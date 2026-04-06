"Es ist natürlich ein besonderes Spiel", sagte Kimmich während der Pressekonferenz - und erklärte dann, warum das für ihn ganz besonders gilt. "Ich war schon mal als Kind hier, um mir das Stadion anzugucken. Da war nicht mal ein Spiel – und schon damals hat man das Gefühl gehabt 'Oh, ist schon groß, das Ding hier'. Dass man dann ein paar Jahr später hier mal spielt, ist schon was ganz Besonderes", erklärte er. "Das sind die Momente, für die man jeden Tag hart trainiert", fügte er hinzu.