"Ich weiß gar nicht, ob Peter Neururer seine Kisten Bier je bekommen hat": Bayern Münchens Leon Goretzka lässt Mario Basler wegen kurioser Wette auflaufen

"Ich erinnere mich an eine Doppelpass-Sendung, in der Mario Basler und Peter Neururer eine Wette abgeschlossen haben", sagte Goretzka in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 mit Blick auf seinen ablösefreien Wechsel anno 2018 von Schalke 04 zu den Bayern.

Damals ging es zwischen dem ehemalige FCB-Profi Basler und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Neururer um die Sinnhaftigkeit von Goretzkas Schritt, mit 23 Jahren zum größten Klub Deutschlands zu wechseln. Basler rechnete damit, dass der zentrale Mittelfeldspieler zum Transferflop werden würde, obwohl er nicht einmal eine Ablöse kostete.

"Basler meinte, dass ich keine fünf Spiele für Bayern machen werde. Es sind dann ja doch ein paar mehr geworden. Ich weiß gar nicht, ob Peter Neururer seine Kisten Bier je bekommen hat", merkte Goretzka süffisant an.

Basler hatte damals die Frage in den Raum geworfen: "Setzt er sich bei Bayern durch? Ist der Junge mit 22 zufrieden, wenn er bei Bayern nur fünf Einsätze hat? Weil bei Bayern München gibt es andere Granaten als Leon Goretzka." Neururer merkte an, dass Goretzka - sofern er "wieder gesund" werde und sich weiter entwickle - Stammspieler in München werde. "Im ersten Jahr?", fragte Basler daraufhin und Neururer die Wette an.