"Ich weiß nicht was schlimmer ist": Ehemalige Mitarbeiterin enthüllt nach Farce um Kylian Mbappe Nutzung von ChatGPT bei Real Madrid

Wie am Dienstag an die Öffentlichkeit durchgesickert war, unterliefen Mihics Vorgängern so einige gravierende Fehler. Der Tiefpunkt: Bei einer MRT-Untersuchung wurde laut The Athletic letztlich das falsche Knie von Mbappe untersucht, der schließlich die Eigeninitiative ergriff und Kniespezialist Bertrand Sonnery-Cottet in Paris für eine Zweitmeinung konsultierte. Zwischendrin hatte er sogar zahlreiche Spiele absolviert - mit dem Irrtum, seine (falsch diagnostizierte) Verletzung würde sich über die Zeit von selbst auskurieren.

RMC-Reporter Daniel Riolo wählte in der Sendung "L'After Foot" dahingehend drastische Worte: "Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (...) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappe hat lange gebraucht, um zu erfahren, was ihm fehlte. Er war anderweitig aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können."

Mbappe setzte nach seinem Treffen mit Sonnery-Cottet auf ein spezielles Muskelaufbau-Programm, das ihn von seinen wochenlangen Schmerzen befreite. Inzwischen ist der Stürmer nach eigenen Aussagen schmerzfrei und kehrte bereits im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf den Platz zurück.

"Mein Knie ist in Ordnung. Es wird besser. Es läuft ziemlich gut und ich weiß, dass es viele Spekulationen darüber gab und falsche Dinge gesagt wurden", sagte er am Montag und ergänzte vielsagend: "So ist das Leben eines Spitzensportlers. Wir sind daran gewöhnt, dass Leute Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen und ohne jegliche Grundlage."