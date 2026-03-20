"Ich war definitiv depressiv": Die emotionale Story des Experten einer legendären Fußball-Show

Im Vergleich zu seinen Arbeitskollegen Henry und Carragher - die bei ihren Weltklubs unverzichtbar waren (Henry beim FC Arsenal, Carragher beim FC Liverpool) - fällt die Karriere von Richards etwas ab. 2006 schaffte er den Sprung von ManCitys Jugend in die erste Mannschaft. Das damalige Manchester City hatte jedoch, abgesehen von den himmelblauen Vereinsfarben, wenig mit der heutigen Version von ManCity zu tun. Zu diesem Zeitpunkt waren die Citizens noch eine bestenfalls durchschnittliche Mannschaft, die meist in der unteren Tabellenhälfte der Premier League anzutreffen war.

Erst 2009 änderte sich das Bild mit der Übernahme durch die Abu Dhabi United Group, die den Verein massiv finanzierte, zahlreiche Superstars verpflichtete und City damit in den folgenden Jahren zum englischen Serienmeister machte. Zwei dieser Premier-League-Titel feierte auch Richards - gemeinsam mit Legenden wie David Silva, dem heutigen Bayern-Coach Vincent Kompany oder Sergio Agüero - bevor er 2014 zunächst an die Fiorentina ausgeliehen und 2015 fest zu Aston Villa wechselte. Bei Villa bestritt er in vier Jahren lediglich 26 Pflichtspiele. Zudem kam er auf 13 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft.

Im Fußball genießt Richards daher bei weitem nicht das Standing eines Thierry Henry, der als einer der größten Stürmer aller Zeiten gilt, oder sogar eines Jamie Carragher, der 2005 mit Liverpool die Champions League gewann. Deshalb wird Richards in der Show auch etwas weniger ernst genommen, über ihn wird schneller gelacht. Richards selbst nimmt dies sportlich, stets mit einem Grinsen, und macht es nie persönlich - er ist der sympathische Prügelknabe, auf den man ab und zu herumreiten darf. "Ich versuche, das Gute in den Menschen zu sehen. Ich bemühe mich immer, andere aufzubauen. So bin ich schon mein ganzes Leben lang", sagte er. Zuletzt brachte er sogar den sonst so wortkargen Michael Olise zum Lachen.

Doch hinter all den Witzen hat auch Richards seine ernste Seite. Auf dem Platz zeigte sich der körperlich robuste Verteidiger stets leidenschaftlich und unnachgiebig. Abseits des Spielfelds gewährte er Einblicke in die Schattenseiten des Berufs eines Profifußballers, die nur selten thematisiert werden: mentale Probleme, hoher Leistungsdruck, die Angst, durch eine Verletzung den Platz in der Mannschaft zu verlieren, Kritik bei Versagen und Hass im Internet. "Ich habe die Dinge auf jeden Fall ein wenig anders gesehen. Aber letztendlich bin ich ein positiver Mensch."