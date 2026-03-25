Itziar Gonzalez de Arriba, einst Ernährungsberaterin, der Königlichen hat sich im Zuge der kuriosen Enthüllung um eine Fehldiagnose bei Mbappe geäußert und erneut kein gutes Haar an ihrem jahrelangen Arbeitgeber gelassen.
"Ich weiß nicht was schlimmer ist": Ehemalige Mitarbeiterin enthüllt nach Farce um Kylian Mbappe Nutzung von ChatGPT bei Real Madrid
Nutzt Real Madrid ChatGPT als Ernährungsberater?
Zu den Berichten, wonach Real angeblich das falsche Knie des französischen Superstars untersucht hat und daraus eine noch schwerwiegendere Verletzung hätte resultierenkönnen, schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "Ich weiß nicht was schlimmer ist: Das hier, oder dass die Verteilung von Nahrungsergänzungsmitteln (an die Spieler; Anm. d. Red.) von der kostenlosen ChatGPT-Version stammt."
Gonzalez de Arriba war vor Saisonstart zu ihrer Überraschung von ihren Aufgaben entbunden worden und beschuldigte daraufhin die Verantwortlichen um Real-Präsident Florentino Perez unter anderem der Manipulation.
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Wurde Reals Ex-Ernährungsberaterin von Perez sabotiert?
Ihre Arbeit habe demnach derart Früchte getragen, dass zwei Spieler sich sogar direkt an Perez gewendet hätten, um diesem die Verbesserungen zu schildern. Dies habe jedoch zu massiven Spannungen geführt. "Die Tatsache, dass die Spieler dies sagen und es mit den Veränderungen in ihrer Ernährung und ihren Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung bringen, erzeugt einen unerträglichen Hass seitens der medizinischen Abteilung und des Kantinenpersonals", sagte sie im Dezember gegenüber der Zeitung Marca.
In Folge dessen hätte die medizinische Abteilung den Spielern gesagt, nicht mehr die Anweisungen von Gonzalez de Arriba zu befolgen. "Trotz des Drucks hätten viele Profis versucht, ihren Ernährungsplänen zu folgen – teils parallel zu ärztlichen Vorgaben. "Ich erklärte ihnen, dass das falsch sei … Es war schrecklich."
Schon zum damaligen Zeitpunkt war das Timing der Aussagen gewissermaßen passend. Gleich mehrere Stammkräfte litten unter Verletzungen. Hauptsächlich wegen des Fauxpas bei Mbappe kam es dem Vernehmen nach Anfang des Jahres zu einer Entlassungswelle im Ärzte-Team der Madrilenen, ehe Dr. Niko Mihic nach seiner Entlassung Ende 2023 als Leiter zurückkehrte.
Weil die Schmerzen kein Ende nahmen: Mbappe ließ sich in Paris behandeln
Wie am Dienstag an die Öffentlichkeit durchgesickert war, unterliefen Mihics Vorgängern so einige gravierende Fehler. Der Tiefpunkt: Bei einer MRT-Untersuchung wurde laut The Athletic letztlich das falsche Knie von Mbappe untersucht, der schließlich die Eigeninitiative ergriff und Kniespezialist Bertrand Sonnery-Cottet in Paris für eine Zweitmeinung konsultierte. Zwischendrin hatte er sogar zahlreiche Spiele absolviert - mit dem Irrtum, seine (falsch diagnostizierte) Verletzung würde sich über die Zeit von selbst auskurieren.
RMC-Reporter Daniel Riolo wählte in der Sendung "L'After Foot" dahingehend drastische Worte: "Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (...) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappe hat lange gebraucht, um zu erfahren, was ihm fehlte. Er war anderweitig aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können."
Mbappe setzte nach seinem Treffen mit Sonnery-Cottet auf ein spezielles Muskelaufbau-Programm, das ihn von seinen wochenlangen Schmerzen befreite. Inzwischen ist der Stürmer nach eigenen Aussagen schmerzfrei und kehrte bereits im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf den Platz zurück.
"Mein Knie ist in Ordnung. Es wird besser. Es läuft ziemlich gut und ich weiß, dass es viele Spekulationen darüber gab und falsche Dinge gesagt wurden", sagte er am Montag und ergänzte vielsagend: "So ist das Leben eines Spitzensportlers. Wir sind daran gewöhnt, dass Leute Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen und ohne jegliche Grundlage."
Leistungsdaten und Statistiken von Kylian Mbappe für Real Madrid in dieser Saison
- Spiele: 35
- Tore: 38
- Assists: 6