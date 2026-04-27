Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, hat ausgeschlossen, dass er sich eine kreative Lösung überlegen wird, um seine Gelbsperre im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain am Dienstag zu umgehen.
"Ich passe nicht in diese Wäschebox": Vincent Kompany sorgt auf der Pressekonferenz des FC Bayern für Erheiterung
Kompany ist nach einer Gelben Karte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid im Duell mit dem amtierenden Königsklassen-Sieger gesperrt. Er darf das Team in der letzten Stunde vor dem Anpfiff nicht mehr einstellen, muss während des Spiels auf die Tribüne und darf auch in der Halbzeitpause keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Für ihn wird sein Assistent Aaron Danks das Coaching des FCB in Paris übernehmen.
Während der Pressekonferenz am Montag wurde Kompany gefragt, ob er sich Gedanken über eine ähnlich legendäre Aktion wie die von Jose Mourinho gemacht habe, der eine Sperre in der Champions League umging, indem er sich in einer Wäschebox aus der Kabine schmuggeln ließ.
"Ich bin 1,92 Meter groß. Ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider", lachte der Belgier. Und die Journalisten stimmten mit ein.
- AFP
Jose Mourinho geht schon Stunden vor dem Spiel in die Kabine
Mourinho hatte 2019 bei beIn Sports gestanden, dass er in der Saison 2004/05 eine UEFA-Sperre umgangen habe. Als Coach des FC Chelsea durfte er sein Team im Viertelfinale gegen den FC Bayern München nicht betreuen - doch er fand eine kreative Lösung. "Ich bin schon tagsüber in die Kabine gegangen und habe mich bis zum Spiel dort aufgehalten. Ich wollte unbedingt dort sein, wenn die Mannschaft ankommt", erzählte er.
Der Weg aus der Kabine nach dem Spiel gestaltete sich deutlich schwieriger: "Der Zeugwart hat mich im Wäschekorb versteckt. Dieser war etwas geöffnet, damit ich noch Luft bekomme. Als mich der Zeugwart im Korb aus der Kabine gebracht hat, sind uns die Leute von der UEFA gefolgt und haben mich gesucht. Deshalb hat er die Kiste zugemacht, sodass ich nicht mehr richtig atmen konnte. Als er den Korb wieder geöffnet hat, war ich am sterben", erzählte Mourinho mit einem Grinsen.
- Getty Images Sport
Vincent Kompany: "Leider habe ich viel Erfahrung bei diesem Thema"
Für Kompany war seine Sperre zwar weiterhin unverständlich, aber besonders tragisch ist sie nicht, wie er herausstellte: "Es gibt wahrscheinlich nur einen Trainer, der damit Erfahrung hat, wie es ist, nicht auf der Bank zu sitzen - und das bin ich. Weil ich war in meinen ersten Jahren als Trainer ein Spielertrainer. Die Regel war: Wenn du verletzt bist, darfst du nicht an der Seitenlinie sitzen. Und ich war leider oft verletzt", sagte er und ergänzte: "Ich habe sehr, sehr viele Spiele in unterschiedlichen Stadien auf der Tribüne erlebt. Leider habe ich viel Erfahrung bei diesem Thema."
Kompany arbeitete in der Saison 2019/20 beim belgischen Klub RSC Anderlecht als Spielertrainer. Im Sommer 2020 beendete er seine Spielerkarriere, nachdem er die ersten beiden Duelle der neuen Saison verletzt verpasst hatte, und machte als Trainer weiter.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.