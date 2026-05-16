Mit 13 Jahren verliebte er sich auf einer Party und verfiel in einen Rausch, der viele Jahre anhalten sollte und neben dem Fußball sein Leben bestimmte. "Ich habe mich mit Alkohol selbst zerstört", erzählte Cicinho im Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport. "Ich probierte Bier und verliebte mich wie in eine Frau. Je älter ich wurde, desto mehr trank ich."
"Ich tauchte um acht beim Training auf, immer noch betrunken": Ex-Real- und Roma-Star berichtet von unglaublichen Alkoholexzessen
Cicinho berichtet von traurigem Rekord in Rom
Unglaublich, aber wahr: Cicinho brachte seinen Erzählungen nach die Trinkerei und exzessives Feiern vor allem bei seinen Stationen in Rom und Madrid mit dem Hochleistungssport als Fußball-Profi in Einklang.
"In Rom habe ich einen Rekord für einen Tag aufgestellt: 70 Bier, 15 Caipirinhas und zwei Päckchen Zigaretten", sagte der frühere Rechtsverteidiger.
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Cicinho: "Um acht beim Training, immer noch betrunken"
Die Kontrolle über seine Sucht hatte er da längst verloren. Jahre vor seinem traurigen "Rekord" war sein Konsumverhalten bereits eskaliert.
Sein sportlicher Durchbruch markiert durch den Transfer zu Botafogo war der Startschuss für den Exzess mit Party, Alkohol und Zigaretten: "Ich wollte an die Spitze, einen Haufen Geld verdienen und Spaß haben. Als ich nach Sao Paulo kam und dann Nationalspieler wurde, glaubte ich, alles erreicht zu haben."
Seine Alkoholsucht und seinen ausschweifenden Lebenswandel konnte er immer geheim halten, sagte Cicinho. Selbst sein Trainer bei Real Madrid, Fabio Capello, sei ihm nicht auf die Schliche gekommen, denn seine Leistungen im Training und den Spielen waren gut.
"Ich war immer zu Hause. Ich ging morgens um vier ins Bett und tauchte um acht beim Training auf, immer noch betrunken", erzählte Cicinho. "Bevor ich losging, trank ich drei oder vier Tassen Kaffee und rauchte eine Packung Zigaretten, um den Alkoholgeruch zu überdecken. Und auf dem Platz spielte ich sogar gut."
Heute trocken und ein Mann der Kirche
Kniebeschwerden und die Vergiftung seines Körpers hätten später Depressionen verursacht und alles noch schlimmer gemacht. 2012 kehrte Cicinho schließlich nach Brasilien zurück, wo er sich ermutigt und unterstützt in eine Therapie begab.
Heute lebt Cicinho in Sao Paulo, ist verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn, der am besten einmal bei der Roma Fußball spielen soll. Er arbeitet als TV-Kommentator und begann vor etwa zehn Monaten eine Laufbahn als evangelikaler Pastor. Seit 14 Jahre ist er trocken.