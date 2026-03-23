Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat verraten, dass er genau weiß, was seine Mannschaft benötigt, um wieder ganz nach oben zu kommen - und er seine Erkenntnis dem Team auch schon mitgeteilt hat.
"Ich weiß es, die Spieler wissen es": Manchester Citys Pep Guardiola macht Geheimnis aus Transfer-Planungen
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City holt sich den ersten Titel der Saison
Auf die Frage nach einem möglicherweise fehlenden Puzzlestück bei den Cityzens sagte Guardiola vor dem League-Cup-Finale gegen Arsenal: "Ich weiß es, die Spieler wissen es. Aber ich werde es Ihnen nicht sagen."
Im Wembley-Stadion sicherte sich City anschließend den ersten Titel der Saison: Dank eines Doppelpacks von Nico O'Reilly beim 2:0 stemmte das Guardiola-Team am Ende den Carabao Cup in die Höhe.
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Keine Chance in der CL gegen Real Madrid
In der Premier League läuft es jedoch für die Cityzens auch in dieser Saison nicht nach Plan: Nachdem im vergangenen Spieljahr der FC Liverpool souverän den Titel geholt hatte, sieht es nun aktuell nach einem Triumph für den FC Arsenal aus. Die Gunners führen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf City an - allerdings hat das Guardiola-Team auch eine Partie weniger bestritten als der Final-Gegner vom Sonntag.
In der Champions League schied Man City im Achtelfinale gegen Real Madrid aus. Durch drei Tore von Federico Valverde erspielten sich die Königlichen im Hinspiel vor eigenem Publikum schon den entscheidenden Vorsprung, den sie im zweiten Duell locker verteidigten. Beim 2:1-Auswärtserfolg sah Manchesters Bernardo Silva für ein Handspiel auf der Torlinie früh die Rote Karte, sodass die Aufgabe für die Guardiola-Truppe fast unmöglich wurde.
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Man City schlägt vor allem im Winter auf dem Transfermarkt zu
City verstärkte sich in der aktuellen und der vergangenen Saison vor allem im Wintertransferfenster. In der laufenden Spielzeit gab der Klub 72 Millionen Euro für Antoine Semenyo von Bournemouth aus und holte auch Marc Guehi von Crystal Palace für 23 Millionen Euro.
Die Investitionen hatten in der Königsklasse nicht den gewünschten kurzfristigen Erfolg, doch Guardiola machte nun deutlich, dass er genau weiß, wie er sein Team voranbringen kann. Der 55-Jährige geht im Sommer in sein letztes Jahr bei den Cityzens, für die er seit 2016 auf der Trainerbank sitzt.
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.