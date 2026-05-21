Deutschlands Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich gegen eine WM-Nominierung von Jamal Musiala vom FC Bayern München ausgesprochen.
"Ich weiß nicht, ob man dem Jungen einen Gefallen!" Dietmar Hamann legt Julian Nagelsmann WM-Verzicht auf Jamal Musiala ans Herz
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Musiala hatte rund ein halbes Jahr nach einem Wadenbeinbruch pausieren müssen und erst im Januar sein Comeback gefeiert. Danach tat er sich schwer, wieder zu seiner Top-Form zurückzufinden. "Ich glaube, dass er der Mannschaft im Moment nicht helfen kann", sagte Hamann bei Sky. "Ich weiß nicht, ob man dem Jungen einen Gefallen tut, ihn jetzt mitzunehmen."
Bereits vor einigen Wochen hatte mit Oliver Kahn ein Ex-Bayern-Boss die Debatte angestoßen, ob Musiala aufgrund seiner noch nicht blendenden Form freiwillig auf eine WM-Teilnahme verzichten solle. "Offensivspieler leben von ihrer Dynamik und der Fähigkeit, aus nichts mal etwas zu machen. Das ist im Moment nicht zu sehen", befand Hamann.
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Jamal Musiala nicht bei der WM dabei? Kompany und Nagelsmann sind deutlich anderer Meinung
Deutlich anderer Ansicht war indes Vincent Kompany. Anfang Mai prognostizierte der Belgier, dass Musiala nur noch wenig zur absoluten Top-Form fehle. "Er ist physisch ganz nah an seinem besten Niveau. Laufen, pressen, Zweikämpfe gewinnen - das kann er jetzt", sagte Kompany. "Es gibt nur noch eine Frage: Wann kommt dieser Magic Musiala wieder? Dieser Jamal in seiner allerbesten Zeit. Wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird sie, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala. Und da freue ich mich als Trainer drauf."
Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ein Verzicht auf Musiala kein Thema. "Wenn die Ärzte sagen, dass kein Risiko für seine Gesamtkarriere besteht, dann spricht absolut nichts gegen eine Teilnahme an der WM", sagte er schon im April in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV.
Musiala kam in dieser Saison bislang auf fünf Tore und sechs Vorlagen in 23 Pflichtspielen für die Münchner. Kurz vor der Kaderbekanntgabe am Donnerstag enthüllte die tz einen weiteren unschönen Vorfall aus Musialas Seuchen-Jahr 2025. Vor fast genau einem Jahr verursachte der hochbegabte Offensivspieler einen schweren Unfall auf der Autobahn, in dessen Folge er eine Geldstrafe bezahlen und seinen Führerschein abgeben musste. Die Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt.
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.