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Daniel Buse

"Ich schäme mich zutiefst": Kopenhagens schlechteste Saison seit 26 Jahren hat ein Happy End - und Youssoufa Moukoko ist mittendrin

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FC Kopenhagen
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Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga

Von den Leistungen aus der Jugend und dem DFB-Team ist Youssoufa Moukoko inzwischen weit entfernt. In Dänemark gab es für ihn dennoch zuletzt Grund zum Jubeln.

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt in dieser Woche - und die WM 2022 hat damit offiziell einen Nachfolger. Vor erst dreieinhalb Jahren, aber einer gefühlten Ewigkeit, schied das DFB-Team in Katar schon nach der Vorrunde aus. Der Bundestrainer hieß Hansi Flick, es gab im Vorfeld ewig lange Diskussionen um die Regenbogenbinde, eine Niederlage gegen Japan und im Turnier-Nachgang eine für den DFB-Coach peinliche Doku inklusive "Graugänse"-Motivationsvideo. 

In Katar bekam Deutschland auch einen neuen jüngsten WM-Spieler: Youssoufa Moukoko. Kurz nach seinem 18. Geburtstag durfte das Wunderkind, damals noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag, für ein paar Minuten ran. Inzwischen liegen bei Moukoko der WM-Einsatz, der Wunderkind-Status und der damit verbundene Hype ebenfalls schon eine gefühlte Ewigkeit zurück. Bei seiner aktuellen Station in Dänemark beendete er die abgelaufene, für ihn schwierige Saison immerhin mit einem persönlichen Highlight. 

  • Denn seinem neuen Klub FC Kopenhagen, für den er seit dem vergangenen Sommer stürmt, sicherte er im letzten Saisonspiel die Europapokal-Teilnahme: Ausgerechnet im heißen Derby gegen Bröndby traf er in der Verlängerung aus fünf Metern zum vorentscheidenden 2:1 - mit der Hacke. 

    Eine Szene, die der ansonsten sehr sparsam postende Moukoko hinterher stolz bei Social Media präsentierte. In der Nachspielzeit legte er noch ein zweites Tor zum 3:1-Endstand nach, der Kopenhagen die Teilnahme an der zweiten Vorrunde der Conference League bescherte. Ein Umstand, der nur dem für deutsche Fans eher seltsam anmutenden Modus in Dänemarks Superliga geschuldet ist. 

    Denn der FCK spielte lange Zeit eine desaströse Saison - und auch Moukoko suchte lange nach seiner Form. Als amtierender Double-Sieger war der Klub in die Spielzeit gestartet, die auch dank des deutschen Stürmers, der sich mit seinen fünf Millionen Euro Ablöse gleich auf Rang drei der teuersten Neuzugänge des Vereins einsortierte, noch besser und souveräner laufen sollte. 

    Doch es kam ganz anders: Nach der sogenannten Hauptrunde werden in Dänemark die zwölf Superliga-Teams in die Meister- und die Abstiegsrunde einsortiert - und der FCK musste als Siebter zum ersten Mal in die Abstiegsrunde, weil er nur acht von 22 Duellen gewinnen konnte. In 18 dieser Spiele kam auch Moukoko zum Einsatz, wobei seine Ausbeute mit drei Toren sehr überschaubar für einen angeblichen Top-Neuzugang war. 

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  • Youssoufa Moukoko: "Ich war schlecht"

    "Ich weiß, dass das nicht mein Level ist", sagte Moukoko im Herbst dem kicker, als ihn die dänischen Boulevard-Blätter schon als "eklatanten Fehleinkauf" bezeichneten. Was genau sein Level ist, ist jedoch die Frage, die beim Angreifer immer noch offen ist. 

