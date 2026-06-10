"Ich schäme mich zutiefst": Kopenhagens schlechteste Saison seit 26 Jahren hat ein Happy End - und Youssoufa Moukoko ist mittendrin

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt in dieser Woche - und die WM 2022 hat damit offiziell einen Nachfolger. Vor erst dreieinhalb Jahren, aber einer gefühlten Ewigkeit, schied das DFB-Team in Katar schon nach der Vorrunde aus. Der Bundestrainer hieß Hansi Flick, es gab im Vorfeld ewig lange Diskussionen um die Regenbogenbinde, eine Niederlage gegen Japan und im Turnier-Nachgang eine für den DFB-Coach peinliche Doku inklusive "Graugänse"-Motivationsvideo.
In Katar bekam Deutschland auch einen neuen jüngsten WM-Spieler: Youssoufa Moukoko. Kurz nach seinem 18. Geburtstag durfte das Wunderkind, damals noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag, für ein paar Minuten ran. Inzwischen liegen bei Moukoko der WM-Einsatz, der Wunderkind-Status und der damit verbundene Hype ebenfalls schon eine gefühlte Ewigkeit zurück. Bei seiner aktuellen Station in Dänemark beendete er die abgelaufene, für ihn schwierige Saison immerhin mit einem persönlichen Highlight.