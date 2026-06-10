"Ich schäme mich zutiefst": Kopenhagens schlechteste Saison seit 26 Jahren hat ein Happy End - und Youssoufa Moukoko ist mittendrin

Denn seinem neuen Klub FC Kopenhagen, für den er seit dem vergangenen Sommer stürmt, sicherte er im letzten Saisonspiel die Europapokal-Teilnahme: Ausgerechnet im heißen Derby gegen Bröndby traf er in der Verlängerung aus fünf Metern zum vorentscheidenden 2:1 - mit der Hacke.

Eine Szene, die der ansonsten sehr sparsam postende Moukoko hinterher stolz bei Social Media präsentierte. In der Nachspielzeit legte er noch ein zweites Tor zum 3:1-Endstand nach, der Kopenhagen die Teilnahme an der zweiten Vorrunde der Conference League bescherte. Ein Umstand, der nur dem für deutsche Fans eher seltsam anmutenden Modus in Dänemarks Superliga geschuldet ist.

Denn der FCK spielte lange Zeit eine desaströse Saison - und auch Moukoko suchte lange nach seiner Form. Als amtierender Double-Sieger war der Klub in die Spielzeit gestartet, die auch dank des deutschen Stürmers, der sich mit seinen fünf Millionen Euro Ablöse gleich auf Rang drei der teuersten Neuzugänge des Vereins einsortierte, noch besser und souveräner laufen sollte.

Doch es kam ganz anders: Nach der sogenannten Hauptrunde werden in Dänemark die zwölf Superliga-Teams in die Meister- und die Abstiegsrunde einsortiert - und der FCK musste als Siebter zum ersten Mal in die Abstiegsrunde, weil er nur acht von 22 Duellen gewinnen konnte. In 18 dieser Spiele kam auch Moukoko zum Einsatz, wobei seine Ausbeute mit drei Toren sehr überschaubar für einen angeblichen Top-Neuzugang war.