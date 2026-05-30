Barcelonas Neuzugang Anthony Gordon hat erklärt, warum er bei seiner Vorstellung am Freitag mit fließendem Spanisch beeindrucken konnte.
"Ich sagte ihm, dass ich eines Tages für Barca spielen werde": Barcelonas Neuzugang Anthony Gordon erklärt, warum er fließendes Spanisch spricht
Barca-Neuzugang Anthony Gordon redete mit seinem Physio spanisch
"Ich habe einen spanischen Physiotherapeuten in Newcastle und wir haben jeden Tag gesprochen. Ich sagte ihm, dass ich eines Tages für Barca spielen werde und daher Spanisch lernen will. Darum spreche ich es ein bisschen", klärte Gordon über die Hintergründe seiner Sprachkenntnisse auf.
"Ich wollte immer zu Barca. Das ist der größte Klub auf dem Planeten, als Kind habe ich davon geträumt", berichtete der englische Offensivspieler von seiner Begeisterung über den Wechsel. Barcelona zahlt für Gordon bis zu 80 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United, der 25-Jährige hat in seiner neuen Heimat einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.
Gordon war in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern München großes Thema gewesen. Der deutsche Meister soll den Engländer als Wunschspieler für die Offensive im Visier gehabt haben, musste sich letztlich allerdings den Avancen aus Katalonien geschlagen geben. Der FCB war jedoch nicht dazu bereit, mehr als 60 Millionen Euro Ablöse für Gordon auf den Tisch zu legen.
Der habe "sehr spät" von Barcelonas Interesse erfahren, verriet er. "Sobald ich wusste, dass Barca eine ernsthafte Option ist, gab es keine Fragen mehr", betonte Gordon, dass kein anderer Klub mehr eine Chance auf seine Verpflichtung gehabt hätte.
- Getty Images Sport
Anthony Gordon fährt mit England zur WM
Gordon war Anfang 2023 für 45,6 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton nach Newcastle gewechselt. Bei den Magpies mauserte er sich zum englischen Nationalspieler, bis dato hat er 17 Länderspiele absolviert (zwei Tore) und steht im WM-Kader von England-Coach Thomas Tuchel.
Für Newcastle, wo er zuletzt im Wechsel als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz kam, waren Gordon in der abgelaufenen Saison in wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen 17 Tore und fünf Assists gelungen. In der Champions League traf er mit den Engländern unter anderem dreimal auf Barca, zum Auftakt der Ligaphase im September vergangenen Jahres erzielte er bei der 1:2-Heimniederlage Newcastles Treffer.
Im Achtelfinale trafen Gordons bisheriger und sein neuer Verein dann erneut aufeinander, beim 1:1 im Hinspiel wurde der WM-Fahrer lediglich für die letzten gut 20 Minuten eingewechselt. Beim Rückspiel in Barcelona stand Gordon in der Startelf, Newcastle ging allerdings mit 2:7 unter.
Anthony Gordon: Sein Wechsel zum FC Barcelona in Zahlen
Alter Verein
Newcastle United
Neuer Verein
FC Barcelona
Ablösesumme
Bis zu 80 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen)
Vertrag bei Barca bis
30. Juni 2031
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.