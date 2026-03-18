Enzo Fernandez vom FC Chelsea denkt offenbar über einen Tapetenwechsel nach. Wie der argentinische Sender TyC Sports berichtet, soll der Mittelfeldspieler nach seinem Rekordwechsel im Januar 2023 nun den nächsten Karriereschritt ins Auge fassen.
"Ich weiß es nicht": Rekordtransfer des FC Chelsea deutet nach Transfergerüchten erstmals Abgang an
Ein eindeutiges Bekenntnis zum Klub ließ der Weltmeister von 2022 zuletzt vermissen. Nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain sagte er: "Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht", und ergänzte: "Im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen, wie es weitergeht."
Beim FC Chelsea hat sich Fernandez längst zur Schlüsselfigur im Zentrum entwickelt, egal ob als Achter oder in offensiverer Rolle. Mit acht Treffern in 29 Premier-League-Partien unterstrich er zudem seine offensive Qualität, kombiniert mit Spielintelligenz und Zweikampfstärke.
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Fernandez bei PSG und Real gehandelt
Immer wieder werden Real Madrid und Paris Saint-Germain als mögliche Abnehmer gehandelt. Konkrete Verhandlungen sind bislang jedoch nicht bekannt. Klar ist: Ein Transfer wäre kompliziert.
Zuletzt hieß es Mitte Januar, Fernandez sei das Top-Transferziel des französischen Meisters beim Versuch, eine starke Truppe um den Portugiesen Vitinha herum aufzubauen.
Fernandez solle demnach "über seine Zukunft nachdenken", seitdem er vom Interesse aus Paris erfahren hat. Bislang gab es aber noch keine formelle Anfrage, da PSG bereit sein soll, sich in Geduld zu üben.
Fernandez ist Chelseas Rekordtransfer
Fernandez steht noch langfristig bis 2032 unter Vertrag und ohne Entgegenkommen der Londoner dürfte ein Sommerwechsel kaum realisierbar sein. Zudem erscheint es unwahrscheinlich, dass Chelsea seinen Leistungsträger für weniger als die einst gezahlte Ablösesumme ziehen lässt.
In seinen knapp drei Jahren in London kommt der 38-malige Nationalspieler auf 160 Pflichtspiele. In diesen schoss er 28 Tore, 29 Treffer legte er auf. Er kam einst für über 121 Millionen Euro von Benfica aus Lissabon nach London und ist Chelseas Rekordtransfer.
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Enzo Fernandez: Leistungsdaten bei Chelsea
- 160 Pflichtspiele
- 28 Tore
- 29 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.