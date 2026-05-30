"Ich sagte ihm, dass ich eines Tages für Barca spielen werde": Barcelonas Neuzugang Anthony Gordon erklärt, warum er fließendes Spanisch spricht

"Ich habe einen spanischen Physiotherapeuten in Newcastle und wir haben jeden Tag gesprochen. Ich sagte ihm, dass ich eines Tages für Barca spielen werde und daher Spanisch lernen will. Darum spreche ich es ein bisschen", klärte Gordon über die Hintergründe seiner Sprachkenntnisse auf.

"Ich wollte immer zu Barca. Das ist der größte Klub auf dem Planeten, als Kind habe ich davon geträumt", berichtete der englische Offensivspieler von seiner Begeisterung über den Wechsel. Barcelona zahlt für Gordon bis zu 80 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United, der 25-Jährige hat in seiner neuen Heimat einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.

Gordon war in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern München großes Thema gewesen. Der deutsche Meister soll den Engländer als Wunschspieler für die Offensive im Visier gehabt haben, musste sich letztlich allerdings den Avancen aus Katalonien geschlagen geben. Der FCB war jedoch nicht dazu bereit, mehr als 60 Millionen Euro Ablöse für Gordon auf den Tisch zu legen.

Der habe "sehr spät" von Barcelonas Interesse erfahren, verriet er. "Sobald ich wusste, dass Barca eine ernsthafte Option ist, gab es keine Fragen mehr", betonte Gordon, dass kein anderer Klub mehr eine Chance auf seine Verpflichtung gehabt hätte.