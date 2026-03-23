"Ich weiß es, die Spieler wissen es": Manchester Citys Pep Guardiola macht Geheimnis aus Transfer-Planungen

In der Premier League läuft es jedoch für die Cityzens auch in dieser Saison nicht nach Plan: Nachdem im vergangenen Spieljahr der FC Liverpool souverän den Titel geholt hatte, sieht es nun aktuell nach einem Triumph für den FC Arsenal aus. Die Gunners führen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf City an - allerdings hat das Guardiola-Team auch eine Partie weniger bestritten als der Final-Gegner vom Sonntag.

In der Champions League schied Man City im Achtelfinale gegen Real Madrid aus. Durch drei Tore von Federico Valverde erspielten sich die Königlichen im Hinspiel vor eigenem Publikum schon den entscheidenden Vorsprung, den sie im zweiten Duell locker verteidigten. Beim 2:1-Auswärtserfolg sah Manchesters Bernardo Silva für ein Handspiel auf der Torlinie früh die Rote Karte, sodass die Aufgabe für die Guardiola-Truppe fast unmöglich wurde.