Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich ein Comeback von Manuel Neuer vom FC Bayern in der der deutschen Nationalmannschaft nicht vorstellen. "Ich sehe leider keine Chance mehr für den deutschen Fußball, den vielleicht besten Torhüter der Gegenwart, der Vergangenheit sowieso, bei der WM zwischen den Pfosten zu sehen", sagte er RTL/ntv. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit einer Neuer-Rückkehr ins Nationalteam "prozentual mit einer klaren Null".
"Ich sehe leider keine Chance mehr für den deutschen Fußball": Lothar Matthäus spricht Klartext zu einer brisanten DFB-Personalie
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Manuel Neuer war vor zwei Jahren zurückgetreten
Durch die überragende Leistung Neuers im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid war die Diskussion um eine WM-Teilnahme des 40-Jährigen erneut geführt worden. Neuer hatte zahlreiche gefährliche Schüsse im Santiago Bernabeu entschärft und seiner Mannschaft den 2:1-Sieg gesichert. Für Deutschland spielt er aber seit seinem Rücktritt aus dem DFB-Team nach der EM 2024 nicht mehr.
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Tapalovic-Rauswurf als Grund für angespanntes Verhältnis?
Als Grund, warum er ein Neuer-Comeback ausschließen könne, nannte Matthäus das seiner Ansicht nach angespannte Verhältnis zwischen dem Keeper und Bundestrainer Julian Nagelsmann, die beide schon bei Bayern München aufeinandergetroffen waren. "Es hat in München schon angefangen. Da hat Julian Nagelsmann Manuel Neuers Torwarttrainer entlassen, der auch sein bester Freund ist", erklärte Matthäus und meinte Toni Tapalovic. "Von da an hat es angefangen, dass die Geschichte kein Happy End finden wird", sagte der TV-Experte.
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Bundestrainer macht Oliver Baumann zur neuen Nummer eins
Neuer selbst hatte nach seinem Rücktritt ein mögliches Comeback mit klaren Worten ausgeschlossen. Im DFB-Team war zunächst Marc-Andre ter Stegen zur Nummer eins gemacht worden, doch nach mehreren Verletzungsrückschlägen dürfte der bei der WM höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Daraufhin hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim als neue Nummer eins festgelegt.
Deutschland Gruppenspiele bei der WM:
Termin
Spiel
14.06., 19 Uhr
Deutschland - Curacao
20.06., 22 Uhr
Deutschland - Elfenbeinküste
25.06., 22 Uhr
Deutschland - Ecuador
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.