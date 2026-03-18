"Ich weiß es nicht": Rekordtransfer des FC Chelsea deutet nach Transfergerüchten erstmals Abgang an

Ein eindeutiges Bekenntnis zum Klub ließ der Weltmeister von 2022 zuletzt vermissen. Nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain sagte er: "Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht", und ergänzte: "Im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen, wie es weitergeht."

Beim FC Chelsea hat sich Fernandez längst zur Schlüsselfigur im Zentrum entwickelt, egal ob als Achter oder in offensiverer Rolle. Mit acht Treffern in 29 Premier-League-Partien unterstrich er zudem seine offensive Qualität, kombiniert mit Spielintelligenz und Zweikampfstärke.