"Ich sehe Kimmich im Mittelfeld": Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm mit Wechsel-Vorschlag für DFB-Team

Für Philipp Lahm, Deutschlands Weltmeister-Kapitän von 2014, ist klar, dass sich personell beim DFB-Team etwas vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay ändern muss.

"Ich bin noch immer überrascht über das 1:2 gegen Ecuador. Nach der Führung hätte ich mehr Ruhe und Abgeklärtheit und eine bessere Organisation erwartet", schrieb Lahm in seiner kicker-Kolumne. Nach dem frühen 1:0 durch Leroy Sane hatte sich das DFB-Team vom aggressiven Gegner den Schneid abkaufen lassen und die Niederlage kassiert, die allerdings in der Tabelle folgenlos blieb, da die Nagelsmann-Truppe schon vorher den Gruppensieg sicher gehabt hatte.