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"Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen": Kult-Torhüter tritt nach der WM zurück

Weltmeisterschaft
Mexiko
G. Ochoa

Nach der WM wird die Torhüter-Ikone ihre Karriere beenden.

Der mexikanische Kult-Torhüter Guillermo Ochoa tritt nach der Weltmeisterschaft zurück.

  • Wie Messi und CR7: Ochoa bestreitet bereits seine sechste WM

    "Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen", sagte der der 40-Jährige in einem FIFA-Format: "Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch." Er verlasse die Bühne "in Frieden, mit hoch erhobenem Kopf".

    Für Co-Gastgeber Mexiko bestreitet er seine sechste WM und sorgt damit gemeinsam mit den Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo für einen Rekord.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ochoa hat seinen Stammplatz verloren

    Schon 2006 hatte er an der Endrunde in Deutschland teilgenommen. Es folgten Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022. Bei der diesjährigen WM ist er Ersatzmann hinter Stammkeeper Raul Rangel. 153 Länderspiele absolvierte Ochoa bislang, damit steht er auf Platz drei der "ewigen" Rangliste Mexikos.

    Das Eröffnungsspiel gewann Mexiko 2:0 gegen Südafrika, in den weiteren Partien der Gruppe A trifft das Team auf Südkorea (Freitag, 3.00 Uhr MESZ) und auf Tschechien (25. Juni, 3.00 Uhr MESZ).

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