Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

"Ich sehe Kimmich im Mittelfeld": Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm mit Wechsel-Vorschlag für DFB-Team

Weltmeisterschaft
Deutschland
Deutschland - Paraguay

Der Weltmeister von 2014 rät dem Bundestrainer dazu, an seiner Aufstellung für das nächste Spiel Änderungen vorzunehmen.

Für Philipp Lahm, Deutschlands Weltmeister-Kapitän von 2014, ist klar, dass sich personell beim DFB-Team etwas vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay ändern muss.

"Ich bin noch immer überrascht über das 1:2 gegen Ecuador. Nach der Führung hätte ich mehr Ruhe und Abgeklärtheit und eine bessere Organisation erwartet", schrieb Lahm in seiner kicker-Kolumne. Nach dem frühen 1:0 durch Leroy Sane hatte sich das DFB-Team vom aggressiven Gegner den Schneid abkaufen lassen und die Niederlage kassiert, die allerdings in der Tabelle folgenlos blieb, da die Nagelsmann-Truppe schon vorher den Gruppensieg sicher gehabt hatte. 

  • Philipp Lahm über Aleksandar Pavlovic: "Unglaublich viele leichte Ballverluste"

    "Wacklig war es vor allem im Mittelfeld. Aleksandar Pavlovic hat in diesem Turnier noch nicht wirklich überzeugt, ich erkenne unglaublich viele leichte Ballverluste. Er ist nicht optimal positioniert auf dem Feld. Ich sehe deshalb Joshua Kimmich im Mittelfeld", hat Lahm einen konkreten Vorschlag für eine Veränderung für das Sechzehntelfinale gegen Paraguay (Mo., 22.30 Uhr). 

    Er hob Kimmichs Vorzüge hervor: "Er würde der Mannschaft Stabilität geben, seine Stärken würden deutlich mehr sichtbar werden. Er kann der Defensive helfen, genau wie der Offensive mit seinen tiefen Pässen. An seine Seite passt derzeit Felix Nmecha besser. Somit müsste Pavlovic aus der Startelf weichen", befand Lahm.

    • Werbung
  • WALDEMAR ANTON GERMANY Getty Images

    "Ochsenabwehr" als Ziel der veränderten Aufstellung?

    Sollte Kimmich tatsächlich wieder in die Zentrale rücken, würde ein Platz in der Abwehrkette freiwerden. "Eine Änderung empfehle ich jetzt aber: Waldemar Anton rechts hinten, und Kimmich ins Mittelfeld", plädierte Lahm für den BVB-Innenverteidiger auf der Außenposition. 

    "Ob links Nathaniel Brown oder David Raum spielt, macht keinen großen Unterschied. Rechts hinten tut man jedoch Kimmich keinen Gefallen. Seine Stärken und Führungsqualitäten sind im Mittelfeld gefragt", lautete Lahms Fazit. 

    Sollte Anton tatsächlich - wie nach seinen Einwechslungen im Test gegen die USA und im Gruppenspiel gegen Curacao - außen verteidigen, wäre das ein erster Schritt in Richtung der "Ochsenabwehr", die Deutschland 2014 mit Kapitän Philipp Lahm den WM-Titel in Brasilien brachte: Damals durfte mit Benedikt Höwedes ein gelernter Innenverteidiger außen ran, auch Skhodran Mustafi kam dort zum Einsatz. 

  • Die Saison 25/26 von Joshua Kimmich:

    • Spiele: 49
    • Einsatzminuten: 4073
    • Tore: 2
    • Assists: 13

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Paraguay crest
Paraguay
PAR