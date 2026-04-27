"Ich passe nicht in diese Wäschebox": Vincent Kompany sorgt auf der Pressekonferenz des FC Bayern für Erheiterung

Kompany ist nach einer Gelben Karte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid im Duell mit dem amtierenden Königsklassen-Sieger gesperrt. Er darf das Team in der letzten Stunde vor dem Anpfiff nicht mehr einstellen, muss während des Spiels auf die Tribüne und darf auch in der Halbzeitpause keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Für ihn wird sein Assistent Aaron Danks das Coaching des FCB in Paris übernehmen.

Während der Pressekonferenz am Montag wurde Kompany gefragt, ob er sich Gedanken über eine ähnlich legendäre Aktion wie die von Jose Mourinho gemacht habe, der eine Sperre in der Champions League umging, indem er sich in einer Wäschebox aus der Kabine schmuggeln ließ.

"Ich bin 1,92 Meter groß. Ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider", lachte der Belgier. Und die Journalisten stimmten mit ein.