"Ich sehe leider keine Chance mehr für den deutschen Fußball": Lothar Matthäus spricht Klartext zu einer brisanten DFB-Personalie

Als Grund, warum er ein Neuer-Comeback ausschließen könne, nannte Matthäus das seiner Ansicht nach angespannte Verhältnis zwischen dem Keeper und Bundestrainer Julian Nagelsmann, die beide schon bei Bayern München aufeinandergetroffen waren. "Es hat in München schon angefangen. Da hat Julian Nagelsmann Manuel Neuers Torwarttrainer entlassen, der auch sein bester Freund ist", erklärte Matthäus und meinte Toni Tapalovic. "Von da an hat es angefangen, dass die Geschichte kein Happy End finden wird", sagte der TV-Experte.