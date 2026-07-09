"Ich schwöre es Dir": Thiago verrät, wen die Spieler des FC Bayern für den Ballon d'Or auf dem Zettel hatten

Costa wechselte 2015 erstmals zu den Bayern, damals kam er für 30 Millionen Euro Ablöse von Schachtjor Donezk, seiner ersten Europastation. In der Tat legte der Brasilianer in München, wo damals Pep Guardiola Cheftrainer war, einen atemberaubenden Start hin und blieb in seinen ersten sieben Bundesligaspielen jeweils nicht ohne einen Scorerpunkt. Seine fast schon absurde Bilanz in jenen sieben Partien: ein Tor und zehn Assists.

Das hohe Niveau konnte er allerdings nicht halten, wenngleich er immer noch regelmäßig starke Leistungen ablieferte. 2017 wechselte Costa für 40 Millionen Euro Ablöse zum italienischen Rekordmeister Juventus. Ein Transfer, der auch von Nebengeräuschen begleitet wurde. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß trat öffentlich gegen Costa nach, warf diesem Geldgier vor und bezeichnete ihn als "Söldner".

Trotzdem heuerte Costa eineinhalb Jahre später nochmal auf Leihbasis an der Säbener Straße an, knüpfte aber nicht an die Vorstellungen während seines ersten Engagements an. Das hatte auch mit einer schweren Fußverletzung zu tun, die ihn mehr als drei Monate lang außer Gefecht setzte.

Im Dress der Roten gewann Costa unter anderem die Klub-Weltmeisterschaft, drei deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal.

Nach seiner Rückkehr nach Turin wurde Costa zum Wandervogel. Unter anderem spielte der mittlerweile 35-Jährige in den vergangenen Jahren für Gremio Porto Alegre, Los Angeles Galaxy und Sydney FC. Aktuell steht Costa bei Al-Ittifaq in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag. Dort ist er Mannschaftskamerad des ehemaligen italienischen Nationalspielers Mario Balotelli.