Die Leistung des Unparteiischen Bastian Dingert beim 1:1-Unentschieden zwischen dem Bayer Leverkusen dem FC Bayern am Wochenende hat bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters für viel Unmut gesorgt. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach hinterher sogar von der schlechtesten Leistung eines Schiedsrichterteams, die er je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe.
"Ich weiß nicht, welche Spiele er sieht": Deutliche Breitseite gegen Uli Hoeneß nach Schiedsrichter-Kritik
Der ehemalige Bayern-Kapitän Lothar Matthäus hat darauf nun reagiert. "Ich weiß nicht, welche Spiele Uli sieht, aber ich verstehe, wenn er aus der Emotion heraus so etwas sagt. Wenn ich aber sehe, was in den letzten Wochen gegen die Gegner des FC Bayern gepfiffen wurde, glaube ich, dass man Hoeneß' Worte nicht zu hoch hängen sollte", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.
Zwar bezeichnete er die Entscheidung, das vermeintliche Tor von Harry Kane wegen eines Handspiels abzuerkennen, als falsch. Die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz war laut Matthäus hingegen vertretbar. "Ich bin (…) der Meinung, dass Diaz in der Szene erst abhob, dann den Kontakt suchte, hinfiel und schließlich ein schlechtes Gewissen bekam und deswegen schnell wieder aufstand. Denn er wusste, dass sich der VAR die Szene genau ansehen würde."
Zudem habe der Kolumbianer Glück gehabt, nicht bereits wegen eines hohen Beins gegen den Kopf von Aleix Garcia vom Platz gestellt worden zu sein. Insgesamt betonte er: "In Leverkusen hat der Schiedsrichter meiner Meinung nach alles richtig gemacht, abgesehen von Diaz' Foul gegen Garcia."
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Auch Rolfes äußerte Unverständnis über Hoeneß
Bayern habe im Lauf der Saison zwar schon Pech mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt, etwa bei der nicht gegebenen Roten Karte gegen Nico Schlotterbeck im Topspiel gegen Borussia Dortmund, aber auch schon von strittigen Entscheidungen profitiert (Rote Karten gegen Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach und Kevin Agpoguma/TSG Hoffenheim).
Er wünsche sich, dass der Klub insgesamt souveräner mit Entscheidungen von Schiedsrichtern - auch Fehlentscheidungen - umgehe. "Aber als Bayern München sollte man auch die Größe haben zu sagen: 'Okay, da hat jemand einen Fehler gemacht.'"
Zuletzt hatte bereits Leverkusens Sportchef Simon Rolfes sein Unverständnis über Hoeneß' harsche Kritik geäußert.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 18. März, 21 Uhr: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März, 15.30 Uhr: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April, 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.