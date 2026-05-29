"Ich weiß wirklich nicht, was er gegen ihn tun kann": Diese sechs Schlüsselduelle werden das Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain entscheiden

Der FC Arsenal kassierte die wenigsten Gegentore (sechs) im ganzen Wettbewerb und blieb häufiger ohne Gegentor (neun Mal) als jede andere Mannschaft. Der Fußball von Mikel Arteta war maximal pragmatisch. PSG dagegen zielte auf absolute Spektakel ab Das irre 5:4 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München ist jetzt schon legendär und wird garantiert zum Klassiker der Klubfußball-Geschichte. PSG erzielte auf dem Weg nach Budapest 44 Tore.

Im letzten Finale in München zerlegte der Titelträger die Abwehr von Inter. Auch deshalb geht der amtierende Meister als Favorit ins Spiel gegen einen Klub, der die Champions League noch nie gewonnen hat.

Doch auch Arsenal reist mit Selbstvertrauen nach Ungarn, immerhin beendeten die Gunners ihre 22 Jahre lange Titel-Durststrecke in Premier League. Diese Last ist nun weg, und die Mannschaft verlor in dieser Champions-League-Saison noch kein Spiel.

Die Weichen für ein faszinierendes Endspiel sind also gestellt - aber wo wird es entschieden? GOAL zeigt sechs Schlüsselduelle, die darüber bestimmen, ob PSG am Samstag seinen zweiten Champions-League-Titel holt, oder ob Arsenal der historische Titelcoup glückt.