"Ich war ein Schwieriger, ganz schlimm": Als "Rebell" bekannter Schiedsrichter pfeift Halbfinale zwischen PSG und dem FC Bayern München

Bislang absolvierte der FC Bayern zwei Partien unter Schärer in der Königsklasse: in der Saison 2020/21 pfiff er einen 2:0-Sieg der Roten gegen Lokomotiv Moskau aus Russland. An die jüngste Begegnung unter der Leitung des Schweizers dürfte man in München aber nicht so gerne zurückdenken.

Wenngleich ihm damals eine tadellose Leistung attestiert wurde, so legte die 1:2-Heimniederlage im Viertelfinalhinspiel der vergangenen Saison gegen Inter Mailand den Grundstein für das Aus, nachdem die Bayern im Rückspiel in San Siro nicht über ein 2:2 hinausgekommen waren - nicht unbedingt ein gutes Omen also.

Besser machte es da schon Borussia Dortmund unter der Leitung von Schärer, als man nach einem 2:1 im Achtelfinalrückspiel gegen OSC Lille ebenfalls in der vergangenen Saison in das Viertelfinale einziehen konnte. Eine Ansetzung, die damals vor allem bei den unterlegenen Franzosen für Ärger sorgte.