"Ich weiß nicht, welche Spiele er sieht": Deutliche Breitseite gegen Uli Hoeneß nach Schiedsrichter-Kritik

Der ehemalige Bayern-Kapitän Lothar Matthäus hat darauf nun reagiert. "Ich weiß nicht, welche Spiele Uli sieht, aber ich verstehe, wenn er aus der Emotion heraus so etwas sagt. Wenn ich aber sehe, was in den letzten Wochen gegen die Gegner des FC Bayern gepfiffen wurde, glaube ich, dass man Hoeneß' Worte nicht zu hoch hängen sollte", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Zwar bezeichnete er die Entscheidung, das vermeintliche Tor von Harry Kane wegen eines Handspiels abzuerkennen, als falsch. Die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz war laut Matthäus hingegen vertretbar. "Ich bin (…) der Meinung, dass Diaz in der Szene erst abhob, dann den Kontakt suchte, hinfiel und schließlich ein schlechtes Gewissen bekam und deswegen schnell wieder aufstand. Denn er wusste, dass sich der VAR die Szene genau ansehen würde."

Zudem habe der Kolumbianer Glück gehabt, nicht bereits wegen eines hohen Beins gegen den Kopf von Aleix Garcia vom Platz gestellt worden zu sein. Insgesamt betonte er: "In Leverkusen hat der Schiedsrichter meiner Meinung nach alles richtig gemacht, abgesehen von Diaz' Foul gegen Garcia."