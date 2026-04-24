Am Freitagmorgen vermeldete die Münchner Abendzeitung, dass sich der FC Bayern und Neuer auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2027 geeinigt hätten. Demnach soll sich der 40-jährige Stammkeeper in der kommenden Saison die Spielzeiten mit Ersatzmann Jonas Urbig teilen.
"Ich weiß nicht, wo das herkommt": Christoph Freund reagiert auf angebliche Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern
Sportdirektor Christoph Freund dementiert angebliche Vertragsverlängerung
"Das höre ich jetzt zum ersten Mal", erwiderte Freund bei einer Pressekonferenz. "Oft wissen die Medien anscheinend mehr als wir. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben. Darum bin ich ein bisschen verwundert und weiß nicht, wo das herkommt." Gleichzeitig betonte Freund den fortwährenden "Austausch" mit Neuer über dessen Zukunft.
Neuer kämpfte sich nach zwei Muskelfaserissen Anfang des Jahres zuletzt in beeindruckender Manier zurück. Sowohl im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (2:1) als auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (2:0) glänzte er mit starken Paraden. Im Rückspiel gegen Real (4:3) unterliefen ihm aber zwei folgenschwere Fehler.
Manuel Neuer: "Derzeit sieht es gut aus"
Neuer wollte ursprünglich rund um seinen 40. Geburtstag Ende März eine Zukunftsentscheidung treffen, ließ diese Frist aber auch wegen seiner Verletzungen verstreichen. Nach dem Sieg gegen Leverkusen sagte er: "Ich werde im Moment noch nichts bekanntgeben. Aber derzeit sieht es gut aus."
Kürzlich berichtete die Sport Bild, dass sich der FC Bayern konkret auch auf den Fall eines Karrierendes Neuers vorbereitet. Dann solle ein erfahrener Ersatzkeeper für Urbig verpflichtet werden, gehandelt wird Daniel Heuer Fernandes vom Hamburger SV.
Unklar ist derweil weiterhin auch die Zukunft des dritten Torwarts Sven Ulreich. Die beiden aktuell verliehenen Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (25, FC Southampton) sollen verkauft werden.
Manuel Neuer: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 34
- Gegentore: 33
- Zu-null-Spiele: 11
- Karten: 3 x Gelb