ein Tor erzielte, doch über beide Partien gesehen hatte Mendes die Oberhand. Gelingt ihm das am Samstag erneut, wird Arsenal Mühe haben, ein Tor zu erzielen.

    • Werbung
  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Khvicha Kvaratskhelia gegen Jurrien Timber

    Noch ist unklar, ob Jurrien Timber nach seiner Leistenverletzung für das Finale einsatzbereit sein wird. Sicher ist: Arsenal braucht den Niederländer dringend, denn er ist die wohl einzige Hoffnung, den in den vergangenen Wochen schlicht überragenden Khvicha Kvaratskhelia in Schach zu halten.

    "Kvaradona" – so nennt sogar Luis Enrique den früheren Napoli-Star – hat bereits Geschichte geschrieben, weil er in sieben aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen der Champions League traf oder vorbereitete. Es wird sehr schwer, ihn daran zu hindern, die Serie auf acht Spiele auszubauen – selbst wenn Timber grünes Licht für die Startelf erhält. Der Niederländer hat seit März kein Spiel bestritten, deshalb erscheint es fraglich, ob er gegen einen so technisch starken und fleißigen Flügelspieler auch nur 60 Minuten durchhält. Selbst wenn er beginnt, stellt sich die Frage: Wen bringt man danach?

    Das Problem auf der rechten Abwehrseite verschärft sich, weil Ben White ausfällt. Deshalb könnte Trainer Arteta einen Innenverteidiger wie Cristhian Mosquera oder einen Mittelfeldspieler wie Martin Zubimendi auf dieser Position einsetzen.

    Ray Parlour sagte vor dem Finale zu GOAL: "Kvaratskhelia ist einer der besten Spieler, die ich seit langem gesehen habe, daher wird es interessant sein zu sehen, was Arteta [auf der rechten Außenbahn] tun kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, das wird die größte Sorge für ihn sein, daran besteht kein Zweifel."

    Deshalb könnte Arteta Saka auffordern, immer wieder zurückzufallen und dem jeweiligen Gegenspieler zu helfen, der Kvaradona deckt.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    Leandro Trossard gegen Warren Zaire-Emery

    Auch bei PSG gibt es einen Sonderfall auf der rechten Außenbahn: Achraf Hakimi kehrte erst kurz vor dem Finale nach einer gegen den FC Bayern erlittenen Oberschenkelverletzung zurück. Der Marokkaner spielte letzte Woche in einem internen Testspiel aber noch immer nicht, und L'Equipe meldet, dass er am Samstag wahrscheinlich nicht in der Startelf steht, aber immerhin im Kader stehen wird.

    Der Allrounder überzeugt offensiv wie defensiv und gilt als Schlüsselspieler. An seiner Stelle wird aller Voraussicht nach Warren Zaire-Emery erneut auf die rechte Seite rücken.

    Trotz einiger wackliger Momente gegen den quirligen Luis Diaz hat der französische Nationalspieler seine Sache gegen den Kolumbianer im Rückspiel eigentlich ganz gut gemacht und sich gleichzeitig, wann immer es ging, nach vorne geschoben.

    Dennoch kann man sich zu 100 Prozent sicher sein, dass Leandro Trossard absolut begeistert sein wird, wenn er am Samstag gegen einen 20-jährigen Mittelfeldspieler antritt, statt gegen einen der besten Außenverteidiger der Welt.


  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    David Raya gegen Matvey Safonov

    Ein direktes Duell der beiden Keeper wird es aller Voraussicht nach geben, trotzdem kann ein Torhüter in einem Champions-League-Finale entscheidend sein – im Positiven wie im Negativen. Dies ist wohl der größte Qualitätsunterschied zwischen zwei Stammtorhütern seit dem Finale 2018, als Liverpools Loris Karius gegen Reals Thibaut Courtois spielte und der Deutsche zweimal folgenschwer patzte.

    Das beduetet zwar nicht, dass Safonov in Budapest ein ähnliches Schicksal erwartet, doch er gilt als schwächstes Glied in dieser fast perfekten PSG-Mannschaft.

    Enrique setzte im Sommer Gianluigi Donnarumma als Nummer eins ab und der flüchtete letztlich zu Manchester City, obwohl der Italiener maßgeblich zum Champions-League-Erfolg von PSG beigetragen hatte. Luis Enrique aber hielt Lucas Chevalier für besser. Ein Trugschluss, wie sich schnell herausstellen sollte. Chevalier entpuppte sich als Schwachstelle und wurde Ende November durch Safonov ersetzt.

