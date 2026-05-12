"Ich war froh, als es vorbei war": Toni Kroos fällt nach Clasico vernichtendes Urteil über Real Madrid

Dementsprechend sei Kroos auch "überhaupt nicht" davon überzeugt gewesen, dass sein Ex-Klub einen Sieg über Barca einfahren und dessen Meisterschaft damit nochmal vertagen kann. Als Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) dann früh auf 2:0 stellten, war auch die letzte Überzeugung weg. "So wenig (Notizen; Anm. d. Red.) hatte ich irgendwie noch nie aufgeschrieben", sagte Kroos und betonte: "Ich hatte noch nie irgendwie so wenig Hoffnung. Ich war ehrlich gesagt auch froh, als er vorbei war." Immerhin sei die zweite Hälfte "einigermaßen ausgeglichen" gewesen, in der das Spiel so dahinplätscherte.

Kroos stellte klar: "Vielleicht waren sie auch motiviert. Ich sage ja nicht, dass sie nicht motiviert waren. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht – auf vielen Ebenen." Gleichwohl hob der frühere Mittelfeldspieler hervor, dass sich Real "vernünftig präsentiert" und es geschafft habe, "sich nicht abschießen zu lassen". Abschließend sagte er: "Barcelona hatte genug mit dem 2:0. Und so war es ein Spiel, wo glaube ich alle in der 60. Minute unterschrieben hätten: 'Komm, pfeif ab.'"