Sandro Schärer aus der Schweiz wird das Duell der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany im Parc des Princes leiten, wenn die Bayern versuchen, nach 2020 wieder in das Endspiel, das in diesem Jahr in der Puskas Aréna im ungarischen Budapest stattfinden wird, einzuziehen.
"Ich war ein Schwieriger, ganz schlimm": Als "Rebell" bekannter Schiedsrichter pfeift Halbfinale zwischen PSG und dem FC Bayern München
Schlechtes Omen für den FC Bayern?
Bislang absolvierte der FC Bayern zwei Partien unter Schärer in der Königsklasse: in der Saison 2020/21 pfiff er einen 2:0-Sieg der Roten gegen Lokomotiv Moskau aus Russland. An die jüngste Begegnung unter der Leitung des Schweizers dürfte man in München aber nicht so gerne zurückdenken.
Wenngleich ihm damals eine tadellose Leistung attestiert wurde, so legte die 1:2-Heimniederlage im Viertelfinalhinspiel der vergangenen Saison gegen Inter Mailand den Grundstein für das Aus, nachdem die Bayern im Rückspiel in San Siro nicht über ein 2:2 hinausgekommen waren - nicht unbedingt ein gutes Omen also.
Besser machte es da schon Borussia Dortmund unter der Leitung von Schärer, als man nach einem 2:1 im Achtelfinalrückspiel gegen OSC Lille ebenfalls in der vergangenen Saison in das Viertelfinale einziehen konnte. Eine Ansetzung, die damals vor allem bei den unterlegenen Franzosen für Ärger sorgte.
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Schärer auch als "Rebell" bekannt
"Als es um die Bestimmung des Schiedsrichters ging, sah ich, dass er Deutsch-Schweizer ist. Das fand ich schon ziemlich speziell. In der Halbzeitpause hat er mit den Dortmunder Spielern ausschließlich auf Deutsch gesprochen", schimpfte Lille-Präsident Olivier Letang damals und machte den Referee damit indirekt verantwortlich für das Aus seiner Mannschaft.
Dabei weiß Schärer, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen, schließlich war der 37-Jährige früher selbst Spieler, galt gar als "Rebell", wie der Tagesanzeiger über ihn schreibt. "Ich war ein Schwieriger, ganz schlimm", sagt er selbst über sich.