    In seiner Zeit als Nummer eins lieferte der Russe solide Leistungen, doch er spielt nun mal nicht in derselben Liga wie Raya, der in dieser Saison phasenweise fast unschlagbar war. Für PSG kommt erschwerend hinzu, dass Safonov bei Standardsituationen Schwächen zeigt – ein Problem, wenn er gegen dieses Arsenal-Team antritt, das bei jedem ruhenden Ball brandgefährlich ist - wie auch der FC Bayern schon feststellen musste.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ousmane Dembele gegen Arsenals Innenverteidiger

    Genau wie Hakimi machte Dembele letzte Woche beim internen Testspiel von PSG aufgrund einer Wadenverletzung eine Pause, doch anders als Hakimi wird der Weltfußballer im Finale "zu 100 Prozent fit" zu sein.

    "Mir geht es sehr gut. Gegen Paris FC hatte ich einen kleinen Schreck, aber mir geht es gut", sagte Dembele zu RMC Sport, nachdem der Trainer ihn am 17. Mai im Derby wegen einer Muskelverletzung früh ausgewechselt hatte. "Ich hatte in meiner Karriere schon so viele kleinere Schreckmomente oder größere Verletzungen, sei es hier bei PSG oder auch davor. Deshalb habe ich es vorgezogen, aufzuhören und kein Risiko einzugehen, besonders da das Finale bevorsteht."

    Ein Dembele in Top-Form wäre eine schlechte Nachricht für Arsenal. Der amtierende Ballon d'Or-Sieger war im letztjährigen Halbfinale gegen die Gunners entscheidend am Sieg von PSG beteiligt. Im Emirates Stadium erzielte er das einzige Tor, bevor er Hakimi in der folgenden Woche beim 2:1-Erfolg im Parc des Princes die Vorlage zum zweiten Treffer gab.

    Gibt es jedoch ein Abwehrduo, das Dembele stoppen kann, dann sind es William Saliba und Gabriel. Salibas Eleganz, Schnelligkeit und Ruhe passen zu Gabriels Aggressivität, Stärke und Instinkt. Gelingt es dem derzeit wohl besten Innenverteidiger-Duo der Welt, wichtigsten PSG-Offensivspieler auszuschalten, hat Arsenal eine echte Chance.

  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Declan Rice gegen Vitinha

    Für Declan Rice könnte sich erstmals bei der Wahl zum Ballon d'Or ein ordentlicher Case erstellen lassen, immerhin führte er Arsenal als Schlüsselspieler zum ersten Premier-League-Titel seit 2004 und ins erste Champions-League-Finale seit 2006. Sollte England bei der WM 2026 den Titel gewinnen, könnten Rice und Bayern Münchens Harry Kane den Ballon d'Or unter sich ausmachen.

    Damit Rice zum besten Spieler der Welt gekrönt wird, muss er sich aber zuerst als bester Mittelfeldspieler der Welt behaupten – einen Titel, mit dem sich nach Meinung vieler Experten aktuell sein direkter Gegner Vitinha schmücken darf.

    Der Portugiese hat zwar nicht die Ausdauer oder körperliche Vorteile von Rice, doch der kleine Spielmacher von PSG ist der klügere und bessere Fußballer, verfügt über eine bessere Übersicht und größere Passvielfalt.

    Rice steht jedoch vor einer noch größeren Aufgabe, denn Vitinha ist nur einer von drei starken Mittelfeldspielern von Luis Enrique. Joao Neves und Fabian Ruiz gehören ebenfalls zur Startelf, und in den vergangenen 18 Monaten konnte nur der FC Bayern München das Trio wirklich stoppen.

    Rice freut sich auf diese Aufgabe, doch er erhält längst nicht so viel Unterstützung wie Vitinha. Arteta muss entscheiden, ob der unerfahrene, aber frische Myles Lewis-Skelly den sichtlich müden Zubimendi ersetzen soll, und er hofft, dass der verletzungsanfällige Kapitän Martin Odegaard diesmal einen Unterschied machen kann, nachdem er in beiden Halbfinalspielen gegen PSG in der vergangenen Saison fehlte.

    Rices große Laufstärke gibt Arsenal eine Chance, doch er braucht Hilfe, um das Mittelfeldduell zu gewinnen, das wohl über das Spiel entscheidet.

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