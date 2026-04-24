"Ich weiß nicht, wo das herkommt": Christoph Freund reagiert auf angebliche Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern

"Das höre ich jetzt zum ersten Mal", erwiderte Freund bei einer Pressekonferenz. "Oft wissen die Medien anscheinend mehr als wir. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben. Darum bin ich ein bisschen verwundert und weiß nicht, wo das herkommt." Gleichzeitig betonte Freund den fortwährenden "Austausch" mit Neuer über dessen Zukunft.

Neuer kämpfte sich nach zwei Muskelfaserissen Anfang des Jahres zuletzt in beeindruckender Manier zurück. Sowohl im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (2:1) als auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (2:0) glänzte er mit starken Paraden. Im Rückspiel gegen Real (4:3) unterliefen ihm aber zwei folgenschwere Fehler.