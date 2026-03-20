Micah Richards ist gemeinsam mit Thierry Henry, Jamie Carragher und der Moderatorin Kate Scott ein zentraler Bestandteil des bei Fußballfans weltweit so beliebten Expertenteams von CBS. Das Quartett verbindet dabei auf ideale Weise fundierte Fußballkenntnis mit unterhaltsamen Momenten, wobei Richards besonders für seinen Humor und seine Lacher bekannt ist. In der jüngsten Sendung nutzte der ehemalige Profi von Manchester City jedoch die Gelegenheit, über seine schwierigste Lebensphase und die großen Herausforderungen als ehemaliger Fußballspieler zu sprechen.
"Ich war definitiv depressiv": Die emotionale Story des Experten einer legendären Fußball-Show
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Am vergangenen Mittwoch erlebte die legendäre Fußball-Sendung CBS Sports Golazo einen weiteren, typischen Champions-League-Abend mit seiner Crew, ehe Henry Moderatorin Scott kurz unterbrach und selbst für ein paar Minuten das Wort übernahm. "Darf ich dich kurz unterbrechen? Darf ich kurz übernehmen?", fragte der 48-Jährige. Nachdem er zunächst ein paar lobende Worte an den ehemaligen US-Nationalspieler und Gast Clint Dempsey richtete, wandte sich Henry einen Stuhl weiter nach rechts an seinen Kollegen und Freund Micah Richards, es wurde ernster: "Ich wollte dir etwas sagen, weil ich es gestern nicht konnte. Gestern hast du mir etwas bewusst gemacht, womit ich mich identifizieren konnte. Und ich wollte dir das persönlich sagen."
Der französische Welt- und Europameister sprach dann über seine Probleme mit beiden Achillessehnen, die ihn zehn Jahre lang begleiteten, betonte aber, dass er seine illustre Karriere immerhin "zu meinen Bedingungen" beenden konnte - etwas, das Richards verwehrt blieb. Der Engländer, der als rechter Verteidiger 245 Pflichtspiele für Manchester City absolvierte, musste nämlich bereits 2019 im zarten Alter von nur 31 Jahren nach schweren Verletzungen seine Profi-Karriere beenden. Sein letztes Spiel bestritt er sogar schon mit 29 Jahren.
"Ich habe größten Respekt davor, wie du damit umgegangen bist. Ich weiß nicht, wie du das mental geschafft hast. Und trotzdem sitzt du immer hier gut gelaunt, hebst die Stimmung für alle und machst jeden glücklich. Ich wollte dir einfach sagen: Wir nehmen dich nicht als selbstverständlich hin. Ich wollte, dass du weißt, weil du manchmal denkst, dass man dich nicht sieht - aber wir sehen dich", betonte Henry.
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Micah Richards: "Ich hatte meine erste Operation, als ich 17 oder 18 war"
Etwas überrascht, aber sichtlich berührt, stand Richards auf und sorgte für einen herzergreifenden Moment, als er Henry umarmte. Auf erneute Nachfrage von Scott öffnete sich Richards und sprach über die schwierigsten Phasen seines Lebens gegen Ende seiner Karriere: "Ich war definitiv depressiv. Aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe viel getrunken, um es irgendwie zu verdrängen."
Die Verletzungsliste von Richards im Laufe seiner Karriere ist tatsächlich sehr lang - kaum eine Körperregion blieb in 13 Jahren Leistungssport unberührt. Bereits 2010 traten erste Anzeichen chronischer Probleme in beiden Achillessehnen auf. Es folgten Oberschenkel-, Waden- und Sprunggelenksverletzungen. Den endgültigen Schlag für seine Karriere setzten schließlich Knieprobleme. "Ich hatte meine erste Operation, als ich 17 oder 18 war. Das zog sich durch meine ganze Karriere." Dass es nicht mehr weitergehen würde, bemerkte er, "als ich im Grunde genommen alle drei Tage Flüssigkeit aus meinem Knie ablassen musste." Warnungen des Arztes, dass ihn dies später im Leben stark belasten könnte, ignorierte er, "weil ich Fußball einfach so sehr liebte."
