Bayern Münchens langjähriger Mittelfelddirigent Thiago Alcantara hat von seinem einstigen FCB-Mitspieler Douglas Costa geschwärmt.
"Ich schwöre es Dir": Thiago verrät, wen die Spieler des FC Bayern für den Ballon d'Or auf dem Zettel hatten
Im Podcast des ehemaligen englischen Nationalspielers Rio Ferdinand nannte der Spanier nicht nur seine drei besten Mittelfeldakteure im Moment (Pedri, Vintinha und Declan Rice), sondern war auch noch immer begeistert von Costas unglaublicher Anfangszeit an der Isar.
"Erinnerst Du Dich an Douglas Costa?", fragte Thiago Ferdinand. Der Ex-United-Verteidiger erinnerte sich und sagte: "Oh, ja. Brasilianer! Großer Spieler!"
Eine Einschätzung, die Thiago nur bestätigen konnte: "In den ersten sechs Monaten, ich schwöre es Dir, dachte die ganze Mannschaft, er gewinnt den Ballon d'Or." In diesem halben Jahr sei der 31-fache brasilianische Nationalspieler schlichtweg "unglaublich" gewesen.
- Getty Images
Douglas Costa wechselte vom FC Bayern zu Juventus
Costa wechselte 2015 erstmals zu den Bayern, damals kam er für 30 Millionen Euro Ablöse von Schachtjor Donezk, seiner ersten Europastation. In der Tat legte der Brasilianer in München, wo damals Pep Guardiola Cheftrainer war, einen atemberaubenden Start hin und blieb in seinen ersten sieben Bundesligaspielen jeweils nicht ohne einen Scorerpunkt. Seine fast schon absurde Bilanz in jenen sieben Partien: ein Tor und zehn Assists.
Das hohe Niveau konnte er allerdings nicht halten, wenngleich er immer noch regelmäßig starke Leistungen ablieferte. 2017 wechselte Costa für 40 Millionen Euro Ablöse zum italienischen Rekordmeister Juventus. Ein Transfer, der auch von Nebengeräuschen begleitet wurde. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß trat öffentlich gegen Costa nach, warf diesem Geldgier vor und bezeichnete ihn als "Söldner".
Trotzdem heuerte Costa eineinhalb Jahre später nochmal auf Leihbasis an der Säbener Straße an, knüpfte aber nicht an die Vorstellungen während seines ersten Engagements an. Das hatte auch mit einer schweren Fußverletzung zu tun, die ihn mehr als drei Monate lang außer Gefecht setzte.
Im Dress der Roten gewann Costa unter anderem die Klub-Weltmeisterschaft, drei deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal.
Nach seiner Rückkehr nach Turin wurde Costa zum Wandervogel. Unter anderem spielte der mittlerweile 35-Jährige in den vergangenen Jahren für Gremio Porto Alegre, Los Angeles Galaxy und Sydney FC. Aktuell steht Costa bei Al-Ittifaq in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag. Dort ist er Mannschaftskamerad des ehemaligen italienischen Nationalspielers Mario Balotelli.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Matthijs de Ligt Abwehr Manchester United 2024 45 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr PSG 2023 45 Millionen Euro Robert Lewandowski Angriff FC Barcelona 2022 45 Millionen Euro Douglas Costa Angriff Juventus 2018 40 Millionen Euro Ryan Gravenberch Mittelfeld FC Liverpool 2023 40 Millionen Euro
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.