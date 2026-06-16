"Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen": Kult-Torhüter tritt nach der WM zurück

"Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen", sagte der der 40-Jährige in einem FIFA-Format: "Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch." Er verlasse die Bühne "in Frieden, mit hoch erhobenem Kopf".

Für Co-Gastgeber Mexiko bestreitet er seine sechste WM und sorgt damit gemeinsam mit den Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo für einen Rekord.