Nach dem Clasico hat Toni Kroos ein vernichtendes Urteil über seinen langjährigen Verein Real Madrid gefällt. Durch die 0:2-Pleite gegen den FC Barcelona am Sonntag steht endgültig fest, dass die Königlichen zum zweiten Mal in Serie - und damit seit Kroos' Abschied - eine Saison ohne großen Titelgewinn beenden.
"Ich war froh, als es vorbei war": Toni Kroos fällt nach Clasico vernichtendes Urteil über Real Madrid
Kroos: Zwei titellose Saisons "nicht akzeptabel"
Dies sei "schon sehr schwer durchzuwinken", erklärte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit Bruder Felix betreibt. "Zwei sind nicht akzeptabel. Punkt. Das ist das Selbstverständnis von Real. Das wissen auch alle." Die ernüchternde Spielzeit sein "ein Ergebnis von einer langen schlechten Stimmung, außerhalb und innerhalb des Klubs. Auf allen Ebenen."
Dahingehend spielte Kroos auf die vielen Nebenkriegsschauplätze an, womit Real schon die gesamte Saison über zu kämpfen hat. Ständig gelangen Interna an die Öffentlichkeit. Von Intrigen über Streitereien ging es bis zuletzt sogar zur handfesten Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Fede Valverde. Letzterer erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, beide Streithähne kassierten eine fette Geldstrafe. Der Tiefpunkt dieser Real-Saison.
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Kroos: "Ich hatte noch nie so wenig Hoffnung"
Dementsprechend sei Kroos auch "überhaupt nicht" davon überzeugt gewesen, dass sein Ex-Klub einen Sieg über Barca einfahren und dessen Meisterschaft damit nochmal vertagen kann. Als Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) dann früh auf 2:0 stellten, war auch die letzte Überzeugung weg. "So wenig (Notizen; Anm. d. Red.) hatte ich irgendwie noch nie aufgeschrieben", sagte Kroos und betonte: "Ich hatte noch nie irgendwie so wenig Hoffnung. Ich war ehrlich gesagt auch froh, als er vorbei war." Immerhin sei die zweite Hälfte "einigermaßen ausgeglichen" gewesen, in der das Spiel so dahinplätscherte.
Kroos stellte klar: "Vielleicht waren sie auch motiviert. Ich sage ja nicht, dass sie nicht motiviert waren. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht – auf vielen Ebenen." Gleichwohl hob der frühere Mittelfeldspieler hervor, dass sich Real "vernünftig präsentiert" und es geschafft habe, "sich nicht abschießen zu lassen". Abschließend sagte er: "Barcelona hatte genug mit dem 2:0. Und so war es ein Spiel, wo glaube ich alle in der 60. Minute unterschrieben hätten: 'Komm, pfeif ab.'"
Kehren Kroos und Mourinho zu Real Madrid zurück?
Im Zuge der vielen Vorkommnisse in dieser Saison steht dem Vernehmen nach auch ein weiterer Trainerwechsel an. Alvaro Arbeloa schaffte es ebenso wenig wie Vorgänger Xabi Alonso, die Mannschaft vollends von seinen Vorstellungen zu überzeugen und das Starensemble zu managen. Als Nachfolger kristallisierte sich zuletzt Jose Mourinho als Top-Kandidat heraus, allen voran Präsident Florentino Perez soll eine weitere Amtszeit des Portugiesen befürworten.
Außerdem kamen vor wenigen Wochen Gerüchte auf, wonach Kroos vor einer Rückkehr zu Real stehen könnte. Laut The Athletic winkt ihm eine ähnliche Rolle wie Zinedine Zidane, der nach seiner Karriere als Klubrepräsentant eingebunden wurde und sich Schritt für Schritt zum Star-Trainer entwickelte.