Besonders geholfen habe ihm dabei sein Freund Madge. "Er hat mein Leben ein Stück weit in Perspektive gerückt, im Sinne von: Bist du glücklich? Hast du deine Familie um dich? Es sind nicht all die anderen Dinge, die dazukommen", erklärte Richards. "Es war nur eine Fassade - all der Glanz und Glamour, der mit dem Leben als professioneller Fußballer einhergeht. Das hat mich dazu gebracht, das Leben anders zu betrachten – im Sinne davon, dass es mehr gibt als Autos und Häuser. Es geht um Beziehungen und die Menschen um dich herum."
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Micah Richards: Der sympathische Prügelknabe der beliebtesten Fußball-Show
Im Vergleich zu seinen Arbeitskollegen Henry und Carragher - die bei ihren Weltklubs unverzichtbar waren (Henry beim FC Arsenal, Carragher beim FC Liverpool) - fällt die Karriere von Richards etwas ab. 2006 schaffte er den Sprung von ManCitys Jugend in die erste Mannschaft. Das damalige Manchester City hatte jedoch, abgesehen von den himmelblauen Vereinsfarben, wenig mit der heutigen Version von ManCity zu tun. Zu diesem Zeitpunkt waren die Citizens noch eine bestenfalls durchschnittliche Mannschaft, die meist in der unteren Tabellenhälfte der Premier League anzutreffen war.
Erst 2009 änderte sich das Bild mit der Übernahme durch die Abu Dhabi United Group, die den Verein massiv finanzierte, zahlreiche Superstars verpflichtete und City damit in den folgenden Jahren zum englischen Serienmeister machte. Zwei dieser Premier-League-Titel feierte auch Richards - gemeinsam mit Legenden wie David Silva, dem heutigen Bayern-Coach Vincent Kompany oder Sergio Agüero - bevor er 2014 zunächst an die Fiorentina ausgeliehen und 2015 fest zu Aston Villa wechselte. Bei Villa bestritt er in vier Jahren lediglich 26 Pflichtspiele. Zudem kam er auf 13 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft.
Im Fußball genießt Richards daher bei weitem nicht das Standing eines Thierry Henry, der als einer der größten Stürmer aller Zeiten gilt, oder sogar eines Jamie Carragher, der 2005 mit Liverpool die Champions League gewann. Deshalb wird Richards in der Show auch etwas weniger ernst genommen, über ihn wird schneller gelacht. Richards selbst nimmt dies sportlich, stets mit einem Grinsen, und macht es nie persönlich - er ist der sympathische Prügelknabe, auf den man ab und zu herumreiten darf. "Ich versuche, das Gute in den Menschen zu sehen. Ich bemühe mich immer, andere aufzubauen. So bin ich schon mein ganzes Leben lang", sagte er. Zuletzt brachte er sogar den sonst so wortkargen Michael Olise zum Lachen.
Doch hinter all den Witzen hat auch Richards seine ernste Seite. Auf dem Platz zeigte sich der körperlich robuste Verteidiger stets leidenschaftlich und unnachgiebig. Abseits des Spielfelds gewährte er Einblicke in die Schattenseiten des Berufs eines Profifußballers, die nur selten thematisiert werden: mentale Probleme, hoher Leistungsdruck, die Angst, durch eine Verletzung den Platz in der Mannschaft zu verlieren, Kritik bei Versagen und Hass im Internet. "Ich habe die Dinge auf jeden Fall ein wenig anders gesehen. Aber letztendlich bin ich ein positiver Mensch."
Micah Richards Karriere in Zahlen:
Team
Spiele
Tore
Vorlagen
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
England
13
1
2