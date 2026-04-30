Leon Goretzka hat sich vor seinen letzten Spielen als Profi des FC Bayern München an eine kuriose Wette noch vor seinem Wechsel zum Rekordmeister erinnert.
"Ich weiß gar nicht, ob Peter Neururer seine Kisten Bier je bekommen hat": Bayern Münchens Leon Goretzka lässt Mario Basler wegen kurioser Wette auflaufen
Mario Basler war bei Leon Goretzkas Wechsel zum FC Bayern sehr skeptisch
"Ich erinnere mich an eine Doppelpass-Sendung, in der Mario Basler und Peter Neururer eine Wette abgeschlossen haben", sagte Goretzka in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 mit Blick auf seinen ablösefreien Wechsel anno 2018 von Schalke 04 zu den Bayern.
Damals ging es zwischen dem ehemalige FCB-Profi Basler und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Neururer um die Sinnhaftigkeit von Goretzkas Schritt, mit 23 Jahren zum größten Klub Deutschlands zu wechseln. Basler rechnete damit, dass der zentrale Mittelfeldspieler zum Transferflop werden würde, obwohl er nicht einmal eine Ablöse kostete.
"Basler meinte, dass ich keine fünf Spiele für Bayern machen werde. Es sind dann ja doch ein paar mehr geworden. Ich weiß gar nicht, ob Peter Neururer seine Kisten Bier je bekommen hat", merkte Goretzka süffisant an.
Basler hatte damals die Frage in den Raum geworfen: "Setzt er sich bei Bayern durch? Ist der Junge mit 22 zufrieden, wenn er bei Bayern nur fünf Einsätze hat? Weil bei Bayern München gibt es andere Granaten als Leon Goretzka." Neururer merkte an, dass Goretzka - sofern er "wieder gesund" werde und sich weiter entwickle - Stammspieler in München werde. "Im ersten Jahr?", fragte Basler daraufhin und Neururer die Wette an.
- Getty Images
Leon Goretzka etablierte sich beim FC Bayern
Goretzka machte in seiner ersten Bayern-Saison 42 Spiele und stand 29-mal in der Startelf. Er kam auf neun Tore und sieben Vorlagen. Ein gelungener Auftakt einer überaus erfolgreichen Zeit beim FC Bayern, die nun nach acht Jahren und bis dato acht Meistertiteln, zwei Pokalsiegen, einem Champions-League-Sieg, einem Klub-WM-Titel und einem Gewinn des UEFA Supercup im Sommer zu Ende gehen wird. "Dass ich am Ende so lange bleiben und so erfolgreich sein würde, hätte aber auch ich damals nicht für möglich gehalten", sagte Goretzka.
Besonders in den vergangenen beiden Jahren hatte er einen schweren Stand beim deutschen Rekordmeister. Nach der Ankunft von Vincent Kompany 2024 wurde ihm gar ein Vereinswechsel ans Herz gelegt, weil seine Aussicht auf Spielzeit unter dem Belgier auf ein Minimum eingeschätzt wurde.
Goretzka blieb, nutzte seine Chance in Abwesenheit der verletzten oder formschwachen Konkurrenten (Joao Palhinha, Aleksandar Pavlovic) und kämpfte sich nicht nur bei den Bayern zurück in die erste Reihe, sondern feierte auch in der deutschen Nationalmannschaft ein überraschendes Comeback.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien
Nun aber soll sich das Rad der Zeit im Mittelfeld des Rekordmeisters endgültig weiterdrehen. Zwar spielt Goretzka auch in der zweiten Kompany-Saison regelmäßig eine durchaus wichtige Rolle in der Bundesliga (28 Spiele, drei Tore, drei Vorlagen, 1.736 Spielminuten), in den wegweisenden Partien in der Champions League oder im DFB-Pokal verdingt er sich aber fast ausschließlich als Kurzarbeiter und Joker.
Sein Aus beim FCB steht seit Ende Januar fest, im Sommer wird er aller Voraussicht nach aber eine elementare Rolle in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko einnehmen. Zumindest deutete Bundestrainer Julian Nagelsmann mehrfach an, dass dies für Goretzka vorgesehen sei.
Zuvor will der 31-Jährige sein zweites Triple mit den Münchnern abräumen. Dafür hatte er im Winter sämtliche Abwerbeversuche von Atletico Madrid in den Wind geschossen. "Ich habe richtig Bock darauf, 2020 zu wiederholen, aber eben mit unseren Fans. Das wäre noch mal eine andere Nummer", sagte Goretzka und verwies darauf, dass die Bayern damals unter dem Einfluss der Corona-Pandemie vor einer Geisterkulisse triumphierten.
Sportlich gibt es durchaus Parallelen zu 2020. Das "Selbstverständnis" von damals sei "in den vergangenen Wochen zurückgekommen", meinte Goretzka. Das sei zwar keine Garantie für den Titel in der Königsklasse, "aber da ist das spezielle Gefühl, das du mit Glück vielleicht ein-, zweimal in deiner Karriere hast. Wir haben eine Mannschaft, in der jedes Rad ins andere greift. Wir haben individuelle Qualität und parallel diesen Hunger, diese Laufbereitschaft."
Nach dem Saisonfinale mit den Bayern und der WM mit dem DFB-Team folgt das nächste Kapitel in Goretzkas Karriere und dies wird er aller Voraussicht nach in Italien aufschlagen. Wie die Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtete, stehen die AC Milan und der Mittelfeldspieler kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro.
Leon Goretzka: Leistungsdaten für den FC Bayern München in dieser Saison
Spiele 44 Tore 3 Assists 4 Einsatzminuten 2.130
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.