    In der Jugend schoss Moukoko für den BVB alles kurz und klein, sodass die Schwarz-Gelben glaubten, einen kommenden Weltstar in ihren Reihen zu haben. Der Übergang in den Seniorenbereich gestaltete sich dann aber für Moukoko problematisch: Die Tempo-Vorteile, die er zuvor noch gehabt hatte, verschwanden, der Torriecher besorgte ihm bei weitem nicht mehr so viele Treffer wie gegen gleichaltrige Gegner. "Mein Körper war noch nicht bereit für den Profibereich", sprach Moukoko zudem selbst die Verletzungen an, die ihn regelmäßig ausbremsten. 

    Wenn er fit war, gaben ihm die Dortmunder immer wieder meist kurze Einsätze, jedoch kam Moukoko auf Dauer nicht an etablierteren Namen wie Donyell Malen, Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier oder Serhou Guirassy vorbei. Mit einer Leihe nach Nizza wollte sich Moukoko mehr Einsatzminuten und mehr Selbstbewusstsein in der Saison 2024/25 holen, doch der Plan ging aus sportlicher Sicht völlig schief. 

    Von Anfang Februar bis zum Ende des Spieljahres war der Stürmer schließlich komplett außen vor, weil er vorher nicht einmal ansatzweise hatte überzeugen können. "Ich war schlecht, das muss man so sagen", bekannte Moukoko, der überraschenderweise aber ein überaus positives Fazit seines Jahres an der Cote d'Azur zog: "Nizza war das Beste, was mir passieren konnte." Er habe Geduld gelernt und seine Leistungen ehrlicher einordnen können, sagte Moukoko. 

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    Kopenhagen verpasst Meisterrunde: "Das ist die Hölle"

    Dass Nizza den BVB-Leihspieler trotzdem nicht fest verpflichten wollte, war schon ziemlich schnell klar. Und da sich in Dortmund auch keine Perspektive für Moukoko auftat, drängte der auf einen Abschied. Mit dem FC Kopenhagen wurde es zwar nicht unbedingt sein Traumklub, doch auf dem bescheideneren Superliga-Niveau könne Moukoko wieder glänzen wie einst in der Jugend - so der Plan der FCK-Verantwortlichen. 

    Dass das zunächst nicht klappte, war nicht allein Moukokos Schuld, denn für die gesamte Mannschaft lief es nicht. "Das ist peinlich und ein schwarzer Tag für uns", sagte Kopenhagens Trainer Jacob Neestrup, als feststand, dass es für sein Team in die Abstiegsrunde ging. 

    "Ich schäme mich zutiefst. Das ist die Hölle", wurde mit Thomas Delaney ein weiterer Ex-Dortmunder noch viel deutlicher. Mittendrin Moukoko, der aufgrund der durch die Ablösesumme geschürten Erwartungen viel Kritik abbekam - und auf einmal lieferte. 

  • FCK so schlecht wie seit 26 Jahren nicht - und doch im Europapokal

    In der Abstiegsrunde traf der 21-Jährige in sechs Spielen sechsmal, sodass Kopenhagen auf dem ersten Rang landete und dem Abstieg locker entging. Mit dem siebten Platz in der Endabrechnung war es zwar die schlechteste FCK-Bilanz seit 26 Jahren, doch als Abstiegsrunden-Sieger bot sich dem Team doch noch die Europapokal-Chance - dem Superliga-Modus sei Dank. Und in diesem Playoff-Derby gegen Bröndby schlug Moukoko doppelt zu und wurde zum Matchwinner für seinen Verein. 

    "Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft helfen werde", war Moukoko schon im Herbst 2025 überzeugt und zeigte das nun auch im Mai. Beim FC Kopenhagen hat er noch einen Vertrag bei 2030, wobei die Abschiedsgerüchte aus dem Winter inzwischen genauso Geschichte sind wie sein Einsatz als jüngster deutscher WM-Spieler. 

  • Die Saison 2025/26 von Youssoufa Moukoko

    Spiele: 41
    Einsatzminuten: 2015
    Minuten pro Spiel: 49
    Tore: 18
    Assists: 3

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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