"Ich tauchte um acht beim Training auf, immer noch betrunken": Ex-Real- und Roma-Star berichtet von unglaublichen Alkoholexzessen

Die Kontrolle über seine Sucht hatte er da längst verloren. Jahre vor seinem traurigen "Rekord" war sein Konsumverhalten bereits eskaliert.

Sein sportlicher Durchbruch markiert durch den Transfer zu Botafogo war der Startschuss für den Exzess mit Party, Alkohol und Zigaretten: "Ich wollte an die Spitze, einen Haufen Geld verdienen und Spaß haben. Als ich nach Sao Paulo kam und dann Nationalspieler wurde, glaubte ich, alles erreicht zu haben."

Seine Alkoholsucht und seinen ausschweifenden Lebenswandel konnte er immer geheim halten, sagte Cicinho. Selbst sein Trainer bei Real Madrid, Fabio Capello, sei ihm nicht auf die Schliche gekommen, denn seine Leistungen im Training und den Spielen waren gut.

"Ich war immer zu Hause. Ich ging morgens um vier ins Bett und tauchte um acht beim Training auf, immer noch betrunken", erzählte Cicinho. "Bevor ich losging, trank ich drei oder vier Tassen Kaffee und rauchte eine Packung Zigaretten, um den Alkoholgeruch zu überdecken. Und auf dem Platz spielte ich sogar gut."